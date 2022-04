Auf nasser Fahrbahn gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Offenbar unterschätzt hat eine Motorradfahrerin am Donnerstag die Gefahren auf regennasser Fahrbahn. Als die 26-jährige Frau kurz nach 13 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad die B270 an der Abfahrt Siegelbach verlassen wollte, verlor sie in der Ausfahrt die Kontrolle über ihre Maschine.

Die Bikerin geriet ins Schlingern und stürzte. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt, ihr Motorrad wurde allerdings stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. |cri

Abgebrochener Ast wird zur Gefahrenstelle

Kaiserslautern (ots) – Im Dienste der Verkehrssicherheit, aber anders als sonst üblich, war eine Streife der Polizeiinspektion 2 am Donnerstagvormittag 07.4.2022 im Stadtgebiet im Einsatz. Ein Verkehrsteilnehmer hatte kurz nach halb 10 eine Gefahrenstelle in der Spaethstraße gemeldet: Ein abgebrochener Ast drohte, auf den Gehweg zu fallen.

Eine Streife schaute sich das Ganze vor Ort an und stellte fest, dass der etwa drei Meter lange Ast nur noch von kleineren Ästen gehalten wurde. Durch den starken Wind hätte er jederzeit herunterfallen und dabei Passanten gefährden oder sogar verletzen können.

Den Ast zu entfernen, war jedoch nicht so einfach, denn er hing in einer Höhe, die von den Beamten nicht ohne Weiteres erreicht werden konnte. Ein hilfsbereiter Anwohner stellte eine Leiter und einen Teleskopstab zur Verfügung, mit dessen Hilfe die Polizisten den abgebrochenen Ast “kontrolliert zu Fall” brachten. Die Einzelteile wurden auf der Grünanlage neben dem Baum deponiert. Fußgänger konnten anschließend den Gehweg wieder gefahrenfrei passieren… |cri

Kontrolle verloren, gegen Laterne geprallt

Kaiserslautern (ots) – Eine Straßenlaterne ist am Donnerstagnachmittag sozusagen einem Unfall zum Opfer gefallen. Sie musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Eine 20-jährige Autofahrerin war kurz vor halb 5 auf regennasser Fahrbahn “Im Haderwald” ins Schleudern geraten und hatte die Kontrolle über ihren Nissan verloren.

Der Pkw drehte sich um die eigene Achse und prallte mit dem Heck gegen eine Laterne am Straßenrand. Schaden am Fahrzeug: geschätzt 1.500 Euro.

Weil allerdings auch die Laterne durch die Kollision stark beschädigt wurde, wurden die Stadtwerke verständigt. Ein Mitarbeiter entschied vor Ort, dass der Laternenmast zu instabil geworden war. Deshalb wurde die Feuerwehr hinzugezogen und sägte den Mast aus Sicherheitsgründen ab. |cri

E-Scooter-Fahrer fallen auf

Kaiserslautern (ots) – Gleich drei Fahrer von Elektrorollern sind der Polizei am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag aufgefallen. In der Mannheimer Straße kontrollierten die Beamten um 16.45 Uhr eine 16-Jährige. Die Jugendliche war mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl bereits im Februar der Versicherungsschutz abgelaufen war. Der Roller wurde sichergestellt.

Auf die junge Frau kommt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Ein 21-jähriger Rollerfahrer fiel einer Streifenwagenbesatzung kurz vor 18 Uhr in der Augustastraße auf. Die Polizei stoppte den Mann. Bei der Überprüfung stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Sie brachten den Mann zur Dienststelle. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Der Mann gab den Konsum von Drogen zu. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 21-Jährigen wird wegen einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Auch in der Fruchthallstraße wurde der Fahrerin eines E-Scooters um 2 Uhr der Konsum unerlaubter Betäubungsmittel zum Verhängnis. Auch sie zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Die 20-Jährige gab bei der Kontrolle an, dass ein Drogenschnelltest positiv ausfallen werde. Mit der Entnahme einer Blutprobe war sie einverstanden. Auch in diesem Fall legten die Beamten eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt vor. |mhm

Wer hat den BMW gestreift? (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist der Polizei in der Nacht zu Freitag aus der Kammgarnstraße gemeldet worden. Hier wurde zwischen 23.30 und 1 Uhr ein BMW, der am rechten Fahrbahnrand stand, beschädigt.

Den Spuren zufolge streifte ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren den BMW, der in dem Bereich zwischen Hellmut-Hartert-Straße und Bleichstraße (nicht weit vom Haupteingang des Westpfalzklinikums entfernt) abgestellt war, und beschädigte ihn auf der Fahrerseite im Bereich des vorderen Kotflügels, beziehungsweise an der Außenseite der Frontschürze. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Feuer am Vogelwoog – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Sachbeschädigung ermittelt die Polizei am Vogelwoog. Unbekannte Täter haben hier in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Holztisch, der im Außenbereich eines Cafés stand, ein Feuer entzündet. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit am Mittwochabend zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer sich am späten Abend am Vogelwoog aufhielt, oder denen Fahrzeuge aufgefallen sind, die zur Nachtzeit wegfuhren, werden gebeten, sich unter der Tel. 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Vorsicht vor falschen Mahnungen

Westpfalz (ots) – Die Polizei nimmt derzeit massenhaft Anzeigen zu einem Forderungsschreiben der Kanzlei Schmidt und Kollegen für angebliche Gewinnspiel-Anmeldungen entgegen. Hierbei behauptet eine vermeintliche Rechtsanwaltskanzlei von der Firma “EURO LOTTO ZENTRALE EURO JACKPOT-6/49” ermächtigt zu sein, “Vorgerichtliche Mahnungen” einzufordern.

Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen versuchten Betruges. In den Schreiben werden Beträge im 3-stelligen Bereich von den Empfängern gefordert. Dabei handelt es sich angeblich um ausstehende Gebühren, die im Rahmen eines telefonisch abgeschlossenen Abonnements angefallen sein sollen.

Den Schreiben liegt ein SEPA-Lastschriftmandat zur Begleichung der Forderungen bei. Neben den postalischen Schreiben, werden auch Mahnungen per E-Mail versendet.

Die Polizei warnt vor diesen Schreiben und rät keinesfalls auf diese einzugehen. Erteilen Sie keine Lastschriftmandate, führen Sie keine Überweisungen aus und setzen Sie sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung.

Empfänger von Inkassoschreiben können auf der Internetseite der Verbraucherzentrale unter www.inkasso-check.de kostenlos überprüfen, ob eine Inkasso-Forderung zu Recht besteht und ob die Höhe der Kosten gerechtfertigt ist. Unter https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/geld-versicherungen/kre dit-schulden-insolvenz/inkasso-so-erkennen-sie-unserioese-forderungen-10871 gibt es außerdem Informationen, wie man unseriöse Inkassoforderungen entlarven kann. |elz

Achtung – Abgewandelte Variante des Enkeltricks!

Kaiserslautern (ots) – Die sogenannte Enkeltrick-Masche ist bei Betrugsdelikten nichts Neues. Dabei versuchen Betrüger per Telefon älteren Menschen vorzugaukeln, dass sie mit ihrem Enkel telefonieren. Sie erzählen den Senioren irgendwelche Lügengeschichten, warum sie gerade in einer “Notlage” stecken und dringend Geld brauchen.

Nachdem sich die Masche inzwischen schon herumgesprochen hat und die Senioren nicht mehr so leicht darauf hereinfallen, versuchen es die Betrüger mittlerweile mit einer leicht abgewandelten Variante und kombinieren den Enkeltrick mit der Masche des “falschen Polizeibeamten” das heißt: Wenn das Opfer auf den ersten Anruf nicht eingegangen ist und aufgelegt hat, rufen die Täter ein zweites Mal an und geben sich als örtliche Polizeibeamte aus. Wahlweise “bestätigen” sie die Geschichte, die der vermeintliche Enkel zuvor erzählt hat, oder aber sie loben die Angerufenen für ihr besonnenes Verhalten, das Gespräch beendet zu haben.

Vorsicht – auch solche Anrufe können von Betrügern kommen! Und spätestens dann, wenn Sie merken, dass Ihr Gesprächspartner Sie am Telefon aushorchen will, Ihnen Fragen zu Ihren Lebensverhältnissen oder zu Wertgegenständen und Geld im Haus stellt, sollten bei Ihnen alle Alarmglocken schrillen!

Deshalb gilt auch hier: Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen am Telefon erzählt! Geben Sie Fremden keine Auskünfte zu Ihrer Wohnsituation oder zu finanziellen Verhältnissen! Und gehen Sie vor allem nicht auf irgendwelche Geld-Forderungen ein!

Ob der Anrufer tatsächlich von der Polizei stammt, können Sie überprüfen, indem Sie sich Namen und Dienststelle nennen lassen und selbst bei der Polizei anrufen, um nachzufragen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Verkehrsunfall führt zu längerer Vollsperrung der A6

A6/Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Der 21 jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die A6 von Bruchmühlbach in Richtung Landstuhl. Hierbei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen vorausfahrenden Personenkraftwagen.

Der Kleintransporter fuhr mit einer so großen Wucht auf den Vorausfahrenden auf, dass dieser in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde. Beide Fahrzeuge kamen völlig beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 45 jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Da sich die Trümmer des Unfalls über die gesamte Autobahn verteilten, musste die A 6 von 22:40-02:00 Uhr komplett gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 25.000 Euro.

Mit 2 Promille hinterm Steuer

Mackenbach (ots) – Dass Fahren unter Alkoholeinfluss nicht unbedingt eine Frage der Tageszeit ist, hat sich einmal mehr am Donnerstag 07.04.2022 bei einer Verkehrskontrolle in Mackenbach gezeigt. Kurz vor Mittag fiel Polizeibeamten hier ein Autofahrer auf, der nach Alkohol roch. Als sie den 52-Jährigen zum Atemtest baten, zeigte das Gerät einen Pegel von 2,04 Promille an.

Der Fahrer musste daraufhin sein Auto vor Ort stehen lassen und für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

Wohnhausbrand

Kreis Kaiserslautern (ots) – In einem Wohnhaus in Mehlingen hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Gegen 2:50 Uhr riefen die Besitzer des Hauses die Feuerwehr. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war das Feuer auf dem Balkon des Hauses ausgebrochen. Die Hausbewohner und ein Gast versuchten das Feuer zu löschen.

Dabei atmete der Gast Rauch ein und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf einen 5-stelligen Betrag. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Wer hatte “grün”?

Weilerbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen in Weilerbach ereignet hat. Hier stießen kurz vor 09 Uhr auf der Kreuzung Hauptstraße/Rummelstraße zwei Pkw zusammen. Fest steht bislang nur, dass eine 40-jährige Frau mit ihrem Toyota Aygo durch die Hauptstraße fuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Schwedelbach passieren wollte.

Dabei kam es jedoch zur Kollision mit dem VW Beetle einer 45-jährigen Frau, die aus der Rummelstraße in den Kreuzungsbereich einfuhr und nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte.

Beide Fahrerinnen gaben an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung “grün” gezeigt habe. Eine Klärung war vor Ort nicht möglich. Deshalb ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen und bittet um Rückmeldungen unter der Telefonnummer 0631/369-2250.

Insbesondere der Fahrer eines weißen Transporters, der sich nach Angaben der Toyota-Fahrerin während der Fahrt durch die Hauptstraße unmittelbar hinter ihr befand, wird gebeten, sich zu melden und als Zeuge zur Verfügung zu stellen. |cri

Nicht angepasstes Tempo

Schwedelbach (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen ist nach derzeitigen Erkenntnissen die Ursache eines Unfalls am Donnerstagnachmittag im Bereich Schwedelbach. Gegen 14 Uhr verlor ein Autofahrer, der auf der L369 von Kollweiler in Richtung Schwedelbach fuhr, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Die Folge: Der Pkw kam nach links von seiner Fahrspur ab, geriet auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die L369 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt; zudem musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

Während der 34-jährige Unfallverursacher bei der Kollision unverletzt davonkam, meldete der 65 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens am Abend, dass er als Folge des Unfalls nun doch Schmerzen bekommen habe und sich deshalb im Krankenhaus untersuchen lasse. |cri