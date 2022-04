Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach Kind eingestellt; keine Hinweise auf ein Vermissen; Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Für kurzfristige Aufregung sorgte am

Montagnachmittag der Hinweis auf einem vermissten 6-8 Jahre alten Jungen, der

kurz nach 14 Uhr beim Fußballspielen in der Zähringer Straße beobachtet wurde

und plötzlich verschwunden gewesen sein soll.

Mit allen verfügbaren Kräften, darunter auch einem Polizeihubschrauber, wurde

nach dem Jungen gefahndet. Mögliche Wohnadressen, Kindergärten, Schulen aber

Spielplätze wurden ohne Ergebnis überprüft.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, dürfte der Hinweis des

minderjährigen Zeugen auf keinem realen Hintergrund basieren.

Die Suche wurde gegen 18 Uhr eingestellt.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisstensuche nach Kind; Polizeihubschrauber im Einsatz; Pressemitteilung Nr. 1

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund einer Vermisstensuche nach einem

Kind ist derzeit die Polizei mit starken Kräften im Bereich Hockenheim

unterwegs. Darüber hinaus wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert.

Das Kind wurde zuletzt gegen 14:15 Uhr im Bereich der Zähringerstraße, Höhe

Hausnummer 2, beim Fußballspielen gesehen. Personenbeschreibung: männlich, ca.

6-8 Jahre alt, blaues T-shirt, lange gelbe Sporthose

Laudenbach: „Schockanrufer“ erbeuten 25.000.- Euro; Kripo ermittelt

Laudenbach (ots) – Bereits am Freitagnachmittag wurde eine 71-jährige Frau in

Laudenbach. Am Vormittag hatte sie einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten

erhalten, der ihr vorgaukelte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall

verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution fällig.

Nach einem mehrstündigen Gespräch war die Frau „mürbe“ und hob bei ihrem

Kreditinstitut 15.000.- Euro ab, um es einer Polizeibeamtin zu übergeben. Den

Betrügern war der Betrag offenbar jedoch zu gering, setzten die 71-Jährige

weiter unter Druck, sodass sie noch wertvolle Sammlermünzen dem Geldbetrag

hinzufügte, sodass der Gesamtschaden sich auf rund 25.000.- Euro beläuft.

Kurz vor 16 Uhr holte die vermeintliche Polizeibeamtin Geld und Münzen an der

Haustür der Dame in der Carl-Benz-Straße ab, sicherte die Einzahlung bei der

Staatskasse zu und verschwand. Eine Beschreibung der Abholerin liegt bislang

noch nicht vor.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an

das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

Hockenheim: Hockenheimerin via WhatsApp um mehrere tausend Euro betrogen; Vorsicht vor WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

Hockenheim (ots) – Eine Hockenheimerin wurde im Laufe des vergangenen Freitages

(08. April) Opfer einer Betrugsmasche, die in den letzten Wochen immer öfter

Konjunktur in der Region bekommt.

Kurz nach 13 Uhr erhielt die Dame eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich ihr

Sohn geschickt haben soll. Dieser angebliche Sohn bat unter Vorspiegelung

falscher Tatsachen um Überweisung von mehr als 2.000.- Euro.

Nachdem die hilfsbereite Mutter den Betrag überwiesen hatte, aber weitere

Geldforderungen laut wurden, wurde sie misstrauisch, beendete den Chat und

informierte die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten eindringlich um Vorsicht und raten zu Misstrauen, wenn

WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen eintreffen und auf

diese Art und Weise um Geld bitten. Angeschriebene sollten sich davon nicht

unter Druck setzen lassen und nicht antworten. Zunächst sollte unbedingt

persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei

dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte man sich

verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Ein

vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei

der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

Neckargemünd/Wiesenbach: Unfallflucht unter Drogen und Alkohol, aber ohne Führerschein

Neckargemünd/Wiesenbach (ots) – Weil er unter Drogen und Alkohol, aber ohne eine

gültige Fahrerlaubnis am frühen Montagmorgen einen Verkehrsunfall in

Neckargemünd verursachte, ermittelt das Polizeirevier Neckargemünd gegen einen

25-jährigen aus Wiesenbach.

Ein Zeuge wurde kurz vor 3 Uhr aufgrund eine lauten Knalls wach. Als er aus dem

Fensters auf die Adolf-Kolping-Straße schaute, sah er, wie der Fahrer eines

Kleinwagens beim Ausparken gegen einen BMW stieß (Schaden: ca. 2.000.- Euro) und

anschließend davor fuhr.

Zum Glück konnte der Zeuge trotz der Dunkelheit das Kennzeichen des

Verursacherfahrzeuges ablesen und die Polizei auf die richtige Spur bringen.

Diese Spur führte die Fahnder nach Wiesenbach zum Halter des Kleinwagens, der

seinerseits glaubhaft versicherte, sein Fahrzeug an einen 25-Jährigen Bekannten

verliehen zu haben. Der verantwortliche Fahrer, der im selben Haus wohnt,

öffnete zwar zunächst, knallte aber bei Erkennen der Beamten die Tür zu und

öffnete nicht mehr.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft wurde die

Wohnungstür des 25-Jährigen mithilfe eines Schlüsseldienstes geöffnet.

Der mit 1,3 Promille alkoholisierte und wie sich anschließend herausstellte, mit

einem Drogenmix „zugedröhnte“ Mann wurde vorläufig festgenommen. Nachdem ihm auf

dem Revier eine Blutprobe entnommen worden war, durfte der 25-Jährige, gegen den

zudem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird, wieder

den Heimweg antreten.

Schwetzingen: Autoaufbruch; Täter flüchtig; Tatzusammenhang mit Aufbruchsserie wird geprüft; weitere Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Am frühen Montagmorgen wurde ein bislang unbekannter Täter

dabei beobachtet, wie der kurz nach 0 Uhr, bei einem BMW, der in der

Marstallstraße abgestellt war, die Dreiecksscheibe der Fahrerseite einschlug.

Als sich der Zeuge bemerkbar machte, flüchtete der unbekannte in Richtung

Bahnhofsanlage. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre; ca. 175 cm; schmale

Figur; dunkle, mittellange Haare; dunkle Hose; dunkle Jacke mit weiter

Aufschrift auf dem Rücken; dunkle Umhängetasche oder Rucksack.

Ob dieser Aufbruch im Zusammenhang mit einer Pkw-Aufbruchsserie steht, bei der

Fahrzeuge in mittlerweile 29 Fällen in Schwetzingen, Ketsch und weiteren

Gemeinden im Präsidiumsbereich aufgebrochen wurden (PM vom 07. April 2022), ist

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.:

06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus – Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

St.Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Sonntag, 08:30 Uhr bis

Montag, 01:30 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein

Reihenhaus in der Wittelsbacherallee ein, indem sie ein im Erdgeschoss

befindliches Fenster gewaltsam aufhebelten. Der oder die Täter, die offenbar auf

der Suche nach Wertgegenständen waren, durchsuchten das Haus. Neben mehreren

hundert Euro Bargeld und diversen hochwertigen Schmuckstücken erbeuteten die

Einbrecher auch einige Armbanduhren. Der Gesamtdiebstahlsschaden wird auf

mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens ist hingegen noch

nicht bekannt.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit

der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unterdessen die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag sowie die

Tage davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben, sich

unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Quad-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer; L599 voll gesperrt

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag gegen 12:00 Uhr befuhr ein

35-Jähriger mit seinem Quad die L 599 in Fahrtrichtung Ketsch, als auf Höhe der

Stationierung 0,8 km plötzlich ein Reifen des Fahrzeugs blockierte. Der

35-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Quad, welches infolge dessen

auf die Gegenfahrbahn geriet und sich mehrfach überschlug. Schließlich kam das

Fahrzeug am Fahrbahnrand zum Erliegen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte

den schwer verletzten Mann in eine umliegende Klinik. An dem Quad entstand

Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 4000 Euro. Für den Zeitraum der

Unfallaufnahme war die L 599 für ca. eineinhalb Stunden vollgesperrt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

BAB 5, Oftersheim: Alkoholisiert auf der Autobahn gefahren – Zeugen und Geschädigte gesucht

BAB 5, Oftersheim (ots) – Die auffällige Fahrweise eines 36-jährigen

Mercedes-Fahrers fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer am frühen

Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr bei Edingen-Neckarhausen auf. Als der Mercedes auf

die B535 in Richtung Heidelberg fuhr, geriet er mehrfach in den Gegenverkehr,

weshalb der Zeuge die Polizei informierte. An der Tank- und Rastanlage

Hardtwald-West konnte der Mann schließlich gestoppt und einer Kontrolle

unterzogen werden. Als er im letzten Moment vor der Kontrolle noch versuchte die

Beamten zu täuschen und vom Fahrer- auf den Beifahrersitz wechselte, fuhr das

Automatikfahrzeug gegen einen geparkten PKW auf dem Rasthof. Hierbei entstand

ein Gesamtschaden von 7.000 Euro. Der alkoholisierte Mann musste neben einer

Blutprobe auf der Dienststelle auch gleich seinen Führerschein abgeben. Gegen

ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit ermittelt.

Zeugen, welche die Fahrweise des Mannes beobachtet haben oder sogar durch ihn

gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim unter

0621/47093-0 zu melden.

BAB 5, St. Leon-Rot: Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB 5, St. Leon-Rot (ots) – Am Samstagvormittag um 11 Uhr fuhr ein 34-jähriger

Mann mit einem Hyundai auf der A5 in Richtung Walldorf. Kurz vor dem Walldorfer

Kreuz kam der Mann im Hyundai verkehrsbedingt zum Stehen. Eine nachfolgende

56-jährige Frau im Peugeot bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf.

In der Folge wurde dieser auf einen VW eines 49-jährigen Mannes aufgeschoben.

Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Der 49-jährige VW-Fahrer sowie die

56-jährige Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. Der 34-jährige

Mann im Hyundai und eine 14-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht

verletzt. Eine weitere, 10-jährige Mitfahrerin im Hyundai, erlitt schwere

Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Falsches Parken entlarvt alkoholisierten Fahrer

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagnachmittag kurz vor 17 Uhr

bemerkten Beamte der Autobahnpolizei einen 47-jährigen Mann, welcher mit seinem

Renault von einem Behindertenparkplatz auf der Tank- und Rastanlage

Hardtwald-West ausparkte. Bei der Überprüfung seiner Berechtigung für den

Parkplatz konnte der Mann keinen plausiblen Grund für die Parksituation

vorweisen. Stattdessen war der Mann mit 2,2 Promille erheblich alkoholisiert. Er

musste daher auf dem Autobahnpolizeirevier eine Blutprobe abgeben. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

BAB 61/L722, Hockenheim: Vorfahrt missachtet, Unfall mit hohem Sachschaden

BAB 61/L722, Hockenheim (ots) – Am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr verließ ein

LKW die BAB6, um auf die L722 in Richtung Hockenheim abzubiegen. Hierbei

missachtete der 45-jährige LKW-Fahrer die Vorfahrt eines anderen, 49-jährigen,

LKW-Fahrers. Durch den Unfall wurde der LKW des 45-Jährigen erheblich im

Frontbereich beschädigt. Durch die Beschädigungen traten Betriebsstoffe auf die

Fahrbahn aus, welche durch eine Fachfirma entfernt werden mussten. Hierzu war

die L722 im Einmündungsbereich zwischenzeitlich für einige Minuten voll

gesperrt. Der Gesamtschaden liegt bei 22.000 Euro.

BAB6, Hockenheim: Verkehrskontrolle führt zur Festnahme

BAB6, Hockenheim (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 0:30 Uhr kontrollierten

Beamte der Autobahnpolizei Walldorf einen KIA an der Tank- und Rastanlage

Hockenheim Ost. Bei der polizeilichen Überprüfung des 53-jährigen

Fahrzeugführers, welcher zuvor auf der A6 in Richtung Mannheim gefahren war,

stellten die Polizisten fest, dass der Mann derzeit mit zwei Haftbefehlen

gesucht wird. Für ihn war die Fahrt schließlich beendet und er wurde in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schnellrestaurant – Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen zwischen 4 und 7 Uhr

brachen bisher unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der alten Mannheimer

Landstraße ein. Die Täter gelangten durch gewaltsames Aufhebeln einer Seitentür

in das Lokal und entwendeten dort aus einem Tresor einen fünfstelligen

Bargeldbetrag. Der Tresor selbst wurde vermutlich mit einem Trennschleifer

geöffnet. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Durch die zentrale

Kriminaltechnik wurden im Rahmen der Tatortaufnahme Spuren gesichert. Zeugen,

welche etwas Verdächtiges am Lokal oder in der näheren Umgebung zum Tatzeitraum

beobachtet haben, oder die Täter bei der An- bzw. Abfahrt an das Objekt gesehen

haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel.: 0621/174-4444 in

Verbindung zu setzen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – wer hat den Unfall beobachtet?

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag in Wiesloch. Der Unbekannte

streifte in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Panoramastraße

einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. Dabei entstanden Kratzer und

Lackschäden an der Fahrertür und der Karosserie. Aufgrund von Lackantragungen

ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher mit einem Fahrzeug in blauer

Farbe unterwegs war. Näheres zu Marke und Modell ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum unfallverursachenden Auto und dessen Fahrer geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf B292 zwischen Helmstadt und Aglasterhausen

Helmstadt-Bargen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 09.04.2022 kam es kurz nach

04:00 Uhr morgens auf der B292 in Fahrtrichtung Aglasterhausen kurz vor der

Einmündung zur K4188 zu einem Verkehrsunfall, bei dem von insgesamt drei

Insassen eines Fahrzeuges zwei Personen leicht verletzt wurden. Im Kurvenbereich

verlor der 19-jährige Pkw-Fahrer eines Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug und

kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Weitere Fahrzeuge waren bei dem

Verkehrsunfall nicht beteiligt. Sowohl der Fahrzeugführer als auch eine

Beifahrerin wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt; die dritte

Fahrzeuginsassin blieb unverletzt. Der 19-jährige Fahrzeugführer, der

vorsorglich in das nahe gelegene Krankenhaus nach Sinsheim gebracht wurde,

konnte noch am gleichen Tag nach erfolgter medizinischer Versorgung entlassen

werden. Bei dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Während der Unfallaufnahme vor Ort konnte auf der zweispurigen B292 vom

nachfolgenden Verkehr nur eine Fahrspur genutzt werden.

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 5

Walldorf (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 11:00 Uhr, kam es auf der BAB 5

zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem

Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Person. Ein 34-jähriger Fahrer, welcher

auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs war, musste auf dem rechten

Fahrstreifen seinen Hyundai bis zum Stillstand anhalten, da vor ihm ein

48-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Die hinter dem Hyundai

fahrende 56-jährige Fahrerin eines Peugeot erkannte dies zu spät und fuhr auf

den Hyundai auf. Der 34-jährige Fahrer hatte kurz zuvor die drohende Kollision

erkannt und versucht auf die mittlere Spur auszuweichen. Der Unfall konnte

jedoch nicht vermieden werden. Nach der Kollision mit dem Hyundai kollidierte

der Peugeot mit dem VW. Alle drei Personen wurden in umliegenden Krankenhäuser

verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für

ca. eine Stunde gesperrt werden. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden

beträgt ca. 30.000 Euro. Der Unfall wurde durch den Verkehrsdienst Walldorf

aufgenommen.

Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis): Ruhestörung führt zum Auffinden von Marihuana, Beschuldigter leistet Widerstand bei Durchsuchung

Dossenheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:18 Uhr, war eine Streife

des Polizeireviers Heidelberg-Nord in der Jahnstraße in Dossenheim aufgrund

einer gemeldeten Ruhestörung im Einsatz. An der besagten Wohnung wurde durch die

Beamten Kontakt zum Bewohner aufgenommen. Nachdem der 40-Jährige öffnete, drang

sofort deutlich wahrnehmbarer Marihuana-Geruch aus der Wohnung. Im Rahmen der

anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten insgesamt 16 Gramm Marihuana,

Cannabis-Samen sowie zwei Pfeffersprays und eine Schreckschusswaffe inklusive

Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

Da der Beschuldigte sich körperlich gegen die Wohnungsdurchsuchung wehrte,

musste er durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde zum

Zwecke weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier Heidelberg-Nord verbracht und dort

nach deren Abschluss wieder entlassen.

Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und

Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis: B3, Malsch – Bad-Schönborn, Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab, Sperrung nach Unfallaufnahme aufgehoben, PM Nr. 2

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 08.04.2022 gegen 19:30 Uhr kam es auf der

B3 zwischen Malsch und Bad-Schönborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Person verletzt wurde.

Ein 50-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford die B3 in Fahrtrichtung

Bad-Schönborn, als er vermutlich in Folge von Unachtsamkeit nach rechts in den

Grünstreifen abkam. Der PKW kam daraufhin vollständig von der Fahrbahn ab,

rollte die Böschung am Fahrbahnrand herunter und kam in einer nahegelegenen

Baumgruppe zum stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt und wurde

durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Über die

Schwere der Verletzungen liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen vor.

Das Fahrzeug wurde mittels Kran geborgen und anschließend abgeschleppt. Die

Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca.

21:00 Uhr voll gesperrt werden.

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf L597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt, PM Nr. 2

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 08.04.2022 gegen ca. 22:00 Uhr kam

es auf der L597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt zu

einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der 35-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr die L597 in Fahrtrichtung

Schwetzingen Zentrum und wollte an der Einmündung zur B36 links auf diese

abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund des dichten Schneetreibens

einen entgegenkommenden Ford und kollidiert während des Abbiegevorgangs frontal

mit diesem. Hierdurch wurde der Fahrer des Peugeot leicht verletzt. Der 63

jährige Fahrer des Ford und sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt

werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 17.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L597 bis ca.

00:30 Uhr voll gesperrt werden.