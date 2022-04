Schneefälle beschäftigen Polizei

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Durch die langanhaltenden Schneefälle

von Freitag auf Samstag, kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion

Rockenhausen zu mehreren Behinderungen im Straßenverkehr. Die Polizei musste in

der vergangenen Nacht mehrmals aufgrund der extremen Witterungsbedingungen

ausrücken. In Dielkirchen wurde die Landstraße 385 aufgrund eines umgefallenen

Baumes kurzzeitig im Kurvenbereich gesperrt. Durch den Baum wurden ein

Verkehrsschild und die Leitplanke beschädigt. In der Kaiserslauterer Straße in

Rockenhausen hatte sich ein LKW auf der schneebedeckten Fahrbahn festgefahren

und blockierte diese. Erst nachdem die Straße geräumt war, konnte er seine Fahrt

fortsetzen. Erfreulich ist, dass es trotz der schlechten Fahrbahnverhältnisse zu

keinen Verkehrsunfällen im Bereich der Polizeiinspektion Rockenhausen gekommen

ist.|pirok

Wintereinbruch sorgt für Chaos auf den Straßen

Kaiserslautern – Westpfalz (ots) – Aufgrund starker Schneefälle kam es in der

Westpfalz zu einer großen Anzahl von Verkehrsunfällen und zu massiven

Verkehrsbeeinträchtigungen wegen umgefallener Bäume und quer stehender

Fahrzeuge. Die Bundesautobahnen 6, 62 und 63 waren aufgrund von Verkehrsunfällen

und quer stehender Lkws bis zum späten Morgen teilweise voll gesperrt.

Kilometerlange Staus waren die Folge. Die Sperrungen dauerten wegen massiver

Bergungsschwierigkeiten den ganzen Vormittag an. Die Katastrophenschutzkräfte

der Stadt Kaiserslautern verteilten warme Getränke, das angeforderte Technische

Hilfswerk (THW) unterstützte bei der Bergung. Mittlerweile sind die Autobahnen

wieder frei. Es kommt aber auf Bundes- und Landesstraßen noch immer zu

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Insgesamt sperrte die Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Westpfalz mehr als 40 Straßen wegen der Gefahr von

Schneebruch, querstehender Fahrzeuge und umgestürzter Bäume. Die Polizei

verzeichnete bis 12 Uhr 230 Einsätze.

Im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern registrierten die Einsatzkräfte

über 50 Verkehrsunfälle und mehr als 80 umgestürzte Bäume. Zwei Personen wurden

leicht verletzt. Sonst blieb es bei Sachschäden.

Für das Gebiet der Polizeidirektion Pirmasens sind lediglich zwei

Verkehrsunfälle gemeldet worden. Verletzt wurde niemand. Elf Straßen waren

zeitweise gesperrt.

Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 200.000

Euro.

Infolge der Schneebrüche kam es in mindestens 33 Ortsgemeinden zu

Stromausfällen. Die Stromversorgung konnte bislang nicht in allen Bereichen

wiederhergestellt werden. |mhm

Angeblicher Microsoftmitarbeiter macht Beute

Mit einer leider gängigen Betrugsmasche konnte ein bislang

Unbekannter Geld kassieren. Als Microsoftmitarbeiter gab sich ein

Mann in englischer Sprache am Freitag telefonisch zu erkennen. Die

Angerufene aus Kaiserslautern folgte den Anweisungen des Betrügers,

da angeblich der Computer gehackt worden sei. Nachdem die Geschädigte

am Telefon die persönlichen Daten mitsamt Bankverbindungen und

Passwörtern angegeben hatte, gewährte sie dem unbekannten Anrufer

sogar Zugriff auf den Computer. So war es für den Täter ein leichtes,

Geld vom Konto der gutgläubigen Frau abzubuchen. Die Polizei weist in

diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Microsoft nie

telefonisch Daten erfassen würde./pvd

Unnötig Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots) – Unnötigen Ärger hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in

der Nacht zu Sonntag eingehandelt. Er war einer Polizeistreife kurz nach halb 3

am St.-Martins-Platz aufgefallen, weil er sich mit einem anderen Mann stritt.

Als die Beamten die beiden „Streithähne“ ansprachen, reagierte der 36-Jährige

sofort aufbrausend und aggressiv, fing an, die Polizisten anzuschreien und

beschwerte sich über „das Einmischen in seine Privatangelegenheiten“. Auch die

Gründe für den Versuch, den Streit zu schlichten, wollte der Mann nicht hören.

Als er auch noch ausfallend wurde, unterzogen ihn die Einsatzkräfte einer

Kontrolle – worüber er sich noch mehr aufregte und mehrfach Beleidigungen

ausstieß.

Da er die Herausgabe seines Personalausweises verweigerte, musste der Mann

fixiert und durchsucht werden. Dem 36-Jährigen wurde schließlich ein

Platzverweis für den Kernstadt-Bereich erteilt, zudem muss er mit einer

Strafanzeige wegen Beleidigung und mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen

der Verweigerung der Personalienangabe rechnen. |cri

Deutlich zu viel „getankt“

Kaiserslautern (ots) – Deutlich zu viel „getankt“ hatte ein Autofahrer, mit dem

es eine Polizeistreife in der Nacht zu Sonntag zu tun hatte. Den Beamten war der

geparkte Pkw gegen halb 5 im Benzinoring aufgefallen, weil im Stand der Motor

lief. Als sie den Wagen überprüften, fanden sie den Fahrer im Wagen sitzend. Er

gab zu, Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem

26-jährigen Südwestpfälzer einen Pegel von 1,55 Promille.

Um zu verhindern, dass der Mann in diesem Zustand mit dem Auto losfährt, wurden

die Fahrzeugschlüssel vorsorglich sichergestellt. Der 26-Jährige kann sie sich

auf der Polizeidienststelle abholen, wenn er wieder nüchtern ist. |cri

Uneinsichtiger 26-Jähriger landet in Zelle

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich uneinsichtig hat sich ein junger Mann am frühen

Sonntagmorgen präsentiert – und sich damit einige Stunden in einer Polizeizelle

eingebrockt.

Der 26-Jährige hatte ein Lokal in der Martin-Luther-Straße besucht, benahm sich

jedoch zu vorgerückter Stunde daneben und wurde von Sicherheitsmitarbeitern

gegen 6.15 Uhr vor die Tür gesetzt. Als ein Angestellter nochmal mit ihm reden

und ihm die Situation erklären wollte, versuchte der junge Mann nach ihm zu

schlagen. Das Sicherheitspersonal griff daraufhin erneut ein und brachte den

Störenfried zu Boden – wobei dieser sich eine blutige Lippe zuzog.

Daraufhin wollte der 26-Jährige Anzeige wegen Körperverletzung erstatten. Er

verhielt sich den Polizeibeamten gegenüber jedoch unkooperativ und machte nur

sporadisch Angaben. Auf das Hausverbot für das Lokal reagierte der Mann mit

großem Unverständnis, und über den polizeilichen Platzverweis regte er sich

zunehmend auf.

Nachdem ihm mehrmals erklärt wurde, dass er in Gewahrsam genommen wird, wenn er

sich nicht an den Platzverweis hält, musste der 26-Jährige mit zur Dienststelle

genommen werden. Seinen Alkoholpegel von 1,82 Promille durfte er für die

folgenden Stunden in einer Polizeizelle abbauen. |cri

Mit Pfefferspray attackiert

Kaiserslautern (ots) – Ein 31-jähriger Mann wird verdächtigt am

Samstagnachmittag in der Fruchthallstraße eine Gruppe Jugendlicher mit

Tierabwehrspray besprüht zu haben. Mehrere Jugendliche, sowie Passanten erlitten

Reizungen der Atemwege und Augen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst

versorgt. Ein Jugendlicher kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige

konnte im Nahbereich angetroffen werden. Er verhielt sich gegenüber den Beamten

aggressiv und unkooperativ. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Die Beamten nahmen ihn mit in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 2,20 Promille. Die Polizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe

der Tat sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. |elz

Erpressungsversuch mit Intim-Video

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Über die Plattform eines Social-Media-Dienstes

hat am Samstag ein Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern im Internet Kontakt zu

einer jungen Frau aufgenommen. Im Verlauf eines Video-Chats zog sich die

Gesprächspartnerin langsam aus. Sie forderte ihr Gegenüber auf, ihr seinen Penis

zu zeigen. Dieser Bitte kam der 36-Jährige nach.

Kurz darauf erhielt er von seiner Chat-Partnerin eine Nachricht. Darin teilte

sie ihm mit, dass sie ein mitgeschnittenes Video im Internet veröffentlichen

werde. Davon werde sie nur dann absehen, wenn er ihr 7.000 Euro über einen

Bezahldienst überwiesen habe.

Der Geschädigte weigerte sich, der Forderung nachzukommen. Er erstattete

stattdessen Anzeige bei der Polizei, die nun ermittelt.

Bereits in der letzten Woche waren ähnliche Fälle im Landkreis Kaiserslautern

bekannt geworden (wir berichteten https://s.rlp.de/GYIN2).

Die Präventionsexperten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK)

informieren auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de ausführlich

rund um das Thema „Digitale Erpressung“. Spezielle Informationen zum Thema

„Sextorsion“ finden Sie auf den Seiten https://s.rlp.de/i3Kil |mhm

Nach Wintereinbruch – Sperrungen haben ihren Sinn

Kreis Kaiserslautern (ots) – Nach dem Wintereinbruch mit starken Schneefällen am

Wochenende, dauerten die Aufräumarbeiten noch lange an. Einige Straßen waren

aufgrund dieser Arbeiten gesperrt. Neben dem hilfsbereiten und verständnisvollem

Verhalten der Bürger, haben sich leider auch einige Verkehrsteilnehmer sehr

eigensinnig verhalten. Straßenabsperrungen wurden regelmäßig ignoriert. Den

Höhepunkt stellte eine Straßensperre auf der B270 dar. Während noch die

Einsatzkräfte von THW und LBM mit den Räumarbeiten auf dem gesperrten Teilstück

der B270 beschäftigt waren, räumte ein Verkehrsteilnehmer die Absperrung zur

Seite und fuhr wie selbstverständlich durch den gesperrten Bereich, anstatt die

Umleitung zu nutzen. Weitere Pkw-Fahrer folgten seinem Beispiel und fuhren

ebenso in den gesperrten Bereich, wodurch die Räumarbeiten behindert wurden. Auf

ihr Verhalten angesprochen gaben die Verkehrssünder zu Protokoll, dass dort

keine Sperrung erkennbar gewesen sei. Durch das THW wurde die Sperrung

wiederhergerichtet. |elz

Stühle umgeworfen, Lampe beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen Randalierern ist die Polizei in der Nacht zu Montag

zum Rittersberg ausgerückt. Eine Zeugin hatte kurz nach Mitternacht die Streife

verständigt, nachdem sie eine Personengruppe beobachtet hatte, die im

Außenbereich eines Lokals Stühle umwarf.

Als die Beamten vor Ort ankamen, war von den Tätern weit und breit nichts mehr

zu sehen. Sie waren nach Angaben der Zeugin weitergelaufen, in welche Richtung

konnte sie jedoch nicht sagen.

Ob an der Bestuhlung des Lokals ein Schaden entstand, muss bei Tageslicht

geklärt werden. Definitiv beschädigt wurde allerdings eine Straßenlaterne

gegenüber des Lokals. Hier entdeckten die Polizeibeamten während des Einsatzes,

dass an dem Laternenmast ein Lampenschirm fehlte – er lag zerbrochen am Boden.

Hinweise auf die Täter und wohin sie nach der Tat liefen, nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit

entgegen. |cri

Polizei macht Dieb von Autoreifen dingfest

Gries (ots) – Am späten Sonntagabend wurden aus einem Hof in der Hauptstraße

zwei Alu-Kompletträder entwendet. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte

daraufhin die Polizei. Aufgrund der Täterbeschreibung sowie des Kennzeichens des

Fluchtfahrzeugs konnte der Täter durch eine Funkstreife in Ramstein-Miesenbach

angetroffen werden. Die besagten Kompletträder befanden sich noch im Fahrzeug.

Gegen den 30-jährigen Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pikus

Bargeld unterschlagen, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots) – Unbekannter Täter nutzt Gelegenheit aus. Am Montagvormittag

gib ein Zeuge einen Geldbeutel auf der Polizeiinspektion Lauterecken ab, welchen

er kurz zuvor an der Bundesstraße 420 in Lauterecken gefunden hatte. Eine

Nachfrage beim Besitzer durch die Polizei ergab, dass dieser die Börse kurz

zuvor in der Untergasse in Meisenheim auf seinem PKW abgelegt hatte. Beim

Losfahren vergaß er diese. Nach seinen Angaben muss der „Finder“ wohl 200 Euro

Bargeld aus dem Portmonee entnommen haben. In diesem Zusammenhang sucht die

Polizei mögliche Zeugen, welche in Meisenheim verdächtige Wahrnehmungen machten.

Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der

Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Drogen gesucht, Impfpässe gefunden

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Damit hat ein Mann aus dem Landkreis nicht

gerechnet: Nachdem er vor einiger Zeit beim Autofahren unter Drogeneinfluss

erwischt wurde, stand am Wochenende die Polizei vor seiner Tür. Jetzt hat der

38-Jährige noch mehr Ärger am Hals.

Wegen der „berauschten“ Fahrt war dem Mann eine Blutprobe entnommen worden. Der

toxikologische Befund ergab eine hohe Kokain-Konzentration im Blut. Für den

38-Jährigen bedeutete dies neben der Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

auch noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. –

Doch nicht nur das!

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses wurde die Wohnung des Mannes am

Sonntagnachmittag durchsucht. Dabei fanden die Ermittler nicht nur einen

größeren Bargeldbetrag, sondern auch mehrere Blanko-Impfpässe. Diese trugen zwar

keine Namen, dafür aber schon die Aufkleber des angeblich verabreichten

Impfstoffes inklusive der vermeintlichen Chargennummern.

Die Ausweise sowie das Bargeld wurden sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen wird

nun auch wegen der „Vorbereitung der Herstellung von unrichtigen Impfausweisen“

ermittelt. |cri