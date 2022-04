Unfall verursacht: 2.500 Euro Schaden und niemand war verantwortlich

Kleinniedesheim (ots) – Mit einem Blumenkübel und einer Regenrinne kollidiert und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Samstagabend gegen 21:00 Uhr. Bei der Unfallaufnahme in der Bobenheimer Straße konnten die Beamten ein Kennzeichen auffinden, das womöglich mit dem Verkehrsunfall in Verbindung steht.

Die Ermittlungen bei dem Halter des Fahrzeugs verliefen jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht zielführend. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang, den Insassen oder dem Fahrzeug machen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruchsdiebstahl in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Innerhalb von 2 Stunden versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Grundstück im Bereich der Straße “Am Wasserturm” in Schifferstadt zu verschaffen. Der Eigentümer verließ am Donnerstag, dem 07.04.22, gegen 09:00 Uhr sein Anwesen und musste bei seiner Rückkehr gegen 11:00 Uhr feststellen, dass versucht wurde sein Gartentor auszuhängen.

Da sich das Tor verkeilte, gelang es dem Täter nicht das Grundstück zu betreten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ölspur in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 09.04.2022 um 12:00 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Ölspur gemeldet. Die Beamten konnten eine etwa 300m lange Ölspur im Bereich der Klappengasse in Schifferstadt feststellen. Der Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Dudenhofen (ots) – In der Nacht von Donnerstag 08.04.2022 18.30 Uhr auf Freitag 09.04.2022 07.30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Tür der Apotheke in der Speyerer Straße in Dudenhofen aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch den Versuchen stand, der oder die Täter konnten nicht ins Objekt gelangen. Es entstand jedoch Sachschaden an der Tür in noch unbekannter Höhe.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Speyerer Straße in Dudenhofen beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de