Verdächtiges Auto kontrolliert – Mehrere Verstöße festgestellt

Eberbach (ots) – Den richtigen Riecher hatte am späten Donnerstagabend 07.04.2022 eine Streife des Polizeireviers Eberbach, bei einem verdächtigen VW Passat mit SHA-Kennzeichen, der vor ihr auf der Friedrichsdorfer Landstraße fuhr. Kurz vor 18 Uhr hielten die Beamten das Fahrzeug in der Hirschhorner Straße an.

Bei der Überprüfung von Fahrer und Fahrzeug stellten sie fest, dass der 57-Jährige keinen Führerschein besitzt, dass das Auto nicht zugelassen ist und dass die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Auto stammen. Woher der Mann die Kennzeichen hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird noch ermittelt, woher er einen gefälschten Blanko-Impfausweis hatte.

Mehrere Straftatbestände kommen somit zusammen, denen er sich der 57-Jährige der aus dem Landkreis Schwäbisch Hall stammt, verantworten muss. Die Kennzeichen, der Impfausweis und die Fahrzeugschlüssel des Passats, der im Karlstalweg abgestellt wurde, wurden sichergestellt. Der Mann nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl an der Tank- und Rastanlage

BAB6, Sinsheim (ots) – Ein 19-jähriger Mann betrat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr den Tankstellenshop in der Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd an der BAB6 und stahl aus einer Kühltheke mehrere Lebensmittel. Die, durch das Tankstellenpersonal verständigte Autobahnpolizei, stellte bei der Überprüfung des Mannes fest, dass gegen ihn außerdem ein Haftbefehl vorlag, da er in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahls aufgefallen war.

Da der Mann mit seinem Mountainbike zur Rastanlage gekommen war, überprüften die Polizisten auch gleich seine Fahrtüchtigkeit. Hierbei stellten sie neben einer Alkoholisierung von über 1,9 Promille auch Verdachtsmomente für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest.

Auf der Dienststelle wurde dem 19-Jährigen schließlich eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Hockenheim. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ludwigshafener Straße mit seinem Auto einen ordnungsgemäß dort abgestellten Mazda.

Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem Mazda wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ketsch (ots) – Am frühen Donnerstagnachmittag wurden zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 12.30 Uhr bog eine 42-jährige Fiat-Fahrerin von der Schwetzinger Straße auf die Mannheimer Straße ein. Aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit rutschte sie auf regennasser Fahrbahn auf eine vor ihr abbremsende 40-jährige Toyota-Fahrerin.

Während die 40-Jährige in eine Klinik transportiert wurde, wollte die 42-Jährige einen Arzt aufsuchen, der ihre leichten Verletzungen untersucht. Der Gesamtschaden beträgt rund 7.000 Euro.

Unfallflucht; Zeugen gesucht

Meckesheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Sonntag, den 03. April und Donnerstag, den 07. April in der Oberhofstraße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Der Verursacher beschädigte einen Daihatsu, der während des genannten Zeitraums in Höhe des Anwesens Nr. 22 abgestellt war, fuhr anschließend aber weiter. Aufgrund des Schadensbildes am Daihatsu dürfte das Verursacherfahrzeug ebenfalls deutlich sichtbar beschädigt sein.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Drei Tonnen Kupferkabel bei Firmeneinbruch erbeutet – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Rund drei Tonnen Kupferkabel im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei einem Firmeneinbruch “Im Ittertal”.

Sie drangen gewaltsam in eine Lagerhalle ein und transportierten das Metall vermutliche mit einem größeren Fahrzeug ab. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm am Freitagvormittag die Spurensicherung. Die Auswertung steht noch aus.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder zu einem verdächtigen Fahrzeug, mindestens ähnlich eines Kleinlasters, gegen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Flinsbacherin via Whatsapp um mehrere tausend Euro betrogen

Helmstadt-Bargen (ots) – Eine Flinsbacherin wurde im laufe der vergangenen Woche von unbekannten Tätern um mehrere tausend Euro betrogen. Bereits am Montag, den 04. April erhielt die Dame eine Nachricht via Whatsapp, die angeblich ihre Tochter geschickt haben soll. Diese angebliche Tochter gab durch Vorspiegelung falscher Tatsachen an, eine neue Handy-Nummer zu haben und dringend Geld für ein Handy, ein Laptop und andere Dinge zu benötigen.

Die hilfsbereite Mutter überwies daraufhin an mehreren darauffolgenden Tagen nichtsahnend jeweils höhere Geldbeträge, sodass letztendlich, als der Schwindel im Laufe des Donnerstags schließlich aufflog, bereits über 8.000 Euro überwiesen wurden. Die Frau hatte an diesem Tag mit ihrer Tochter telefoniert und dadurch erfahren, dass diese keine neue Handynummer besitzt und nicht um finanzielle Unterstützung gebeten hatte.

Inwiefern die Hausbank der Betrogenen nunmehr eine oder mehrere Rückholungen der überwiesenen Beträge durchführen kann, steht noch nicht fest. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler bitten eindringlich um Vorsicht und raten zu Misstrauen, wenn Whatsapp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten. Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt. Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen. Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

Mit gestohlenen Kennzeichen auf der Autobahn unterwegs

BAB6, Walldorf (ots) – Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr war ein 23-jähriger Mann mit einem Renault auf der Autobahn von Mannheim in Richtung Heilbronn unterwegs. Zu Durchführung einer Verkehrskontrolle wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei in der Josef-Reiert-Straße in Walldorf angehalten.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die am PKW zur Fahndung wegen Diebstahls ausgeschrieben und nicht auf den Renault ausgegeben waren. Bei der näheren Befragung des Fahrzeugführers verstrickte sich dieser in Widersprüche und konnte außerdem keinen gültigen Führerschein vorweisen.

Die Weiterfahrt war für den Mann daher beendet. Das Fahrzeug wurde bis auf Weiteres sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Diebstahls ermittelt.