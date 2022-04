Pfinztal – Raub an Haltestelle – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 00.30 Uhr

einen 53-jährigen Mann in Pfinztal-Berghausen beraubt.

Der Mann fuhr mit der Straßenbahn 5 von Karlsruhe in Richtung Pforzheim und

stieg an der Haltestelle Berghausen Bahnhof aus. Die beiden Verdächtigen

verließen dort ebenfalls die Bahn und folgten dem 53-Jährigen. Nach den

bisherigen Ermittlungen sprach einer der beiden Täter den Geschädigten auf dem

Bahnsteig an und packte ihn offenbar am Nacken. Gleichzeitig zog wohl einer des

Duos dem Mann ein Handy im Wert von etwa 300 Euro aus der Jackentasche. Die

Täter rannten in Richtung der Straße „Am Bahnhofsplatz“ davon.

Nach Aussage des Opfers hatten beide ein arabisches Aussehen und sprachen

Deutsch mit leichtem Akzent.

Der erste Täter ist ungefähr 175 cm groß, schlank, trug einen schwarzen Vollbart

und war dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Mütze.

Vom zweiten Täter ist lediglich bekannt, dass er 185 cm groß sei und dunkle

Kleidung trug.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen kann, möge sich bitte bei

dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 melden.

Karlsruhe – Verdächtiger trifft auf Kleingartenbesitzer und kann flüchten

Karlsruhe-Rüppurr (ots) – Ein Kleingartenbesitzer ist in der Nacht zum Samstag

in seiner Kleingartenkolonie „Am Holderweg“ in Karlsruhe-Rüppurr auf einen

Verdächtigen gestoßen.

Der 34-Jährige war mit seiner Partnerin gegen 01.50 Uhr dort im Schnee spazieren

und überprüfte bei dieser Gelegenheit seine Kleingartenhütte, in die vor rund

zwei Wochen eingebrochen worden ist.

Er folgte frischen Fußabdruckspuren, die er im Schnee festgestellt hatte. In

einer anderen Parzelle vernahm er zudem den Lichtschein einer Taschenlampe. Nun

machte der 34-Jährige auf sich aufmerksam und eine Person kam in seine Richtung.

Der Mann äußerte dem Vernehmen nach in osteuropäischem Akzent, man solle keine

Polizei rufen, er suche nur einen Schlafplatz. Dann rannte der großgewachsene

Mann plötzlich los.

Der Zeuge verfolgte den Flüchtenden noch und verletzte ihn am Knöchel, als er

ihn stoppen wollte. Dennoch gelang dem Unbekannten die Flucht, nachdem er beim

Holder-/Krokusweg aus den Augen verloren wurde.

Auch bei der anschließend eingeleiteten Polizeifahndung konnte kein Verdächtiger

ermittelt werden. In der Gartenanlage waren anschließend mehrere aufgebrochene

Hütten festzustellen. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Der offenbar aus Osteuropa stammende und etwa 30 Jahre alte Mann war mit

geschätzten 185 bis 190 cm auffallend groß und von kräftiger Statur. An Kleidung

trug er eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose mit schwarzer Schildmütze.

Zudem führte er einen türkisfarbenen Rucksack mit.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt

unter 0721/666-3411 entgegen.

Karlsruhe – Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagmorgen unter

Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall in der Rüppurrer Straße.

Der VW-Fahrer war gegen 05.00 Uhr auf der Kriegsstraße in Richtung Osten

unterwegs. An der Kreuzung zur Rüppurrer Straße wollte er offenbar nach rechts

in diese abbiegen. Vermutlich aufgrund seiner offensichtlich überhöhten

Geschwindigkeit in Verbindung mit seinem Alkoholgenuss misslang das

Abbiegemanöver jedoch und das Fahrzeug kollidierte mit einer Verkehrsinsel.

Dabei wurde der Fahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert

werden. Sein Beifahrer blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ungefähr 12.500 Euro.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Rüppurrer Straße in Fahrtrichtung

Innenstadt voll gesperrt werden.

Da die Beamten bei dem Fahrzeugführer deutliche Anzeichen für eine

Alkoholisierung feststellten, musste er neben einer Blutprobe auch seinen

Führerschein abgeben.

Karlsruhe – Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn schwerverletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn am

Montagvormittag in der Ettlinger Allee erlitt ein Fahrradfahrer schwere

Verletzungen.

Gegen 08.15 Uhr überquerte der 43-jährige Radfahrer offenbar trotz Rotsignal

einen Bahnübergang und übersah dabei vermutlich eine Straßenbahn. Ersten

Erkenntnissen zufolge erfasste die Straßenbahn den Radler frontal, sodass er

nach rechts weggeschleudert wurde. Hierdurch zog sich der Mann

Brustkorbverletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden.

Zur Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr für kurze Zeit eingestellt

werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Mutter und Kind im Zug rassistisch beleidigt

Mannheim (ots) – Freitagnacht (8. April) hat ein 51-jähriger deutscher

Staatsangehöriger eine Mutter und ihren Sohn im Zug rassistisch beleidigt. Im

Anschluss zeigte der Mann den Hitlergruß.

Gegen 23:45 Uhr beleidigte der Tatverdächtige im NightJet 47 (Laufweg Freiburg –

Mannheim) die Geschädigten rassistisch und mit Worten aus der Gossensprache.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten, halfen der Frau und ihrem Kind. Sie

informierten die Zugbegleiterin, welche daraufhin die Bundespolizei am

Hauptbahnhof Mannheim verständigte.

Die Beamten trafen den Mann im Zug an. Auf die Aufforderung diesen zu verlassen,

reagierte der Tatverdächtige uneinsichtig. Er beleidigte die Beamten mehrfach

verbal.

Befragungen vor Ort ergaben, dass der 51-Jährigen neben den Beleidigungen, im

Zug den verbotenen Hitlergruß zeigte und Marschlieder sang.

Der Deutsche wurde vorläufig festgenommen und zur Wache am Hauptbahnhof

verbracht.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Beleidigung. Die

weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeipräsidium Mannheim geführt.

Östringen – Einbruch in Schule – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach am frühen Freitagmorgen in

eine Schule in Östringen ein. Der Mann konnte kurz nach Alarmauslösung unerkannt

fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01.50 Uhr wurden Polizeibeamte ans Leibniz-Gymnasium Östringen beordert,

da dort die Alarmanlage einen Einbruchsalarm ausgelöst hatte. Die Polizisten

konnten noch einen jungen Mann erkennen, der das Schulgelände rennend verließ.

Zuvor hatte er sich aus dem Lehrerzimmer mit Hilfe eines Vorhangs abgeseilt.

Die Polizisten konnten den Mann leider nicht mehr verfolgen. Er hatte offenbar

zuvor die Schule durch einen an einer der Straße abgewandten Hintereingang

betreten. Die Tür war aufgehebelt. Über einen Hausmeisterraum gelangte der junge

Mann ins Hauptgebäude und begab sich über die Treppe ins im ersten Obergeschoß

liegende Lehrerzimmer.

Dort wurde er offenbar durch die eintreffenden Polizisten aufgeschreckt und

verließ über ein Fenster mit Hilfe des Vorhangs das Gebäude. Der Vorhang ist

abgerissen, der Mann aber wohl unverletzt. Die Polizisten verloren ihn bei der

Verfolgung zu Fuß im Bereich der Schubertstraße aus den Augen.

Es handelte sich um einen vermutlich jüngeren Mann, ungefähr 170 cm groß,

bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze. Wer in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/80260 in Verbindung

setzen.

Bretten – Einbrüche in Bäckereien – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Bretten und

Gondelsheim in zwei Bäckereifilialen ein und entwendeten Bargeld.

Am Samstag gegen 02.50 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale

in einem Gartenbaumarkt in Bretten-Diedelsheim ein und erbeuteten aus einem

Tresor Bargeld. Nach bisherigem Sachstand hebelten die Einbrecher eine Tür der

Bäckerei auf und entwendeten aus zwei Tresoren etwa 1.300 Euro. Die Höhe des

Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Bereits am Freitag zwischen 19.30 Uhr und Samstag gegen 05.00 Uhr brachen

unbekannte Täter in eine weitere Filiale der Bäckerei in Gondelsheim ein und

entwendeten auch dort Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages

aus einem Tresor. Hier entstand offenbar ein Sachschadens von etwa 2.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Nach Unfall geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag fuhr ein Autofahrer bei Durlach zwei

Verkehrszeichen um und flüchtete anschließend.

Ein 74-jähriger Fahrer eines Suzuki beschädigte nach den bisherigen

Feststellungen auf der Bundesstraße 10 auf der Höhe der Auffahrt B3 mit seinem

Auto ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr er rückwärts und übersah offenbar ein

weiteres Schild. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, setzte der Mann seine

Fahrt auf der B10 in Richtung Remchingen fort.

Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Durlach fiel gegen 15.10 Uhr zwischen

Pfinztal-Söllingen und Kleinsteinbach das beschädigte Auto auf. Bei einer

Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Schäden an dem Pkw und die

Spuren an den Verkehrsschildern übereinstimmten. Der Sachschaden wird derzeit

auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Eine Alkoholüberprüfung des Fahrers ergab keine Auffälligkeiten. Die

Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige

wegen Unfallflucht rechnen.

Stutensee – Einbruch offenbar vereitelt

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann auf dem Gelände einer

Firma für Gartenmöbel in Stutensee festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass

er dort einbrechen wollte.

Gegen 02.15 Uhr löste bei einer Firma für Gartenmöbel in der Linkenheimer Straße

in Blankenloch die Alarmanlage aus. Ein Verantwortlicher verständigte die

Polizei. Offenbar hatte jemand den Zaun der Firma überstiegen. Bei der Suche

nach der Person, die den Alarm ausgelöst hatte, fand ein Polizeihund den

52-jährigen Mann versteckt in einem Gebüsch neben dem Firmengelände. Der Mann

wurde festgenommen. Einbruchspuren konnten am Gebäude nicht gefunden werden.

Weil der 52-Jährige bereits einschlägig vorbestraft ist, könnte es sein, dass er

versuchen wollte, in die Firma einzubrechen. Vermutlich haben die eintreffenden

Polizisten den Einbruch vereitelt. Die Ermittlungen dauern an.

Philippsburg – Trächtiges Reh gewildert – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Anglerin entdeckte am Sonntagmittag einen Rehkadaver mit

abgetrennten Keulen im Bereich des Baggersees Balkert. Offenbar wurde das Reh im

Zeitraum von Samstag bis Sonntag gewildert.

Wie ferner festzustellen war, trennten bislang unbekannte Täter die Keulen des

Tiers ab, wickelten die Überreste wohl in Laken und Tüten ein und legten sie in

einem Gestrüpp ab. Erschwerend kommt hinzu, dass das erledigte Reh trächtig war.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der

Rufnummer 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unsicheres Fahrzeuggespann auf der A5 aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend konnte eine Streife der Autobahnpolizei

Karlsruhe ein eher ungewöhnliches Wohnwagengespann kontrollieren.

Gegen 21 Uhr entdeckten die Beamten auf der Bundesautobahn 5 ein Gespann aus

einem kleineren Wohnmobil als Zugfahrzeug, einem Anhänger sowie einem daran mit

einem Gurt befestigten Kleintransporter. Dieser hatte, wie sich später

herausstellte, eine Panne und wurde vom Fahrer kurzerhand mit einem Spanngurt am

Anhänger befestigt.

Der Fahrer fuhr ohne eingeschalteten Warnblinker und mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit (teilweise wohl bis zu über 100 km/h) auf der Bundesautobahn.

Trotz zahlreicher Möglichkeiten von dieser abzufahren, setzte der Fahrer seine

Fahrt unbehelligt fort.

Letztendlich konnte der Fahrer und seine Konstruktion an der Anschlussstelle

Karlsruhe-Mitte von der Autobahn geleitet und anschließend auf einem Rastplatz

kontrolliert werden. Das Gespann wies eine Gesamtlänge von 21,65 Metern auf. Die

Weiterfahrt wurde in diesem Zustand selbstverständlich untersagt.

Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige wegen zahlreicher Verstöße gegen die

Straßenverkehrsordnung.

Bruchsal – Streit im Fahrzeug löst schweren Unfall aus – Beifahrerin greift ins Steuer

Karlsruhe (ots) – Die Beifahrerin eines Autos griff ihrem fahrenden Ehemann im

Streit am Samstagabend ins Lenkrad und verursachte hierdurch einen Unfall. Sie

selbst wurde schwer, der Mann leicht verletzt. Glücklicherweise waren keine

weiteren Verkehrsteilnehmer involviert.

Das Ehepaar geriet gegen 19.45 Uhr im Fahrzeug auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe

von Bruchsal in Fahrtrichtung Norden in eine zunächst verbale

Auseinandersetzung. Diese eskalierte derart, dass die 30-Jährige ihrem Ehemann

ins Lenkrad griff, nachdem sie zuvor über die Mittelkonsole hinweggestiegen war

und so die Pedale bedient hatte. Die Frau ließ das Lenkrad nicht mehr los und

steuerte das Auto erst nach rechts, dann scharf nach links und dann wieder nach

rechts. Dort kollidierte der Hyundai mit der Betongleitwand und blieb stehen.

Beide Airbags lösten aus.

Die 30-Jährige wurde schwer verletzt stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ihr

Ehemann wurde leicht verletzt.

Das Auto wurde stark beschädigt.

Bretten – Einbrüche in Schulen – Polizei bittet um Hinweise

Bretten (ots) – Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Bretten sowie in

Kürnbach in drei Schulen ein. Große Beute machten sie allerdings wohl nicht.

Am Sonntag zwischen 23.00 Uhr und 23.20 Uhr wurde am Edith-Stein-Gymnasium im

Brettener Breitenbachweg eine Hintertür eingeschlagen. Eine aufmerksame Zeugin

hatte dort drei verdächtige Personen festgestellt und gegen 23.20 Uhr den

Polizei-Notruf verständigt.

Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet, in die auch ein Polizeihubschrauber

sowie die Polizeihundeführerstaffel eingebunden war. Allerdings waren im

größeren Umfeld keine Verdächtige mehr festzustellen. Ersten Erkenntnissen

zufolge kam dort offenbar nichts abhanden.

Wie am Montagmorgen der Polizei gemeldet wurde, waren über das Wochenende noch

zwei weitere Schulen im Visier von möglicherweise denselben Einbrechern.

Betroffen war noch die Max-Planck-Realschule, wo am Hausmeisterhäuschen eine

Glasscheibe eingeschlagen war. Ein geringer Bargeldbetrag sowie ein Paar

Ohrhörer, sogenannte Airpods fehlten. Die Täter haben dort zunächst ein

Kellerfenster mittels eines Kieselsteins eingeschlagen und waren so ins Innere

gelangt. An mehreren verschlossenen Türen waren zudem Einbruchspuren

festzustellen.

Auch an der Grundschule im nahegelegenen Kürnbach war eine Fensterscheibe an der

Mensa eingeschlagen, wie am Montagmorgen festzustellen war. Hier dauern die

weiteren Ermittlungen aktuell noch an. Insofern kann über die Schadenshöhe oder

mögliches Diebesgut noch keine Aussage getroffen werden.

Wer zu den Einbruchstaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

beim Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 zu melden.

Ettlingen: Nach Auffahrunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen / Unfallbeteiligter wird gesucht

Ettlingen (ots) – Am frühen Donnerstagabend um 17.27 Uhr ereignete sich auf der

B 3, kurz nach dem Portal des Wattkopftunnels in Fahrtrichtung Seehof, ein

Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Der bislang nicht bekannte Fahrer

eines weißen VW Caddy, evtl. ein Handwerkerfahrzeug, musste sein Fahrzeug bis

zum Stillstand abbremsen. Der direkt nachfolgende Pkw-Führer konnte sein

Fahrzeug abbremsen und zum Stehen bringen. Den nachfolgenden vier Fahrzeugen

gelang dies nicht und fuhren jeweils dem Vordermann auf. In den beteiligten

Fahrzeugen verletzen sich vier Insassen leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe

von ca. 11 000 Euro.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des weißen Caddys, der sein Fahrzeug abbremsen

musste, sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243/32000.

Gem. Ubstadt-Weiher: 8 Verletzte nach Auffahrunfall

Ubstadt-Weiher (ots) – Eine 39 Jahre alte Frau aus Bochum fuhr um 19.55 Uhr mit

ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn und Starkregen

fuhr sie, in Höhe der Tank- und Rastanlage Bruchsal, auf einen vorausfahrenden

Pkw einer 43-jährigen Frau aus Mannheim auf. Durch den Aufprall geriet der Pkw

der Frau aus Mannheim in Schleudern und prallte auf ein weiteres Fahrzeug auf

dem mittleren Fahrstreifen. Diese beiden Fahrzeuge wurden nach rechts abgewiesen

und kollidierten in die Leitplanke. In den drei beteiligten Fahrzeugen wurden

insgesamt 8 Personen, vier Erwachsene und vier Kinder teilweise schwer verletzt.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr wird

bei keinem der Verletzten angenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 37 000 Euro.