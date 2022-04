Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz – Zeugen gesucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am Bahnhof, 08.04.2022, gg. 14.00 Uhr

(pa)Am Freitagmittag wurde auf dem Bad Homburger Bahnhofsvorplatz ein 34-jähriger Mann von einem Unbekannten angegriffen. Das Tatgeschehen ereignete sich gegen 14.00 Uhr. Der 34-Jährige, der als Fahrkartenkontrolleur tätig ist, hielt sich in Begleitung eines Kollegen vor dem Bahnhof auf, als ein Mann auf sie zukam, der einige Zeit zuvor als Fahrgast in einem Bus kontrolliert worden war, wobei der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Der zunächst verbale Streit eskalierte, als ein durch den 31-jährigen Fahrgast hinzugerufener Mann an der Örtlichkeit erschien. Dieser soll mit einem mitgeführten Hammer nach dem 34-jährigen Kontrolleur geschlagen haben. Bei der Abwehr zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Darüber hinaus soll der Angreifer ihn mit einem Messer bedroht haben. Der 34-Jährige und sein Kollege konnten den Mann jedoch auf Abstand halten, sodass er schließlich über die Basler Straße in Richtung Fußgängerbrücke flüchtete. Der Täter wurde beschrieben als etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 170cm groß. Er habe einen dunklen Teint, kurze hellbraune Haare und einen dunklen Dreitagebart gehabt. Getragen habe er eine grüne Fleecejacke mit einer Aufschrift auf dem Rücken sowie eine dunkle Hose der Marke „Engelbert Strauss“. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die möglicherweise Zeugin bzw. Zeuge des Geschehens wurden oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

62-jähriger mit Reizgas besprüht,

Oberursel, Steinmühlenweg, 09.04.2022, gg. 12.35 Uhr

(pa)In Oberursel wurde am Samstagmittag ein 62-Jähriger von einem Unbekannten mit Reizgas besprüht. Nach Angaben des Geschädigten wollte dieser gegen 12.35 Uhr im Steinmühlenweg einen Mann zur Rede stellen, nachdem dieser zuvor die Geldbörse des 62-jährigen Oberurselers unterschlagen habe. Im Rahmen des Streifgesprächs habe der Unbekannte ein Tierabwehrspray gezogen und dieses dem Oberurseler ins Gesicht gesprüht. Der 62-Jährige konnte dem Mann das Spray noch entreißen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Mann soll etwa 65 bis 70 Jahre alt und circa 175cm groß gewesen sein. Er habe längeres graues Haar gehabt, einen blauen Skianzug sowie einen goldenen Ohrring getragen und zwei Gehstöcke mitgeführt. Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Dieb stiehlt Pedelec,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Mühlberg, 10.04.2022, gg. 17.40 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurde am späten Sonntagnachmittag ein hochwertiges Elektrofahrrad entwendet. Gegen 17.40 Uhr überkletterte ein bislang unbekannter Täter in der Straße „Am Mühlberg“ ein Hoftor, um anschließend ein in dem Hof angestelltes Pedelec an sich zu nehmen und damit von der Örtlichkeit zu verschwinden. Eine Zeugin konnte den Dieb beschreiben als circa 40 Jahre alt mit dunklen kurzen Haaren. Er habe eine weiße Hose, einen weißen Pullover, eine schwarze Jacke und eine Basecap getragen. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-orangenes Modell der Marke „Cube“ im Wert von rund 5.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.