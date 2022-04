22-jährige Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein die Hainstraße in Richtung Frankfurter Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die junge Fahrzeugführerin aufgrund von Alkoholeinfluss mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und anschließend mit ihrem Pkw gegen ein Brückengeländer prallte. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Pkw und ihr Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in Künzell – Geflüchteter Fahrer konnte ermittelt werden

Künzell (ots)

Am Sonntag, dem 10. April gegen 07.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fuldaer die Kreisstraße zwischen Keulos und Wissels. Im Kreuzungbereich verlor dieser die Kontrolle über den Passat und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend kam das Fahrzeug im Graben zum Stillstand. Dem Fahrer und den weiteren Insassen gelang es, dass Fahrzeug wieder zum Laufen zu bringen. Daraufhin fuhr der Unfallverursacher nach hause, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Allerdings konnte der Fahrzeugfüher ermittelt werden. Dieser zeigte sich überrascht, als die Polizei vor seiner Haustür stand. Der unfallbeschädigte Passat stand in unmittelbarer Nähe des Anwesens. Zu allem Überfluss hat der Fahrer keinen Führerschein und stand auch noch unter Drogeneinfluss. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindesten 12000 Euro.

Zusammenstoß zweier PKW`s – eine leichtverletzte Person

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 08.04.22, gg. 17.55 Uhr in Petersberg im Kreuzungsbereich Bastheimstraße/Ulmenweg.

Eine 66-jährige Frau aus Petersberg befuhr mit ihrem PKW, einem Skoda Karoq, die Bastheimstraße aus Richtung Hoheneckstraße kommend in Fahrtrichtung der Straße Am Ziegelberg.

In Höhe der Einmündung zur Straße „Ulmenweg“ übersah die 66-jährige einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW, Fiat Panda. Die Fiat Panda-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen bzw. abbremsen und es kam im weiteren Verlauf zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Während die 66-jährige Unfallverursacherin leichtverletzt wurde, blieb die 20-jährige Fahrerin des Fiat Panda, die ebenfalls aus Petersberg stammt, unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall auf der A7 – Fahrzeug überschlägt sich – 2 Verletzte

Fulda (ots)

Am Samstag, 09.04.2022, ereignete sich gegen 16:35 Uhr auf der A7, Würzburg – Kassel, zwischen der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers und dem Fuldaer Dreieck, ein Verkehrsunfall.

Ersten Meldungen zufolge hat sich ein Fahrzeug mehrfach überschlagen. Derzeit wird von zwei verletzten Personen ausgegangen.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Rettungskräfte und Feuerwehr sind im Einsatz – der Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle gelandet.

Bei Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird zeitnah nachberichtet.

Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Neuhof

Fulda (ots)

Am Freitag, 08.04.2022 kam es um 14:56 Uhr auf der Landstraße 3181 in der Gemarkung Neuhof zwischen den Ortsteilen Hauswurz und Rommerz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein Pkw BMW Mini befuhr die Landstraße von Hauswurz kommend in Richtung Rommerz. In dem Fahrzeug befanden sich neben der 30-jährigen Fahrzeugführerin, ein 31-jähriger Beifahrer und auf der Rücksitzbank ein 5-jähriges Mädchen aus dem Landkreis Fulda.

Auf abschüssiger und regennasser Fahrbahn kam der Wagen in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw versuchte noch nach rechts auszuweichen, es kam aber zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 39-jährige Lkw-Fahrer aus Hilders kam nach dem Zusammenstoß komplett nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf die linke Seite.

Der Pkw wurde durch den Anprall nach rechts abgewiesen, überschlug sich und kam an einer Leitplanke auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Alle drei Insassen des Pkw wurden schwer verletzt, die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack gerettet werden. Der 39-jährige Lkw-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 28.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter hinzugezogen.

Der durch den Unfall verursachte Gesamtschaden wird mit etwa 91.000,- Euro beziffert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Neuhof war die Landstraße bis 20 Uhr gesperrt.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Bebra

Ein 14-jähriges Mädchen aus Bebra mit „In-Ear-Kopfhörern“ lief am 08.04.2022 gegen 17.20 Uhr – ohne auf den fließenden Verkehr zu achten – auf die Fahrbahn der Bahnhofstraße. Hier wurde sie von einem Pkw angefahren, der von einer 31-jährigen Frau aus Bebra gefahren wurde. Die Fußgängerin wurde durch den Anprall leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Rotenburg/F.

Auf dem Parkplatz der BKK-Akademie in der Straße Am alten Feld wurde der Pkw einer 23-jährigen Frau aus Bernau in der Zeit von 07.04.2022, 20.30 Uhr bis 08.04.2022, 10.45 Uhr angefahren. Es entstand am hinteren rechten Kotflügel Sachschaden in Höhe von 800,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder im Internet über www.polizei.hessen.de.

Zwei Unfälle im Bereich der PSt Rotenburg

Polizeistation Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall Sachschaden, 36208 Wildeck Donnerstag, 07.04.2022, 16:30 Uhr

Ein 80-jähriger PKW-Fahrer aus Wildeck fuhr mit seinem PKW in der Eisenacher Straße in Obersuhl auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Der verunfallte PKW-Fahrer blieb unverletzt, beide PKW waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: 12.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Ronshausen Freitag, 08.04.2022, 22:50 Uhr

Ein 38-jähriger PKW Fahrer aus Heringen fuhr in der Eisenacher Straße auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der verursachende PKW auf die Seite geschleudert, Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem PKW. Der Mann wurde leichtverletzt in das Klinikum Bad Hersfeld per Rettungstransportwagen gebracht; die Polizei stellte den Führersschein sicher, da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sachschaden: 8.000 Euro