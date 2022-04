Wenn schon, denn schon

Frankenthal (ots) – Bei einem Ladendiebstahl erwischt und anschließend von der Polizei durchsucht wurde ein 29-Jähriger am Samstagabend 09.04.2022 von der Polizei. Hierbei fanden die Beamten zusätzlich eine geringe Menge Cannabis. Wegen des Diebstahls der Socken aus einem Geschäft in der Wormser Straße und dem Auffinden von Betäubungsmitteln erwarten ihn nun Anzeigen. Zur Durchführung des Strafverfahrens wurde daher eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro erhoben.

Ohne Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Frankenthal (ots) – Nicht angebrachte Kennzeichen an einem Kleinkraftrad und ein gutes Auge der Polizeibeamten führten zu keinem guten Ende für einen 20-jährigen Frankenthaler. Dieser kam der Streife am Samstagnachmittag 09.04.2022 auf dem Röntgenplatz entgegen. Durch einen Blick in den Rückspiegel fiel den Beamten auf, dass an dem Kleinkraftrad kein Kennzeichen angebracht war.

Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle räumte der 20-Jährige ein, keinen Führerschein zu besitzen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 06.04.2022 gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wormser Straße in Frankenthal, bei welchem eine 81-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte die Seniorin die Wormser Straße im Bereich der Peter-Rosegger-Straße zu überqueren.

Hierbei kam es zur Kollision mit einer kreuzenden 26-jährigen Radfahrerin. In der Folge stürzte die Seniorin. Für welche der beiden Radfahrerinnen zum Unfallzeitpunkt die dortige Lichtzeichenanlage grün zeigte, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.