Polizeieinsätze wegen Sturm

Mainz (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022 kam es auf Grund starker Sturmböen im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz zu mehreren wetterbedingten Einsätzen. Auf der B9 zwischen Mainz und Worms wurde ein LKW von einer Sturmbö erfasst und in Folge dessen zwischen Mittel- und Seitenleitplanke eingeklemmt.

Für die Bergungsarbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Worms für ca. 3,5 Stunden voll gesperrt werden. Bei den meisten Ereignissen sind Straßen durch Äste bzw. umgefallene Bäume und Bauzäune blockiert worden.

Im Bereich Nieder-Olm kam es zu Behinderungen im Bahnverkehr, hier war ein Baum auf die Gleisanlage gefallen.

Durch herabfallende Äste bzw. umgestürzte Bäume wurden insgesamt 8 PKW beschädigt. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren 5-stelligen Bereich liegen.

LKW-Fahrer mit über 1,8 Promille gestoppt

A 61/Rheinhessen (ots) – Einen schlangenlinienfahrenden LKW meldeten Zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 7.4.2022 gegen 9 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe des Anschlusses Bornheim. Eine Streife konnte den LKW dann auch bei Gau-Bickelheim antreffen und auf dem Parkplatz Steingewann kontrollieren.

Dabei stellten die Polizisten bei dem 56-jährigen Fahrer des LKW Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab knapp über 1,8 Promille. Die Weiterfahrt für den 56-Jährigen war natürlich beendet. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und der Verlust der Fahrerlaubnis.