Winter kehrt zurück

Speyer und Umgebung (ots) – In der Nacht von Freitag 08.04.2022 auf Samstag 09.04.2022 kehrte in Speyer und Umgebung der Winter zurück. Aufgrund des gegen Abend einsetzenden Schnellfalls mussten Landstraßen rund um Speyer gesperrt werden, da durch die Schneelast Äste brachen und Bäume umstürzten. Vor allem die Strecken von Speyer kommend in Richtung Iggelheim, Dudenhofen und Schifferstadt waren davon betroffen und mussten zeitweise gesperrt werden.

Die Räumungsarbeiten durch die Feuerwehr dauern noch an. Personenschäden sind keine bekannt, ein Fahrzeug rutsche aufgrund der Witterungsverhältnisse in den Graben und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Weiterhin kam es am Freitagabend zwischen 22:15 Uhr und 23:45 Uhr zu einem ca. 90minütigen Stromausfall im Bereich Dudenhofen, Grund hierfür waren vermutlich auch umstürzende Bäume.

Täterfestnahme nach Diebstahl von Parfüm

Speyer (ots) – Am Samstag 09.04.2022 kurz vor 16:00, Uhr entwendeten 2 Täter in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße in Speyer mehrere Parfüms. Nach einer fußläufigen Flucht, konnten die beiden in der Bahnhofstraße festgenommen werden. Dabei konnte Parfüm im Wert von 450 EUR aufgefunden werden. Nach Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen, wurden beide wieder entlassen.

Bei der Frühjahrsmesse mit Betäubungsmittel aufgefallen

Speyer (ots) – Am Samstagabend 09.04.22 tat sich ein 19-Jähriger aus Speyer auf der Frühjahrsmesse durch diverse Pöbeleien hervor. Bei der daraus resultierenden Kontrolle durch die Polizei, konnte bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden werden. Jetzt muss er sich wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.