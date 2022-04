Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein

21-Jähriger mit seinem VW die Zwingerstraße in Fahrtrichtung Kettengasse, als

gegen 01:00 Uhr im dortigen Einmündungsbereich ein 24-jähriger Radfahrer die

Fahrbahn querte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte der 24-Jährige

offenbar nicht den dort befindlichen Fahrradstreifen und schnitt dem 21-jährigen

VW-Fahrer den Weg ab. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig

verhindern. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er

wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Im

Zuge der Erstversorgung des 24-Jährigen ergaben sich Verdachtsmomente, dass

dieser alkoholisiert sein könnte. Schließlich wurde ein Atemalkoholtest

durchgeführt, der einen Wert von rund zwei Promille ergab. Im Krankenhaus wurde

dem jungen Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen. An dem VW entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ob an dem Zweirad ein

Sachschaden entstand, ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Heidelberg-Wieblingen: Gebäude mit Farbe beschmiert – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots) – Von Freitag auf Samstag wurde die Fassade eines Hauses im

Gutachweg, die Wände der dortigen Unterführung und der Rollladen einer

Teststation mit roter Farbe beschmiert. Der oder die Täter sprühten mehrere

Buchstaben auf, die einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursachten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Hausfassade und eine Glasscheibe

eines Hauses in der Adlerstraße ebenfalls mit Farbe beschmiert. Ob die Taten

zusammenhängen, ist derzeit Ermittlungssache des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Hinweisgeber, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter

06221 34180 zu melden.

Heidelberg-Altstadt: 18-Jähriger wegen Bargelds erpresst – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:10 Uhr

kam es im Bereich der Bremeneckgasse/Zwingerstraße zu einer versuchten

räuberischen Erpressung. Einem 18-Jährigen und seinem 17-Jährigen Begleiter

sollen sich zwei unbekannte männliche Personen in den Weg gestellt haben. Eine

dieser Personen soll einen Stock von etwa 5 cm Durchmesser und etwa einem halben

Meter Länge in der Hand gehalten haben und den 18-Jährigen aufgefordert haben,

ihm 50 Euro auszuhändigen. Die zweite männliche Person soll sich eher im

Hintergrund gehalten haben. Nachdem der 18-Jährige angab, kein Bargeld mit sich

zu führen, soll der unbekannte Täter dann das Vorzeigen der Geldbörse verlangt

haben. Seinem Ansinnen soll er Nachdruck verliehen haben, in dem er den

mitgeführten Stock kreisen ließ. Da in der Nähe eine Polizeistreife vorbeifuhr,

sollen der Unbekannte dann den Stock fallengelassen haben. Der Unbekannte mit

dem Stock wird wie folgt beschrieben: ca. 17-22 Jahre alt, ca. 180 cm groß,

massige Statur, dunkle, kurze Haare und von osteuropäischem Erscheinungsbild. Zu

dem zweiten Unbekannten ist lediglich bekannt, dass dieser kleiner als die

Person mit dem Stock gewesen sein soll.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in dieser Sache

übernommen und bittet Zeugen, die die Szenerie beobachtet haben, sich unter 0621

174 – 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Heidelberg: Verkehrsunfall mit einem verletzten Beteiligten und erheblichem Sachschaden

Heidelberg (ots) – Ein leicht verletzter Autofahrer und erheblicher Sachschaden

sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr.

Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Ford auf der Römerstraße stadteinwärts

unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel von rechts nach links übersah er einen

Toyota, welcher in gleiche Richtung fuhr. Die 68-jährige Fahrerin konnte den

Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall

erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Toyota

erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste

die Straße für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es war ein Gesamtschaden in Höhe

von ca. 9.000 Euro entstanden. Der Unfall wurde durch das Polizeirevier

Heidelberg-Süd aufgenommen.

Heidelberg-Bergheim: Streitigkeiten gipfeln in Widerstandshandlungen, drei Beamte leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend, gegen 22:05 Uhr, waren mehrere Polizeibeamte

aufgrund von Streitigkeiten eines Pärchens in der Vangerowstraße im Einsatz. Im

Rahmen der Sachverhaltsabklärung mit den beiden Beteiligten, griff die

23-jährige Beteiligte unvermittelt die Polizeibeamten an. Der Angriff konnte

abgewehrt werden. Bei der anschließenden Festnahme sperrte die 23-Jährige die

Arme und versuchte sich durch heftiges Winden und Umherstrampeln der Beine aus

den Festhaltegriffen zu befreien. Mit vereinten Kräften konnte die 23-Jährige

schlussendlich festgenommen werden. Die Beschuldigte wurde nicht verletzt,

jedoch verletzten sich drei Beamte leicht. Die Beschuldigte wurde nach Abschluss

der Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.