Roßdorf (ots) – Dank aufmerksamer Fahrgäste konnten Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt am Freitagmittag 08.04.2022 einen 26-jährigen Mann festnehmen, nachdem er sich einem 9-jährigen Mädchen auf der Fahrt in einem Linienbus, in unsittlicher Weise zeigte. Fahrgäste hielten den Mann fest und alarmierten die Polizei.

Gegen 14.15 Uhr wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Zwei Streifen begaben sich umgehend zu einer Bushaltestelle in die Darmstädter Straße, wo der Linienbus wartete.

Wie sich im Zuge der ersten Ermittlungen herausstellte, entblößte sich der 26-jährige Mann, während der Fahrt von Darmstadt nach Roßdorf, vor einem 9-jährigen Mädchen. Weitere Fahrgäste bekamen den Vorfall mit, hielten den Mann fest und alarmierten die Polizei.

Die Ordnungshüter brachten ihn, aufgrund seiner psychischen Verfassung, in eine psychiatrische Fachklinik. Hierbei soll er unter anderem in Richtung eines Beamten getreten haben. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

