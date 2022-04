Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Streckensperrungen B271, B37, L517

Bad Dürkheim (ots) – In Folge der starken Schneefälle stürzten mehrere Bäume um. Daraufhin mussten verschiedene Strecken gesperrt werden.

Aktuell sind die B37 von Hardenburg bis Frankenstein, die B271 von Seebach bis Deidesheim und die L517 vom Annaberg bis Leistadt voll gesperrt. (Stand: 09.04.2022, 07:30 Uhr)

Die Aufräumarbeiten der örtlichen Feuerwehren dauern an.

Haßloch: Aprilwetter sorgt für Verkehrsunfälle

Haßloch (ots) – Auf Grund des extremen Schneefalls in der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Haßloch zu mehreren Verkehrsunfällen. Die Bundesstraße 271 musste in der Nacht komplett gesperrt werden, da dort ein Fahrzeug stehen geblieben war, welches jedoch nicht geborgen werden konnte, da zusätzlich ein Baum auf die Fahrbahn stürzte. Die Aufräumarbeiten sollten laut Straßenmeisterei gegen Samstag, 10:00 Uhr beendet sein. Viele Verkehrsteilnehmer haben ihre Fahrzeuge bereits mit Sommerreifen ausgestattet und sind deshalb von der Fahrbahn abgekommen. Bei einem Verkehrsunfall auf der L516 in Forst, fiel den Beamten bei der Verkehrsunfallaufnahme auf, dass vom Fahrer Alkoholgeruch ausgeht. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,96 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Glücklicherweise wurden bei keinem Verkehrsunfall Personenschäden festgestellt.

Grünstadt: Schneechaos im Leiningerland

Leiningerland 08. – 09.04.2022 (ots) – Bereits um 17:30 Uhr ereignete sich auf der L 520 bei Wattenheim der erste witterungsbedingte Verkehrsunfall (siehe gesonderte Pressemeldung). Am Abend ging es dann sozusagen Schlag auf Schlag und die Beamten hatten alle Hände voll zu tun:

Unfall in Tiefenthal um 20:59 Uhr (PKW im Begegnungsverkehr)

Unfall in Grünstadt um 21:50 Uhr (Auffahrunfall)

Unfall in Tiefenthal um 23:45 (gegen parkendes Auto gerutscht)

Unfall auf der A6, 1,5km vor AS Grünstadt um 00:00 Uhr (Auffahrunfall – die Autobahnpolizei war selbst überlastet)

Unfall in Tiefenthal um 00:20 Uhr (Auffahrunfall)

Unfall bei Mertesheim um 00:24 Uhr (Baum fällt auf fahrenden PKW)

Mehrere Aufträge konnten nicht oder nur mit erheblicher Verspätung angefahren werden, z.B.:

Festgefahrener LKW bei Hettenleidelheim um 21:32 Uhr (Abschlepper erforderlich)

Umgefallener Baum auf Fahrbahn in Altleiningen um 21:40 Uhr (Feuerwehr wurde verständigt)

PKW fährt im Amseltal in den Straßengraben um 22:50 Uhr

PKW-Fahrer kommt bei Carlsberg wegen umgestürzter Bäume nicht weiter um 0:40Uhr

Ruhestörung in Grünstadt um 01:50 Uhr in der Kirchheimer Straße

Zwei festgefahrene LKW bei Kindenheim um 01:50 Uhr

Zwischen 21:45 – 23:30 Uhr musste der Verkehr zwischen BAB-Kreisel Wattenheim und BAB-Kreisel Hettenleidelheim geregelt werden, da sich etliche PKW und LKW festgefahren hatten und die Straßen blockierten. Zahlreiche Autofahrer hatten wohl schon auf Sommerbereifung umgerüstet. Somit war die westliche Region unseres Dienstgebietes wohl am Heftigsten betroffen. Anderen Dienststellen ging es aber ähnlich. Unsere Beamten mussten Überstunden machen.

Neustadt, Lambrecht: Witterungsbedingte Sperrung der B39

Neustadt/W. / Lambrecht (ots) – Aufgrund der Witterungslage in der Nacht vom 08.04.2022 auf den 09.04.2022 kam es auf der B39 zwischen Neustadt und Kaiserslautern ab 22:45 Uhr zu einer Vollsperrung. Aufgrund der Schneelast stürzten mehrere Bäume auf die Fahrbahn und machten diese unpassierbar. Die Feuerwehr der VG Lambrecht ist bis jetzt mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Seit 04:00 Uhr ist die B39 bis Neidenfels wieder befahrbar. Die Aufräumarbeiten werden vermutlich noch Stunden andauern. Von Verletzten oder Sachschäden ist bis jetzt nichts bekannt. (Stand: 09.04.2022, 04:20 Uhr)

Grünstadt: Zahlreiche Inkassoschreiben Euro-Jackpot

Leiningerland – 08.04.2022 (ots) – Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Leiningerland erhielten Mahnschreiben einer Rechtsanwaltskanzlei aus München. Sie werden aufgefordert, einen Betrag von 289,50 Euro für den Abschluss eines Vertrages mit „Euro-Jackpot“ zu zahlen. Vor dieser Betrugsmasche wurde bereits gewarnt. Die Münchner Rechtsanwaltskanzlei distanziert sich auf ihrer Homepage von den Schreiben.

Grünstadt: 25-Jähriger schlägt Ex

Grünstadt, Maybachstraße – 09.04.2022, 03:40 Uhr (ots) – Zu dem ganzen Schneechaos kam es am frühen Morgen auch zu einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in der Maybachstraße. Ein 25-Jähriger aus Weisenheim/Bg. befand sich im Rahmen einer privaten Feier in einer Shisha-Lounge, als er mit seiner 20-jährigen „Ex“ Streit bekam. Er wurde des Lokals verwiesen, aber vor dem Lokal ging der Streit weiter, in dessen Verlauf der Mann die junge Frau geschubst und mehrfach geschlagen haben soll. Als ein 21-Jähriger dazwischen ging, wurde er von dem Angreifer auch mehrfach mir der Faust ins Gesicht geschlagen.

Grünstadt: Firmen-PKW aufgebrochen – hochwertige Werkzeuge gestohlen

Grünstadt, Carl-Zeiss-Straße – 06. – 08.04.2022, 11:30 Uhr (ots) – Vor einem Kachelofenstudios in der Carl-Zeiss-Straße wurde im o.a. Zeitraum ein Firmen-PKW aufgebrochen. Zwei Täter brachen die Schiebetür auf und entwendeten mehrere Koffer mit hochwertigen Baumaschinen (HILTI). Von der Tat gibt es eine Videoaufzeichnung, die noch ausgewertet wird. Der Schaden beträgt über 6000 Euro.

