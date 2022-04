Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu den aufgefundenen Gegenständen machen?

Alsfeld. Beamte der Kriminalpolizei in Alsfeld suchen nach den Eigentümern mehrerer Gegenstände, die im September 2021 aufgefunden werden konnten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese aus Straftaten stammen.

Daher fragen die Ermittler: Wer kann Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen beziehungsweise wem sind die Gegenstände möglicherweise gestohlen worden?

Bilder der Gegenstände sind der Pressemeldung beigefügt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (08.04.), gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Philippsthal die Simon-Haune-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 52-jährigen Fahrers aus Kirchheim. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Freitag (08.04.), gegen 20 Uhr, bis Sonntag (10.04.), gegen 12:30 Uhr, war ein Fiat einer Firma aus Leinenfelde am Fahrbahnrand der Straße „Neumarkt“ abgeparkt. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte den Pkw in diesem Zeitraum vermutlich im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

„Falsche Polizeibeamte“ machen sich neue Maschen am Telefon zu Nutze

Osthessen. Besonders hinterhältig ist der Betrug durch den so genannten „Falschen Polizeibeamten“ am Telefon. Aktuell machen sich Trickbetrüger bei Osthessinnen und Osthessen in diesem Zusammenhang gleich zwei neue Vorgehensweisen zu Nutze:

Einen lebensälteren Mann aus Lauterbach riefen Unbekannte Ende März an und gaben sich als Polizeibeamte aus. In der Nachbarschaft des Lauterbachers sei eingebrochen worden und nun sei man ebenfalls um die Sicherheit des Rentners sowie seiner Wertgegenstände besorgt. Auch ein Mitarbeiter der örtlichen Bankfiliale sei in die kriminellen Machenschaften verstrickt. Doch entgegen der bereits bekannten Vorgehensweisen der Trickbetrüger, kündigten sie keinen Geldabholer an: Sie erklärten dem Lauterbacher stattdessen, dass er bei der Überführung der Täter helfen könne. Hierfür müsse er die vermeintlich ermittelnden Beamten lediglich eine fingierte Überweisung von seinem Onlinekonto durchführen lassen. Der Mann glaubte den Angaben der Betrüger und erlaubte ihnen per Fernwartungssoftware Zugriff auf seinen Computer und Onlinebanking. Insgesamt 20.000 Euro transferierten die Schwindler hierdurch von dem Konto des Rentners.

Darüber hinaus telefonierten Trickbetrüger am Dienstag (05.04.) mit einer Frau aus dem Vogelsbergkreis. Zunächst gaben sich die Anrufer als Mitarbeiter der örtlichen Bankfiliale aus. Dort sei man auf einen Überweisungsträger in Höhe von 4.000 Euro gestoßen, den die Vogelsbergerin ausgefüllt haben solle. Adressat der Überweisung sei ein Konto im Ausland. Nun wolle man sich erkundigen, ob diese Transaktion tatsächlich durchgeführt werden soll. Als die Dame dies verneinte, forderten die Schwindler sie auf, die Telefonleitung freizuhalten, da sich die Polizei zeitnah an sie wenden werde. Nur wenige Minuten später rief ein vermeintlicher Polizeibeamter bei der Vogelsbergerin an und riet ihr eine Strafanzeige wegen des vermeintlich gefälschten Überweisungsträgers zu stellen. Kurz darauf bat der Anrufer die Frau erneut, die Telefonleitung für einen weiteren Rückruf freizuhalten. Glücklicherweise ahnte die Dame aus dem Vogelsberg den Betrugsversuch und kontaktierte den ihr persönlich bekannten Ansprechpartner ihrer Hausbank, der den Trickbetrug endgültig aufdeckte.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Ulrichstein. Ein Einfamilienhaus in der Teichstraße wurde in der Zeit von Mittwoch (06.04.) bis Samstag (09.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufbrechen einer Tür gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Lautertal. In ein Haus in der Straße „Am Fehdenberg“ im Ortsteil Meiches brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntag (03.04.) bis Samstag (09.04.) ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Langfinger mit Modeschmuck im Wert von circa 100 Euro. Durch den Einbruch entstand zudem Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Schotten. Ein Kellerfenster einer Schule in der Vogelsbergstraße warfen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.04.) ein. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Schotten. Unbekannte traten in der Nacht zu Sonntag (10.04.) die Tür eines Kellers eines Mehrfamilienhauses in der Mühlgasse ein. Anschließend entwendeten die Langfinger eine dort gelagerte Stichsäge sowie eine elektrische Kettensäge – noch unbekannten Werts – und flüchteten unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gastronomie – Hinweise der Polizei

Alsfeld. Ein Restaurant in der Altenburger Straße wurde in der Nacht zu Sonntag (10.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Eindrücken eines gekippten Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen

Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Einbruch in Apotheke

Neuhof. Unbekannte Täter hebelten Samstagnacht (09.04.), gegen 2 Uhr, gewaltsam die Glastür der Neuhofer Bahnhof-Apotheke auf. Im Inneren entwendeten sie zwei Kasseneinsätze mit einer geringen Menge Bargeld und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld gestohlen

Fulda. Ein Einkaufszentrum in der Weimarer Straße war Samstagmorgen (09.04.), gegen 5.50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Aufhebeln der Glasschiebetür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Verkaufsraum. Im Inneren brachen sie eine weitere Tür im Bereich der Bäckerei auf und entwendeten Wechselgeld in geringer Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebe flüchten in der Bahnhofstraße

Fulda. Ein unbekannter Mann betrat am Samstag (09.04.), gegen 15.25 Uhr, einen Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Er legte nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Videospiele sowie zwei Overear-Kopfhörer in einen Einkaufskorb. Doch anstatt diese zu bezahlen, verstaute er das Diebesgut unbemerkt in seinem Rucksack. Beim Verlassen des Marktes – gegen 15.40 Uhr – löste die Alarmanlage aus und der Mann flüchtete in Richtung des Universitätsplatzes. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 170 bis 190 Zentimeter groß, schlanke Figur, schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer Brille, einer schwarzen Jacke und Hose sowie dunklen Schuhe. Zudem führte er einen grauen Rucksack mit sich. Der Unbekannte wurde durch eine weitere männliche Person begleitet, die wie folgt beschrieben werden kann: circa 25 bis 30 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, normale Statur, schwarze Basecap, schwarzer Pullover mit Kapuze und Nike-Emblem auf der linken Brustseite, graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Schmuck aus Einfamilienhäusern gestohlen

Fulda. Unbekannte Täter brachen am Samstag (09.04.), zwischen 14.45 Uhr und 0 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bonifatiusstraße in Horas ein. Ersten Erkenntnissen zufolge kletterten sie über das Dach einer Gartenhütte und einer Markise zu einem Schlafzimmerfenster im ersten Stock, welches sie gewaltsam aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck – darunter unter anderem eine Damen- und eine Herrenuhr von Cartier – und flüchteten unerkannt über die Terrassentür. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zur gleichen Zeit wurde auch in ein benachbartes Einfamilienhaus eingebrochen. Mutmaßlich über den rückwärtigen Balkon verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zum Gebäude, indem sie die Balkontür beschädigten. Das Haus wurde ebenfalls nach Diebesgut durchsucht. Mit diversem Schmuck im Wert von etwa 3.000 Euro flüchteten die Täter und hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Fulda. Unbekannte Täter zerstachen zwischen Freitag (08.04.) und Sonntag (10.04.) die Reifen von drei Pkw im Fuldaer Stadtgebiet. Bei einem in der Schulstraße abgestellten grauen VW Golf wurde am Samstagvormittag (09.04.) der vordere linke Reifen plattgestochen. Der hintere linke Reifen eines im Gerloser Weg in einer Hofeinfahrt geparkten weißen VW Polo wurde zwischen Freitag (08.04.), 15 Uhr, und Sonntag (10.04.), 11.45 Uhr, beschädigt. Mit unbekanntem spitzen Gegenstand wurden zudem zwischen Samstagabend (09.04.) und Sonntagmittag (10.04.) beide linken Reifen eines schwarzen VW Amarok in der Marquardstraße zerstochen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Personen, die im Bereich des Gerloser Weges, der Marquardstraße und der Schulstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Fensterscheibe von Schule eingeworfen

Fulda. Indem sie ein Kellerfenster einer Schule im Domänenweg einschlugen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (08.04.) und Sonntagmittag (10.04.) unerlaubt Zugang. Der Kellerraum selbst war jedoch verschlossen und ein weiteres Vordringen in das Schulgebäude nicht möglich, weshalb die Unbekannten vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schotten. Am Montagmorgen (11.04.), gegen 8.30 Uhr, kam es auf der B 276 zwischen Schotten und Betzenrod zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 30-jährige Frau aus Schotten mit einem Daihatsu die Bundesstraße von Schotten kommend in Richtung Laubach. Zeitgleich fuhr ein 89-jähriger Mann aus Schotten mit seinem BMW in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 30-Jährige hierbei auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge kam.

Die Frau aus Schotten wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 89-Jährige wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand Sachschaden im mittleren einstelligen Bereich.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße ist in diesem Zusammenhang und im Rahmen der Bergungsarbeiten derzeit weiterhin vollgesperrt.

Einbruch in Lagerhalle

Bad Hersfeld. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe einer Lagerhalle in der Hünfelder Straße im Ortsteil Hohe Luft ein. Anschließend betraten die Einbrecher das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Schaden in Höhe von rund 300 Euro, wurde erstmalig am Donnerstag (07.04.), gegen 14.30 Uhr, festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Niederaula. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-HD 777 eines schwarzen Fiat Punto entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (08.04.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgelände in der Straße „Am Linges“ im Ortsteil Mengshausen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Bad Hersfeld. Einem 77-jährigen Mann aus Bad Hersfeld stahlen Unbekannte am Freitagvormittag (08.04.), gegen 11 Uhr, unbemerkt die Geldbörse aus seiner hinteren Hosentasche. Zur Tatzeit hielt sich der Mann im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleinkraftrad gestohlen

Alheim. Ein rotes Kleinkraftrad des Herstellers „Simson“ entwendeten unbekannte Langfinger in der Nacht zu Sonntag (10.04.). Zur Tatzeit stand das Zweirad unter einem Carport auf einem Privatgrundstück in der Straße „An der Quelle“ im Ortsteil Heinebach. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Selbstgebauter Anhänger entwendet

Bebra. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (09.04.) einen selbstgebauten Mofa-Anhänger von einem Privatgrundstück in der Nürnberger Straße. In dem Wagen befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Elektrowerkzeuge. Der Gesamtwert des Diebesgut beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de