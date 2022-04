Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022 gegen 16:40 Uhr, parkte ein 58-Jähriger zunächst mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Garten Marktes in der Oderstraße, wollte dann aber aufgrund des starken Regens die Parkposition wechseln. Beim rückwärtsfahren in Schrittgeschwindigkeit ertönte das Signal des Rückwärtswarnsystems.

Daraufhin bremste er sofort, rutschte jedoch mit dem Fuß aufgrund der nassen Schuhsohle ab, rollte daraufhin weiter rückwärts und fuhr den hinter seinem Auto befindlichen 54-jährigen Fußgänger an. Dieser stürzte auf den Boden und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Diebstähle aus Autos auf Abschleppgelände

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 05.04.2022 gegen 12:00 Uhr und dem 07.04.2022 gegen 17:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf das Abschleppgelände der Stadtverwaltung Ludwigshafen in der Robert-Mayer-Straße. Sie stahlen aus insgesamt acht Fahrzeugen entweder Gegenstände am oder aus den Autos. Darunter Autoradios und Katalysatoren.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbrüche in Keller

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit Nacht vom 06.04.2022 auf den 07.04.2022 brachen unbekannte Täter insgesamt sieben Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Volkerstraße auf. Sie stahlen vor allem Werkzeuge sowie ein Fahrrad.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

67-Jährige geht nach Unfall zur Polizei – Geschädigter gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022 gegen 13:20 Uhr fuhr eine 67-Jährige auf der Schillerstraße in Richtung Mannheimer Straße. Auf Höhe eines Schmuckgeschäftes, Schillerstraße Nr.25, bemerkte sie zwar ein Geräusch beim Vorbeifahren an den dort geparkten Fahrzeugen, setze ihre Fahrt jedoch fort und parkte einige Meter entfernt.

Als sie ausstieg, bemerkte sie, dass der Spiegel ihrer Beifahrerseite eingeklappt war. Ein Passant wies sie zusätzlich auf frische Kratzer über die gesamte Beifahrerseite hin. Deshalb ging sie zu Fuß zur Polizei, um den Unfall mitzuteilen.

Da das geparkte beschädigte Fahrzeug von den Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden konnte, bittet die Polizei nun Zeugen bzw. den Geschädigten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden. Das beschädigte Fahrzeug ist vermutlich grau oder silbern.

Einbruch auf Firmengelände

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 04.04.2022 gegen 17:00 Uhr und dem 07.04.2022 gegen 09:30 Uhr, flexten unbekannte Täter den Zaun einer Solarstrom Firma in der Franz-Zang-Straße auf. Sie gelangten dadurch auf das Firmengelände und stahlen Metallstäbe sowie einen Bootsmotor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Ludwigshafen: Achtung vor betrügerischen Briefen einer Anwaltskanzlei – 3 Fälle in Ludwigshafen bisher bekannt

Ludwigshafen (ots) – Eine Anwaltskanzlei verschickt derzeit betrügerische Forderungsschreiben an Bürger. Betroffene haben sich angeblich telefonisch für einen Dienstleistungsvertrag “EURO LOTTO ZENTRALE EURO JACKPOT-6/49” angemeldet. Die Kanzlei droht damit, Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide oder auch Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher einzuleiten. Das sind allerdings leere Drohungen, die nicht durchgesetzt werden können. Die Polizei warnt deshalb eindringlich davor, die unberechtigten Forderungen zu bezahlen.

Eine 64-jährige Ludwigshafenerin bekam in den letzten 2 Wochen mehrere Anrufe von verschiedenen Personen. Diese versuchten ihr jedes Mal etwas “anzudrehen”. Am gestrigen Tag bekam sie dann einen Brief von einer Anwaltskanzlei. Inhalt dieses Briefes war eine Mahnung für ein abgeschlossenes Abonnement des “Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot-6/49”. So ein Abonnement hatte die 64-Jährige allerdings nie abgeschlossen und auch während der Telefonate hatte sie nie ein Einverständnis zu irgendetwas abgegeben.

Ein 47-Jähriger aus Ludwigshafen sowie eine 66-Jährige aus Ludwigshafen erhielten ebenfalls jeweils einen Brief einer Anwaltskanzlei. Dabei handelte es sich bei beiden Briefen um ein Mahnschreiben, wonach eine Gesamtforderung von knapp 300 Euro offen wäre, resultierend aus einem Vertrag mit einer Lottogesellschaft. Da beide keinerlei Verträge mit einer Lottogesellschaft abgeschlossen hatten, meldeten sie es der Polizei.

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022, führten Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 von 11:00 Uhr bis Freitag 08.04.2022, 02:00 Uhr, im Stadtgebiet Ludwigshafen Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Der Fokus wurde auf den abendlichen Freizeitverkehr gelegt, also auf Fahrzeugführende, die zum Feiern unterwegs waren.

Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrollen, wollte die Polizei zudem die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein rücken. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat.

Insgesamt wurden im genannten Zeitraum 41 Verkehrsteilnehmende kontrolliert.

Da keiner der Kontrollierten unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, können wir eine positive Bilanz ziehen. Dafür wurden eine Straftat (Fahren ohne Fahrerlaubnis) und insgesamt 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt (u.a. 6 x Handy Telefonate, 1 x Gurtverstoß, 1x Missachtung Rotlicht, 1 x Ablauf TÜV) sowie sieben Mängelberichte erstellt (fehlende Warnwesten, Lichtmängel).

Bereits am Mittwoch 06.04.2022 fanden Kontrollen von 09:00 Uhr bis zum Donnerstag 07.04.2022, 02:00 Uhr, statt. In diesem Zeitraum wurden 36 Verkehrsteilnehmende kontrolliert.

Auch hier sind wir mit dem Ergebnis zufrieden, da alle Kontrollierten nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol standen. Dafür wurden 12 sonstige Verstöße festgestellt (Handy Telefonate, Gurtverstoß, Missachtung Rotlicht, Ablauf TÜV) sowie acht Mängelberichte erstellt (Lichtmängel).

Im Jahr 2021 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu 455 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss und zu 106 Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage, manchmal sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist.

Dies ist abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums. Lassen Sie deshalb immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.