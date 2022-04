Alkoholisierter Rollerfahrer fährt in Streifenwagen

Karlsruhe (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in der Glogauer Straße fuhr ein offenbar alkoholisierter Motorrollerfahrer in einen Streifenwagen. Ein 25-jähriger Rollerfahrer sollte gegen 23.30 Uhr kontrolliert werden. Der Mann ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizeibeamten und fuhr unbeirrt weiter.

Als es den Beamten gelang, sich vor den Roller zu setzen, nahm dessen Fahrer wohl auch das nicht richtig wahr und fuhr von hinten auf das Heck des Streifenwagens auf. Der Streifenwagen wurde leicht beschädigt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von fast 0,8 Promille. Außerdem fanden die Beamte bei dem 25-Jährigen noch kleine Mengen rauschgiftverdächtiger Substanzen. Ein Urintest reagierte dann auch positiv auf THC.

Der Rollerfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 800 Euro.

Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigungsreihe in Parkhäusern gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer Sachbeschädigungsreihe zwischen Freitag, den 01. April 2022 bis Sonntag, den 03. April 2022 in mehreren Parkhäusern im Karlsruher Stadtgebiet ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen und Geschädigten.

Mutwillig beschädigt wurden Fahrzeuge in folgenden Parkhäusern: – Parkhaus Marktplatz (Kreuzstraße) – Parkhaus Kronenplatz (Fritz-Erler-Straße) – Parkhaus Schlossplatz (Am Schlossplatz) – Parkgarage Waldhornstraße (Zirkel) – Parkhaus Herrenstraße/Zirkel (Herrenstraße) – Parkhaus Ludwig-Erhard-Allee 6-14 – Parkhaus Ludwig-Erhard-Allee 20-24 – Tiefgarage Kongresszentrum (Hermann-Billing-Straße/Beiertheimer Allee) – Tiefgarage am ZKM (Südendstraße)

Zeugen und Geschädigte, die Angaben zum Sachverhalt machen können und noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, unter Telefon 0721/666-3411, in Verbindung zu setzen.

Mutmaßliche Serieneinbrecherrinnen festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe nahmen am Donnerstag gegen 15.15 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecherinnen aus Frankreich fest, die nach derzeitigem Ermittlungsstand seit Ende Januar für eine Wohnungseinbruchsserie mit 29 Taten im Stadtgebiet Karlsruhe verantwortlich sein sollen.

Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei mit, dass wohl Einbrecher in der Grünewaldstraße im Stadtteil Neureut zu Gange wären. Die alarmierten Polizisten nahmen bei der folgenden Fahndung an der Haltestelle “Haus Bethlehem” zwei verdächtige junge Frauen fest.

Bei den anschließenden Durchsuchungen konnte bei dem Duo im Alter von 22 und 25 Jahren diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Den Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe zufolge stehen die Gefassten im dringenden Tatverdacht, 29 Wohnungseinbrüche begangen zu haben.

Weitere Ermittlungen dauern hierzu noch an. Beide Tatverdächtige werden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

WhatsApp-Betrug – Vorsicht vor angeblichen Nachrichten Ihrer (Enkel-) Kinder!

Karlsruhe (ots) – Seit Januar 2022 häufen sich im Stadt- und Landkreis Karlsruhe Betrugsfälle, bei denen Kriminelle ihre Opfer mittels WhatsApp-Nachrichten kontaktieren.

“Hallo Mama. Ich habe mein Handy verloren. Ich benutze jetzt mein altes Handy mit einer neuen Nummer. Bitte lösche die alte Nummer. Mein Onlinebanking funktioniert mit der neuen Nummer nicht. Ich brauche deine Hilfe. Du musst dringend Geld für mich überweisen. Das Geld bekommst du natürlich wieder zurück …”

So oder so ähnlich könnte eine Nachricht aussehen, die Sie von einer Ihnen unbekannten Nummer erhalten. Der Absender gibt sich als Sohn, Tochter oder Enkelkind aus. Sie sollen die alte Nummer löschen, damit die Kommunikation nur noch über die neue Nummer stattfindet. Die Absender täuschen eine Notlage vor, weshalb Sie dringend einen Geldbetrag auf ein fremdes Konto überweisen sollen. Bei Verzögerungen würde z.B. der Preis für die im Raum stehende Ware oder die Dienstleistung erheblich steigen oder das Kind hätte andere Konsequenzen zu erwarten.

Bei den Absendern handelt es sich um Kriminelle, die nur ein Ziel haben, Sie haben es auf Ihr Geld abgesehen. Sie sollen Geldbeträge auf fremde Konten überweisen. Eine Rückzahlung erfolgt natürlich nicht.

Beachten Sie deshalb bitte folgende Hinweise Ihrer Polizei:

Reagieren Sie nicht auf diese Nachrichten. Bitten Sie um eine Sprachnachricht, rufen Sie die Person an, um ihre Identität zu prüfen oder kontaktieren Sie Ihr (Enkel-) Kind unter der “alten” oder einer alternativen Rufnummer.

Löschen Sie nicht die “alte” Rufnummer Ihres (Enkel-) Kindes.

Melden Sie den Absender an den Portalbetreiber und blockieren Sie die Nummer.

Überweisen Sie auf keinen Fall Geld auf Ihnen unbekannte Bankkonten. Das Geld wird im schlimmsten Fall bereits nach kurzer Zeit nicht zurückzuholen sein.

Sollten Sie auf diese Betrugsmasche hereingefallen sein, informieren Sie zunächst Ihre Bank. Ggf. kann die Überweisung noch gestoppt werden. Bereits wenige Stunden könnten jedoch zu lang sein.

Erstellen Sie Screenshots des Chatverlaufes, des Kontaktes sowie von der Überweisung (mit eindeutig erkennbarem Empfängerkonto) und erstatten Sie eine Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizei.

Weitere Informationen zum Thema WhatsApp-Betrug finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Mehr Sicherheitstipps der Polizei rund um den Schutz vor Betrug im Internet gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/

Für grundlegende Fragen zu allen Themen der Kriminalprävention sind wir jederzeit per Mail unter karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de erreichbar.

Weitere Informationen und Tipps zur Prävention gibt es auf der Internetseite des Referates Prävention der Polizei Karlsruhe: https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/praevention/

Kreis Karlsruhe

Zwei Schwerverletzte und Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Stutensee-Spöck (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 558 sind am Freitagnachmittag bei Spöck zwei Fahrzeugführer schwerer verletzt worden. Aufgrund des Unfalls war die Strecke zwischen Blankenloch und dem Abzweig nach Bruchsal bis gegen 16.35 Uhr voll gesperrt.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei wollte gegen 14.40 Uhr der 73 Jahre alte Fahrer eines Ford Kastenwagens auf der L 558 nach links in Richtung Bruchsal abbiegen und übersah dabei wohl einen von Bruchsal kommenden Peugeot. Der Senior und sein 39-jähriger Unfallkontrahent wurden aufgrund ihrer beim folgenden Zusammenstoß erlittenen Verletzungen von Rettungsteams zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Unfallfahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 10.000 Euro.

Fahrzeug in Vollbrand auf der Autobahn

Kronau (ots) – Am Donnerstagabend 07.04.2022 brannte auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe der Anschlussstelle Kronau ein VW Bus vollständig ab. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 5 gerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bruchsal und Forst konnten den Brand rasch löschen. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt. Der aus dem Fahrzeug austretende Kraftstoff verteilte sich über alle drei Fahrstreifen und fing teilweise ebenfalls Feuer.

Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig voll gesperrt. In der Folge bildete sich ein Stau von bis zu sieben Kilometern Länge. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 8.000 Euro geschätzt.

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Malsch (ots) – Am 08.04.2022 gegen 19:30 Uhr kam es auf der B3 zwischen Malsch und Bad-Schönborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 50-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford die B3 in Fahrtrichtung Bad-Schönborn, als er vermutlich in Folge von Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen abkam.

Der PKW kam daraufhin vollständig von der Fahrbahn ab, rollte die Böschung am Fahrbahnrand herunter und kam in einer nahe gelegenen Baumgruppe zum stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Über die Schwere der Verletzungen liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen vor. Das Fahrzeug wurde mittels Kran geborgen und anschließend abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca. 21:00 Uhr voll gesperrt werden.

Kraftstoffdiebstahl an der Autobahn

Weingarten (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten aus den Dieseltanks eines Sattellzugs am Donnerstagmorgen ungefähr 250 Liter Dieselkraftstoff auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 5.

Ein Lkw-Fahrer schlief in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kabine seines Führerhauses auf dem Parkplatz Höfenschlag an der A5. Er beobachtete gegen 4 Uhr Personen, die offenbar aus seinem Lkw den Kraftstoff aus zwei Tanks abzapften. Er sah, wie die Personen die in beide Tanks seines Lkw führenden Schläuche abzogen und wegrannten. Insgesamt fehlten aus beiden Tanks ungefähr 250 Liter Kraftstoff. Der Lkw-Fahrer konnte die Personen nicht beschreiben.

Leider meldete er den Vorfall erst gegen 9 Uhr der Polizei, sodass sich nicht mehr klären lässt, inwiefern ein Sattelzug, der neben dem Geschädigten geparkt war und sich direkt nach dem Diebstahl entfernte, damit zu tun hat.

Einbrüche

Bretten (ots) – Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Bretten zu verzeichnen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie Personen in einen Frisörsalon in der Gustav-Hertz-Straße in Bretten einstiegen. Später stellte sich heraus, dass vermutlich dieselben Täter auch versucht hatten in das benachbarte Bestattungsinstitut einzubrechen.

Der Anwohner teilte gegen 0.45 Uhr der Polizei mit, dass drei Personen in den Frisörsalon eingestiegen waren. Zuvor hatten diese Personen offenbar mit Steinen die Schaufensterscheibe eingeworfen. Aus dem Salon stahlen die drei Bargeld in Höhe von ungefähr 100 Euro und flüchteten zu Fuß.

Während der Fahndung stellte sich heraus, dass offenbar dieselben Personen versucht hatten, in das danebenliegende Bestattungsinstitut einzubrechen. An beiden Geschäften entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro.

Unfallflucht in Langensteinbach – Polizei sucht Zeugen

Karlsbad (ots) – Ein Lkw streifte offenbar am Donnerstagmorgen 07.04.2022 zwei geparkte Autos in der Spielberger Straße auf dem Parkplatz der Minigolfanlage und fuhr danach einfach weiter. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Beim Verlassen des Parkplatzes der Minigolfanlage in Langensteinbach streifte ein Lkw mit Anhänger gegen 10 Uhr einen geparkten VW Passat. Dadurch wurde der Passat auf einen weiteren geparkten Nissan geschoben. Beide Autos wurden hierbei beschädigt. Der Lkw verließ den Parkplatz, ohne sich um die entstandenen Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und nähere Angaben zum unfallverursachenden Lkw mit Anhänger machen können. Es handelte sich um ein Zugfahrzeug der Marke MAN oder Volvo mit einem großen Anhänger. Dieser war wohl schwarz lackiert und mit einem grünen Motiv bemalt. Wer Hinweise hat, kann sich gerne an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 wenden.