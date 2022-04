Mannheim: Zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 27 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und weiterer Delikte in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen zwei italienische Staatsangehörigen im Alter von 23 und 27

Jahren erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, am Freitagmorgen in der

Mannheimer Innenstadt

der 23-Jährige: einen versuchten Totschlag in Tateinheit mit

gefährlicher Körperverletzung begangen haben;

Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter gefährliche

Körperverletzung und eine sexuelle Belästigung begangen zu

haben.

Der 27-jährige Tatverdächtige soll am 08.04.2022 nach 3:00 Uhr in einem

Tanzlokal in den R-Quadraten eine 24-Jährige in der Form sexuell belästigt

haben, dass er ihr mit der Hand an das Gesäß fasste. Anschließend soll er

zusammen mit seinem 23-jährigen Bruder das Lokal verlassen haben. Vor dem Lokal

stellte die Geschädigte den 27-Jährigen zur Rede, woraufhin dieser mit

Faustschlägen auf die junge Frau losgegangen sein soll. Selbst als diese auf dem

Boden lag, habe er versucht, weiter auf diese einzutreten. Eine Zeugin konnte

dies jedoch durch ihr energisches Eingreifen verhindern. Ein 18-jähriger Mann

wurde ebenfalls auf die Situation aufmerksam und wollte schlichtend eingreifen.

Daraufhin sollen die beiden Brüder dann mit Faustschlägen auf diesen losgegangen

sein. Im Gerangel habe der 23-Jährige dem Geschädigten mit einem Messer mehrere

Stichverletzungen am Rücken und Oberarm beigebracht. Hierbei wurde auch eine

Hauptarterie verletzt. Der 18-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen

in eine Klinik eingeliefert, wo er sich einer Notoperation unterziehen musste.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnten die beiden tatverdächtigen Brüder

identifiziert werden. Beide wurden noch am selben Nachmittag an ihren

Wohnadressen festgenommen.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen die zwei Tatverdächtigen erwirkt. Sie wurden am Samstag, 09.04.2022, dem

Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der

Eröffnung der Haftbefehle wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim dauern an.

Mannheim-Rheinau: Mehrere PKW aufgebrochen – weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein unbekannter

Täter 15 geparkte Pkw im Stadtteil Rheinau auf und durchsuchte diese. Dabei

schlug der Unbekannte jeweils eine Seitenscheibe der Autos auf, die im Bereich

der Relaisstraße geparkt waren, um in den Innenraum zu gelangen. Ob er dabei

auch Beute machte, ist bislang Ermittlungssache.

Der Polizeiposten Rheinau, der bereits erste Spuren an den Tatorten sicher

konnte, hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweisgeber, die im Zeitraum von 20 Uhr bis

7 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben oder möglicherweise selbst betroffen sind,

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 876820 zu melden. Erste Hinweise ergaben,

dass gegen 3:30 Uhr möglicherweise zwei Radfahrer im Rheinauer Ring an dem oder

der Täter vorbei fuhren – diesen werden inbesondere gebeten sich zu melden.

Mannheim-Almenhof: In Mehrfamilienhaus eingebrochen – Wer hat etwas beobachtet?

Mannheim (ots) – Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte sich am

Samstag ein Einbrecher Zutritt zu einem Haus in der August-Bebel-Straße und

durchsuchte gleich zwei Wohnungen. Der Täter durchwühlte in den Innenräumen

sämtliche Möbelstücke und entwendete dabei mehrere abgelegte Pakete. Der

entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Hinweisgeber, die in der Zeit von 14 Uhr bis 22 Uhr Beobachtungen machten,

werden gebeten, sich unter 0621 174 4444 an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon zu wenden.

Mannheim: Einbrecher suchen drei Wettbüros heim und entwenden Bargeld – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht drangen unbekannte Täter in drei Filialen eines

Wettanbieters in den Stadtteilen Schönau und Waldhof ein und entwendeten dort

das aufgefundene Bargeld. Die Unbekannten drangen zwischen Samstag, 23 Uhr und

Sonntag, 09.30 Uhr auf bislang unklare Art und Weise in drei Wettbüros in der

Haderslebener Straße, in der Schienenstraße und in der Hanauer Straße ein. Hier

entnahmen sie jeweils das Bargeld aus den dortigen Kassen.

Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Die Aufzeichnungen der

Videoüberwachungsanlagen bedürfen noch der Auswertung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Einbrecher durch Bewohner überrascht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Einen ungebetenen Eindringling bemerkte am

Samstagnachmittag eine 54-jährige Frau in Ihrer Wohnung. Die Bewohnerin eines

Anwesens in der Mönchwörthstraße stellte gegen 17.15 Uhr fest, dass eine

unbekannte Person in ihre Wohnung eingedrungen war und nun in der Küche nach

Wertgegenständen suchte. Der Unbekannte hatte bereits eine Spiegelreflexkamera

und eine Spielkonsole in einem Rucksack verstaut. Als der Einbrecher die

Bewohnerin bemerkte, trat er eiligst die Flucht durch die Hintertür und den

Garten an und verschwand schließlich ihn unbekannte Richtung.

Der männliche Eindringling wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 Jahre alt,

Ca. 170 cm groß

Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

War bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckereifiliale – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen

brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in den Mannheimer

Innenstadtquadraten ein. Die Einbrecher hoben die Eingangstür der Verkaufsstelle

im Quadrat H 1 gewaltsam aus der Verankerung und konnten sich so Zutritt zum

Verkaufsraum verschaffen. Sie durchwühlten den Kassenbereich und warfen mehrere

Gegenstände zu Boden. Ob sie etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar.

Der Diebstahl wurde am Montagmorgen zu Arbeitsbeginn gegen 4.45 Uhr durch eine

Mitarbeiterin bemerkt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Mannheim: Autofahrer mit 1,7 Promille fährt Schlangenlinien

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, um 03:15 Uhr, wurde eine Streife des

Polizeirevieres Mannheim-Neckarstadt auf der Jungbuschbrücke auf einen

Opel-Fahrer aufmerksam, da dieser mit erheblichen Schlangenlinien gefahren war.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 26-jährigen Fahrers machte dieser

einen sichtlich alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Alkoholwert von ca. 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Da dieser keinen festen

Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zusätzlich eine Sicherheitsleistung erhoben.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Hinweis auf nackten Mann auf der Neckarwiese

Mannheim (ots) – Durch einen Passanten wurde eine Streifenwagenbesatzung des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt am Samstagmorgen, gegen 08:50 Uhr,

angesprochen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein nackter Mann auf der

Neckarwiese feststellbar sei.

Als die Beamten die Neckarwiese überprüften, konnte tatsächlich ein nackter

weißer Mann in Form eines Schneemanns festgestellt werden.

Mutmaßlich wird sich dieser Fall aufgrund der zu erwartenden wärmeren

Temperaturen von selbst (auf)lösen.

Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Witterungsbedingte Einsätze

Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend, ab ca. 21 Uhr,

setzte starker Schneefall im gesamten Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim ein. Der Schneefall dauerte bis gegen 2 Uhr am

Samstagmorgen an.

Im Stadtgebiet Mannheim war eine Schneedecke von 5 cm feststellbar. Die

Räumdienste sowie die Autobahnmeistereien waren im Einsatz.

Der Schneefall führte im Präsidialbereich zu mehreren witterungsbedingten

Einsätzen. Nachfolgend eine Aufstellung über einzelne Einsätze:

L 596: Linienbus gerät zwischen Wilhelmsfeld und Peterstal auf schneebedeckter

Fahrbahn ohne Fahrgäste ins Rutschen und bleibt quer auf der Fahrbahn stehen –

Der Linienbus wurde durch das Busunternehmen abgeschleppt.

K 4284: Witterungsbedingter Erdrutsch zwischen Ehrstädt und Grombach – Fahrbahn

blockiert – Räumung durch Feuerwehr. Freigabe der Fahrbahn um 04:15 Uhr.

L 535: Schriesheim – Wilhelmsfeld: Fahrbahn blockiert durch umgestürzte Bäume

und querstehende Fahrzeuge, Räumung durch Feuerwehr Schriesheim

MA-Käfertal, MA-Neckarstadt: Durch Schneelast umgestürzte Bäume beschädigen drei

bzw. sieben Pkw. Sachschaden 10.000 EUR sowie 15.000 EUR.

MA-Neckarau, MA-Sandhofen: Neun Pkw bzw. ein Pkw durch abbrechende Äste

beschädigt: Sachschaden 15.000 EUR sowie 500 EUR.

Weinheim: Durch Schneelast umgestürzter Baum, drei beschädigte Pkw, Sachschaden

6000 EUR.

MA-Innenstadt: Drei witterungsbedingte Verkehrsunfälle ohne Verletzte mit 17.000

EUR Gesamtschaden.

MA-Oststadt: Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall ohne Verletzte mit 6.000 EUR

Sachschaden.

Eberbach: Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall mit umgestürztem Baum ohne

Verletzte, Sachschaden 2.000 EUR.