Frankfurt: Mehrere Versammlungslagen im Stadtgebiet – Polizei zieht Bilanz

Frankfurt (ots) – Durch ein großes Aufgebot von Polizeikräften wurden heute

mehrere Versammlungen im Stadtgebiet betreut.

Die Versammlung „Gegen Hetze und Diskriminierung der russischsprachigen

Mitbürger/ gegen Krieg – für Frieden“, verzeichnete in der Spitze 790

Teilnehmer. Auftakt- und Abschlusskundgebung erfolgten an der Alter Oper, ein

Aufzug führte zum Hauptfriedhof, dort erfolgte eine Zwischenkundgebung.

Die Durchführung eines Autokorsos wurde durch Polizeikräfte verhindert. Im

Aufzug gab es Hinweise auf die Beteiligung eines Mitgliedes der sogenannten

„Nachtwölfe“, im Nachgang wurden durch Einsatzkräfte die Personalien

festgestellt. Auch wurden mehrere Flaggen erkannt, die im konkreten Kontext der

Versammlung einen strafrechtlichen Anfangsverdacht begründeten. Es handelte sich

hierbei u.a. um Flaggen der ehemaligen Sowjetunion. Durch das Zeigen dieser und

anderer bestimmter Flaggen besteht der Verdacht, dass der in Russland geführte

Angriffskrieg im Kontext der konkreten Demonstrationslage gebilligt wird, weil

dadurch die territoriale Integrität der Ukraine in Frage gestellt wird. Aus

diesem Grund wurden Flaggen sichergestellt und Personalien von Verantwortlichen

festgestellt. Im Verlauf kam es im Bereich Nibelungenallee zu einem Angriff auf

Aufzugsteilnehmer durch einen Außenstehenden mittels Reizgas. Hierbei wurden

vier Personen verletzt (darunter auch ein 9-jähriges Mädchen). Der

Tatverdächtige wurde festgenommen. Im Nachgang der Demonstration ereignete sich

eine Auseinandersetzung am russischen Generalkonsulat, ein Beschuldigter wurde

festgenommen. Die Hintergründe werden derzeit noch geklärt. Beim

Internetmonitoring fiel in den „Sozialen Medien“ eine ukrainische Flagge auf,

die mit einem Hakenkreuzsymbol kombiniert war. Ein Strafverfahren wurde

eingeleitet, die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Insgesamt sammelten sich ca. 2.500 Kundgebungsteilnehmer auf Rossmarkt und

Römerberg zum Gegenprotest. Die Versammlungen verliefen ohne besondere

Vorkommnisse.

Die heutige Versammlungslage weckte das Interesse vieler Bürgerinnen und Bürger.

Die Polizei begleitete den Tag auf Twitter und betreute die Presse durch mobile

Presseteams.

Die Einsatzleitung der Frankfurter Polizei zieht insgesamt ein positives Fazit:

Die große Herausforderung war die Grundrechtsausübung (auch bei gegensätzlichen

Auffassungen) für alle zu gewährleisten und die verschiedenen Parteien zu

trennen. Die angemeldeten Versammlungen verliefen friedlich und in Form

gewaltfreien Protests. Dort wo im Einzelfall die Grenzen der freien

Meinungsäußerung überschritten wurden und der Verdacht von Straftaten entstand,

griffen die eingesetzten Kräfte konsequent durch und leiteten Strafverfahren

ein.

Frankfurt-Fechenheim: Unfall mit Streifenwagen

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Sonntag, den 10. April 2022, ereignete

sich in Fechenheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenwagen seitlich von

der Fahrbahn abkam. An mehreren geparkten Pkw entstand Sachschaden.

Nach derzeitigem Stand war das mit zwei Polizeibeamten besetzte Polizeifahrzeug

gegen 01:20 Uhr auf der Straße „Alt-Fechenheim“ in nördlicher Richtung

unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam

der Polizeiwagen in Höhe der Hausnummer 57 nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem geparkten Pkw, sodass insgesamt fünf abgestellte Fahrzeuge

aufeinander geschoben wurden. Der Fahrer erlitt einen Schock, darüber hinaus

blieben die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Der entstandene

Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Das Polizeiauto sowie zwei

weitere Pkw waren nicht mehr fahrbereit, sodass eine Abschleppung erfolgte.

Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle kam es zur Sperrung der Straße

„Alt-Fechenheim“. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen

Unfallhergang dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: 19-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. April 2022) kam

es in Sachsenhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren

Personen, bei der ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde.

Gegen 02:40 Uhr kam es im Bereich Große Rittergasse / Paradiesgasse aus bislang

ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. In der Folge

entwickelte sich zwischen diesen eine körperliche Auseinandersetzung. Ein Mann

zog plötzlich ein Messer und verletzte mit diesem einen 19-Jährigen. Als der

Verletzte zu Boden ging, flüchtete die gegnerische Gruppe in Richtung

Dreieichstraße / Deutschherrnufer und weiter in unbekannte Richtung. Eine

umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Aufgrund der erlittenen

Verletzungen kam der Geschädigte zur medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus.

Der Haupttäter, der das Messer führte, kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, heller Teint, helle

kurze Haare; Bekleidung: schwarze Basecap, schwarze Jacke, dunkle Jeans,

schwarze Schuhe. Er trug eine Umhängetasche und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Frankfurter Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 -10800 beim 8. Polizeirevier zu

melden.

Frankfurt-Gallus: Räuber vom Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 19-jähriger Räuber hat sich in der Nacht zu Samstag

(09. April 2022) selbst entlarvt, als er nach der Tat seine Beute auf seinem

Kopf „präsentierte“. Eine Polizeistreife nahm den jungen Mann, der zuvor noch am

Hauptbahnhof einen Mann ausgeraubt hatte, fest.

Der 38-jährige Geschädigte verließ gegen 01:10 Uhr einen Zug am Frankfurter

Hauptbahnhof. Der spätere Beschuldigte, 19 Jahre alt, sprach den 38-Jährigen an.

Im weiteren Verlauf schlug der Jüngere den Älteren zu Boden und wirkte mit

Schlägen und Tritten, unter anderem auch gegen den Kopf, auf den Geschädigten

ein. Anschließend nahm er die Basecap und das Smartphone seines Gegenübers an

sich und rannte davon. Während der Flucht fiel dem 19-Jährigen jedoch das Handy

ins Gleisbett. Er konnte zunächst aber mit der Kopfbedeckung entkommen.

Der Geschädigte sprach kurz darauf eine in der Taunusstraße befindliche Streife

an und meldete die Tat. Im Rahmen der Fahndung gelang es den Beamten, den jungen

Räuber im Bereich Münchener Straße / Moselstraße ausfindig zu machen und

widerstandslos festzunehmen. Sein Fehler: Das Raubgut trug er auf dem Kopf.

Für den wohnsitzlosen Mann ging es nach der Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Bornheim: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Gleich zwei Fahrraddiebe gingen Polizeibeamten am

Freitag, den 08. April 2022, im Stadtteil Bornheim ins Netz.

Gegen 11:30 Uhr betrat eine 39-jährige Frau ein Grundstück in der Enkheimer

Straße und gelangte in den hinteren Bereich eines Innenhofes, in dem ein Fahrrad

abgestellt war. Sie nahm das Rad an sich und wollte den Hof mit diesem gerade

wieder verlassen, als die Eigentümerin des Rades auf den Diebstahl aufmerksam

wurde. Diese hinderte die Beschuldigte am Verlassen des Hofes und rief die

Polizei. Eine in der Folge alarmierte Streife nahm die Frau noch vor Ort fest.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 39-Jährige wieder

entlassen.

Abends, gegen 17:25 Uhr, beobachteten Zeugen in der Heidestraße eine verdächtige

Person, die zunächst in einer Tiefgarage in abgestellte Fahrzeuge schaute, sich

aber dann über die offenstehende Eingangstür in ein in der Nähe befindliches

Mehrfamilienhaus begab und dabei insbesondere durch einen unsicheren Gang

auffiel. Kurze Zeit später verließ diese mit einem orangefarbenen Mountainbike

das Haus und fuhr davon. Den offensichtlichen Diebstahl meldeten die Zeugen der

Polizei. Im Rahmen einer Fahndung gelang es einer Streife, einen verdächtigen

Mann mit dem auffälligen Fahrrad in der Saalburgstraße anzutreffen. Dieser

lehnte das Rad an einen Stromkasten an und ging direkt auf die Streife zu,

sodass sie ihn prompt festnahm. Hierbei bemerkten die Polizeibeamten den

alkoholisierten Zustand des Mannes. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bekräftigte

die Annahme – im Ergebnis 1,86 Promille.

Der 37-jährige Mann muss sich nun nicht nur wegen des Verdachts des

Fahrraddiebstahls verantworten, sondern auch wegen der Trunkenheit im

Straßenverkehr. Für den wohnsitzlosen Mann ging es in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Der Geschädigte erhielt das gestohlene Fahrrad wieder zurück.

Frankfurt-Griesheim: Fahrzeugbrand in Einkaufszentrum – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitag, den 08. April 2022, kam es in einem Parkhaus

eines in Griesheim befindlichen Einkaufszentrums zu einem Pkw-Brand. Die Polizei

sucht Zeugen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in

der Ernst-Wiss-Straße. Ein in einem Parkhaus stehendes Fahrzeug geriet in

Vollbrand, konnte aber später durch Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr

gelöscht werden. Glücklicherweise kamen bei dem Feuer keine Personen zu Schaden.

Jedoch wurde durch den Brand auch das Parkhaus in Mitleidenschaft gezogen. Der

dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen

schwerer Brandstiftung. Vor dem Brand sollen sich noch mehrere Jugendliche in

dem Parkhaus aufgehalten haben.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Brandgeschehen und / oder den

unbekannten Jugendlichen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51599 in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Frankfurt-Nordend: Alkoholisierter Autofahrer landet in Gleisbett

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 41 Jahre alter Mann, der in der Nacht zu Samstag

(09.04.2022) mit seinem Pkw auf der Friedberger Landstraße unterwegs war, machte

bei seiner Autofahrt Bekanntschaft mit dem Gleisbett, als er seinen Pkw in

dieses hineinmanövrierte. Dabei stand er offensichtlich unter Alkoholeinfluss.

Bei einer anschließenden Blutentnahme leistete er Widerstand und verletzte einen

Beamten.

Gegen 2 Uhr bemerkten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt einen Ford

Focus, der auf der Friedberger Landstraße, in Höhe der Mercatorstraße, in einem

Straßenbahngleisbett feststeckte. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten,

nahmen sie bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch war. Nach der vorläufigen

Festnahme des 41-jährigen Mannes, verbrachten die Beamten diesen für die

weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Dienststelle. Inzwischen schleppte

eine andere Streife das im Gleisbett verkeilte Fahrzeug ab. Eine in der Folge

bei dem Festgenommenen durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von

1,66 Promille. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sollte nun im

Polizeipräsidium eine angeordnete Blutentnahme erfolgen. Während dieser biss der

41-Jährige einem Beamten in den Oberschenkel, ein weiterer Versuch scheiterte

glücklicherweise. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den

Mann wieder auf freien Fuß. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst nach

medizinischer Versorgung wieder aufnehmen.

Den 41-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen des

Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.