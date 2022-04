Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Mitternachtssnack endet in Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 10.04.2022, um 01:00 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Deidesheim in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt mit seinem Pkw durch Beamte der Polizei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einem Schnellrestaurant. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein Vortest vor Ort reagierte letztlich positiv auf THC. Des Weiteren räumte der 20-Jährige ein, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Der Mann musste die Beamten in hiesige Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Dieser muss sich nun in einem Straf-, sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Neustadt: Schneeglätte führt zu Unfall – zwei verletzte Personen

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den frühen Morgenstunden des 09.04.2022 befuhr eine 22-jährige Neustadterin die Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Speyer. Hierbei überholte diese ein Fahrzeug. Beim Wiedereinordnen kam die Fahrzeugführerin aufgrund der vorherrschenden Witterung (Schneeglätte) ins Schleudern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Anschluss mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die Neustadterin und ihre 30-jährige Beifahrerin aus Neustadt wurden durch das Verkehrsunfallgeschehen leicht verletzt und kamen zwecks weiterer medizinischer Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Am unfallbeteiligten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (Zum Feuerwehrbericht)

Neustadt: Diebstahl von Geldbörse, Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.04.2022 gegen 08:00 Uhr hielt sich eine 52-jährige Frau aus Neustadt in einer Bank in der Friedrichstraße in 67433 Neustadt/W. auf um Geld abzuheben. Bereits im Eingangsbereich der Bankfiliale entnahm sie ihre EC-Karte aus der Geldbörse und verstaute diese mutmaßlich wieder. Nachdem sie ihre Bankgeschäfte erledigt hatte und ihre EC-Karte wegstecken wollte, stellte sie das Fehlen ihres roten Geldbeutels fest. Im Eingangsbereich wurde sie von einem bislang unbekannten Zeugen darauf hingewiesen, dass eine blonde Frau (ca. 60 Jahre alt) einen roten Gegenstand aufgehoben habe und anschließend davongelaufen sei. Die vermeintliche Täterin konnte nicht mehr angetroffen werden. In der Geldbörse befanden sich neben ca. 10 Euro Bargeld, diverse Bank-und Krankenkarten der Geschädigten.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321-8540 oder per E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

