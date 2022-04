Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 08.04.2022, 22:00 Uhr bis 09.04.2022, 08:00 Uhr kam es in der Wormser Straße in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf den flüchtigen Fahrer vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung zu setzen.

Meckenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Meckenheim (Pfalz) (ots) – Am Samstag, 09.04.2022, gg. 18:40 Uhr, übersah ein 34jähriger PKW-Fahrer aufgrund tief stehender Sonne an der Einmündung Bahnhofstraße/Haßlocher Straße/Steingasse in Meckenheim einen 65jährigen Fahrradfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Der PKW-Fahrer bog von der Bahnhofstraße nach links in die Haßlocher Straße ein. Der Fahrradfahrer seinerseits wollte von der Steingasse nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Verkehrsteilnehmer. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer mittelschwer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand geringer Sachschaden.

