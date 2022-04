Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person (siehe Foto)

A65 Landau Süd (ots) – Am Sonntag 10.04.2022 befuhr gegen 04:30 Uhr ein 28-Jähriger Mann mit seinem Pkw die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Landau Süd kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer konnte durch die Rettungskräfte aus seinem Fahrzeug geborgen werden.

Die Anschlussstelle musste zur Unfallaufnahme für ca. vier Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und mit 23 Einsatzkräften vor Ort. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Gurtkontrolle und Durchfahrtsverbot überwacht

Bad Bergzabern und Klingenmünster (ots) – Am Morgen des Samstag 09.04.2022 wurden in Bad Bergzabern und Klingenmünster Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptaugenmerk wurde hierbei auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt. Ferner wurde im Bereich des Ostermarktes in Klingenmünster ein Durchfahrtsverbot überwacht.

Insgesamt wurden 12 Fahrzeugführer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt beanstandet. 16-mal verstießen Fahrzeugführer gegen das Durchfahrtsverbot. Alle Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Erneutes Fahren ohne Führerschein endet mit Fahrzeugsicherstellung

Bad Bergzabern/B 38 (ots) – Einer aufmerksamen Funkstreife der PI Bad Bergzabern fiel am Samstag 09.04.2022 gegen 21:50 Uhr, auf der B 38 ein grauer Peugeot mit friesländischem Fahrzeugkennzeichen auf. Weil den Beamten aus vorhergehenden Einsätzen bekannt war, dass die 43-jährige Fahrzeughalterin im Bereich der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wohnhaft und nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde der PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Tatsächlich befand sich, wie von den Beamten vermutet, die führerscheinlose Fahrzeughalterin am Steuer. Da die nun Beschuldigte eines Strafverfahrens innerhalb kürzester Zeit bereits mehrfach ohne Führerschein dieses Fahrzeug geführt und auch polizeilich aufgefallen ist, wurde es nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. In nächster Zeit dürfte sie den Beamten mit diesem Fahrzeug wohl nicht mehr begegnen.

Festgefahren

Edesheim (ots) – Ein Zulieferer befuhr am Samstagmorgen 09.04.2022 die Staatsstraße in Edesheim trotz bestehender Sperrung mit seinem LKW. Aufgrund der durch die Baumaßnahmen bedingten Veränderungen der Fahrbahnbeschaffenheit fuhr sich der LKW fest, sodass ein Abschleppdienst mit der Bergung des Fahrzeugs beauftragt werden musste.

Unfallflucht begangen

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht vom 08.04.2022 auf Samstag 09.04.2022 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B38 von Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Dörrenbach, als er vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit zuerst mit der Verkehrsinsel kollidierte und kurz daraufvon der Fahrbahn nach links abkam.

An dem Fahrzeug entstand vermutlich ein erheblicher Glasschaden im Frontbereich und Sachschaden an der Verkehrsinsel, sowie an einem Leitpfosten. Anhand der aufgefundenen Spuren wird von einem Sprinter der Marke Ford in silbergrau ausgegangen.

Wer Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug oder auch zur genaueren Unfallzeit machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.