Brand des Jugendtreffs (siehe Foto)

Lingenfeld (ots) – Am Donnerstagabend 07.04.2022 kam es Am Hirschgraben in Lingenfeld zu einem Brand des dortigen Jugendtreffs. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf.

Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf einen 5- bis 6-sstelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel: 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

LKW verursacht Oberleitungsschaden am Bahnübergang

Rülzheim (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022 um ca. 12:30 Uhr überquerte ein LKW mit Anhänger den Bahnübergang Rülzheim. Der auf dem Anhänger befindliche Absetzcontainer mit Deckel verursachte einen Oberleitungsschaden. Mutmaßlich durch eine sehr starke Windbö wurde der Deckel des Containers angehoben und riss hierdurch die Oberleitung für beide Fahrtrichtungen Germersheim sowie Wörth ab.

Vor Ort wurde der Unfallort aufgrund der herabhängenden Oberleitung weiträumig durch Kräfte der Bundespolizei abgesperrt, Bahnreisende mussten die hierdurch liegen gebliebenen Züge verlassen.

Gegen 14:15 Uhr wurde die Erdung der Oberleitung durch den Notfallmanager der DB durchgeführt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Kräfte der PI Germersheim. Eine Sperrung des Bereiches um den Bahnübergang bleibt bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten, mindestens bis einschließlich Freitagmorgen 08.04.2022, bestehen. Es kam bei dem Vorfall zu keinem Personenschaden, die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 EUR.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Leugnen hilft nichts

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022 wurde die Polizei Germersheim von der Mitarbeiterin eines Drogeriemarkts darüber informiert, dass eine Diebin soeben 17 Spielzeugfiguren entwendet habe. Noch vor Ort konnten die Personalien der geflüchteten Frau ermittelt werden.

Diese staunte nicht schlecht, als kurz später die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür stand. Zunächst leugnete sie die Tat. Als in der Wohnung dann das Diebesgut aufgefunden werden konnte, gab sie den Diebstahl zu. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zu schnell unterwegs

Bellheim (ots) – Eine 43-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagmorgen 07.04.2022 an der Anschlussstelle Bellheim Nord auf die Bundesstraße 9 auffahren. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Berauscht am Steuer

Germersheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 08.04.2022 wurde der Polizei Germersheim ein unsicher fahrender Autofahrer in der Josef-Probst-Straße gemeldet. Der 39-jährige Fahrer konnte kurz später am Ortseingang von Sondernheim kontrolliert werden. Schnell war der Grund für die auffällige Fahrweise gefunden.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab 2,08 Promille. Die Weiterfahrt war beendet, eine Blutprobe auf der Dienststelle und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.