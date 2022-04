Neustadt: Feuerwehreinsätze am 08./09.04.2022

Neustadt an der Weinstraße – Einsätze der Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße am 08. und 09.04.2022

Auf dem Spielplatz im Haltweg ist am Freitagabend (08.04.2022, 22:13 Uhr) aufgrund der Wetterlage ein Baum umgestürzt. Dieser ragte zirka vier Meter auf die Straße zur Kreuzung der Hambacher Straße. Der alarmierte Kleinalarm der Stadtmitte entfernte das Hindernis mit Hilfe einer Kettensäge. Im Einsatz waren die Kräfte mit einem Einsatzfahrzeug und fünf Einsatzkräften.

Zu einem weiteren Einsatz kam es in der Straße Würzmühle am Freitagabend (22:35 Uhr). Hier drohten aufgrund des Schneefalls Äste von einem Baum abzubrechen. Diese wurden von der Feuerwehr beseitigt. Nachdem die Einsatzstelle abgearbeitet war, wurde die Talstraße und Bundesstraße 39 in Richtung Lindenberg kontrolliert, um evtl. weitere Hindernisse zu beseitigen. Parallel wurde von den Einsatzkräften das Wehr an der Festwiese wegen des Wasserstandes aufgrund des Niederschlags kontrolliert.

Die Feuerwehr wurde am Samstag kurz vor 01:00 Uhr zu einem Wassereinbruch in einem Mehrparteienhaus in die Friedrichstraße alarmiert. Laut Meldung soll im dritten Obergeschoss Wasser aus der Elektroverteilung laufen. Von der Feuerwehr wurde kontrolliert, wo das Wasser herkommt und festgestellt, dass dies aus einem Kanal kommt. Mit einem Hubrettungsfahrzeug wurde das Dach kontrolliert. Vom Vermieter wurde die Wohnung spannungsfrei geschaltet. Weitere Maßnahmen von Seiten der Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Mit dem Stichwort „umgestürzter Baum“ wurde der Löschzug Lachen-Speyerdorf alarmiert. Im Altenschemel in Höhe eines Möbelmarktes war aufgrund des starken Schneefalls eine Trauerweide umgefallen und blockierte die Fahrbahn. Mit Hilfe der Kettensäge wurde das Hindernis entfernt. Im Ortsgebiet fielen noch weitere Einsatzstellen an. In der Nähe eines Verbrauchermarktes und am Kreisel mussten weitere Hindernisse beseitigt werden. Bei einer weiteren Einsatzstelle im Altenschemel steht ein Baum am Bachbett schief. Dieser wurde von der Feuerwehr in Augenschein genommen und der Besitzer darauf hingewiesen, abzuwarten bis der Schnee getaut ist, um evtl. weitere Maßnahmen zu unternehmen. In der Straße im Ringel Ecke Müllerpfad musste ebenfalls ein kleiner Baum mittels Kettensäge entfernt werden.

Erneut musste die Feuerwehr zu einem umgestürzten Baum ausrücken (05:08 Uhr). In der Wolfsburgstraße versperrte dieser die Fahrbahn. Der alarmierte Kleinalarm der Stadtmitte beseitigte das Hindernis mit Hilfe einer Kettensäge. An der Einsatzstelle war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 39 in Richtung Haßloch wurde am Samstagmorgen der Ausrückebereich Neustadt-Ost alarmiert. An der Einsatzstelle in Höhe des Waldkreuzes auf der Bundesstraße 39 war ein Ford Kuga, welcher mit zwei Personen besetzt war, im Graben gelandet. Über den Unfallhergang können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die beiden Personen konnten aus eigener Kraft ihr Fahrzeug verlassen und wurden vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung mit leichten Verletzungen und zum weiteren Checkup in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, leuchtete diese aus und stellte den Brandschutz sicher. Da das Fahrzeug im Graben mit einem Baum kollidierte musste mit Hilfe einer Kettensäge das Fahrzeug freigeschnitten werden. Des Weiteren wurde die elektronische Bordversorgung des Fords gekappt und kontrolliert ob Betriebsstoffe auslaufen. Der Verkehr konnte halbseitig an dem Unfallort vorbeigeführt werden. Für weitere Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.