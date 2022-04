Zugedröhnt und ohne Fahrerlaubnis

A65/B272/AS Landau Nord (ots) – Ein 27-jähriger Fahrzeugführer fiel bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend auf der A 65 bei LD-Nord (06.04.2022, 20 Uhr) durch drogentypische Verhaltensweisen auf, die die Beamten stutzig werden ließen. Ein Drogenschnelltest brachte dann die Bestätigung:

Der Test reagierte positiv auf den psychoaktiven Wirkstoff THC und erhärtete den Verdacht, dass der Fahrer aus dem Raum Landau unter Einfluss von Cannabis stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, weil er diesen in der Vergangenheit wegen gleichgelagerten Delikten bereits abgeben musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

Unfallbeteiligte gesucht

Rohrbach (ots) – Am Donnerstagnachmittag 07.04.2022 um 17:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Rohrbach zum Verkehrsunfall, die Polizei sucht nun eine Unfallbeteiligte und Zeugen des Unfalls. Zwischen den Einmündungen Wendegasse und Insheimer Straße öffnete eine unbekannte Frau die Tür ihres geparkten Autos, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten.

Eine vorbeifahrende 27-jährige Autofahrerin musste ausweichen und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrer zusammen. Die Frau, welche ihre Autotür geöffnet hatte entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

20 Festmeter Polterholz entwendet

Birkenhördt (ots) – Im Zeitraum vom 20.03.bis 01.04.2022 wurden in einem Waldgebiet in der Ortslage von Birkenhördt (Birkenhördter Linde) ca. 20 Festmeter Polterholz durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Holz befand sich im Eigentum der Ortsgemeinde Birkenhördt und war zum Teil schon verkauft.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Forstamt Annweiler die Überwachung von Holzabfuhren mittels GPS-Tracker ausweiten wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Holzdiebstahl geben können werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.