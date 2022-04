Darmstadt

Rund 1,5 Millionen Euro Schaden nach Feuer

Brensbach (ots) – Nach dem Brand zweier Wohnhäuser am Mittwoch 06.04.2022 in der Hintergasse, ergaben sich nach ersten Untersuchungen durch Brandermittler des Hessischen Landeskriminalamts sowie Ermittlern des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 10 der Erbacher Kriminalpolizei, keinerlei Hinweise auf eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand und vorbehaltlich weiterer kriminalpolizeilicher Untersuchungen, deuten die ersten Erkenntnisse der Brandexperten darauf hin, dass der Brand von einem in einem Carport abgestellten Fahrzeug ausgegangen sein könnte und anschließend auf die Wohngebäude übergriff. Als Ursache kommt hier ein technischer Defekt im Motorraum des Autos in Betracht.

Der insgesamt bei dem Feuer entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Beamten derzeit auf etwa 1,5 Millionen Euro.

Scheiben von 6 Bussen eingeschlagen

Darmstadt (ots) – Windschutz- und Heckscheiben von 6 Bussen, die auf dem Messplatz parkten, sind von bislang noch unbekannte Vandalen eingeschlagen worden. Mit ihrem Vorgehen verursachten die Täter einen Schaden von mehr als 4.000 Euro. Am Donnerstag 07.04.2022 wurden die Beschädigungen bemerkt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

Das Kommissariat 43 ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte vor, die die Tatzeit konkreter eingrenzen lassen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle Informationen, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegengenommen.

Nicht gesucht, aber gefunden

Biblis (ots) – Mit einem durch die Staatsanwalt Darmstadt beantragten Durchsuchungsbeschluss suchten Kriminalbeamte aus Heppenheim am letzten Dienstag 05.04.2022 eine Bibliser Wohnung auf. Die Beamten hatten ermittelt, dass sich dort ein 39-jähriger Mann aufhält, der im Verdacht steht, im Januar in der Straße Am Werrtor Werkzeug, für rund 2.500 Euro aus einem Transporter gestohlen zu haben.

Das gesuchte Werkzeug konnte nicht aufgefunden werden, dafür aber 2 gestohlene Fahrräder. Der 39-Jährige hatte noch versucht, mit einem Rad, dass er durch ein Fenster heben wollte, zu entkommen.

Die Überprüfung ergab, dass das 3.300 Euro teure Pedelec der Marke Husqvarna wenige Tage zuvor aus einer Garage in Bürstadt entwendet wurde. Das zweite Fahrrad der Marke Kreider stammt aus Frankenthal. Die Anzeige ist vom letzten Jahr.

Nach der Anzeigenaufnahme und den weiteren polizeilichen Maßnahmen, wurde der Mann zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auto im Visier von Kriminellen – Handschuhfach durchwühlt und geflüchtet

Darmstadt (ots) – Aus einem in der Schachtstraße geparkten Auto haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend 06.04.2022 und Donnerstag 07.04.2022 ein Schlüsselbund aus dem Handschuhfach entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Wie die Täter in den Innenraum gelangten, ist bislang noch unklar. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

B45: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Personen

B45/Münster (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022 gegen 17:40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 45 von Eppertshausen kommend in Richtung Dieburg.

Nach Zeugenaussagen zufolge seien 2 graue Opel Zafira mit insgesamt 9 Personen besetzt in gleicher Höhe die Bundesstraße 45 von Eppertshausen in Richtung Dieburg gefahren. Kurz vor der Ausfahrt Münster-Breitefeld habe der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Opel auf den linken Fahrstreifen gewechselt und sei hierbei mit dem anderen beteiligten Fahrzeug kollidiert.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gerieten diese ins Schleudern und kollidierten mit der Leitplanke. Fahrzeugteile wurden über die gesamte Fahrbahn geschleudert. Nach ca. 350 Metern kamen die beiden Fahrzeuge auf der linken Fahrspur zum Stillstand.

Von den Fahrzeuginsassen wurden insgesamt 5 Personen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch die geschleuderten Fahrzeugteile kam es zu Folgeunfällen auf derselben und auf der entgegenkommenden Fahrbahn. Weiterhin kam es im Anschluss, infolge des stauenden Verkehrs, zu weiteren Auffahrunfällen.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Bergung der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden drei Abschleppunternehmen hinzugezogen.

Zur Unfallaufnahme waren vier Polizeistreifen der Polizeistation Dieburg, die Feuerwehr Eppertshausen, 5 Rettungsfahrzeuge sowie diverse weitere Einsatzkräfte zur Versorgung und Bergung der verunfallten Personen, im Einsatz.

Für die Dauer von ca. 1,5 Stunden musste die B45 vollständig gesperrt werden.

Schwarzer Roller gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte einen schwarzen Roller erbeuteten, der im Rosa-Heinz-Weg abgestellt war, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (6.4.) und Donnerstagmorgen (7.4.) an dem “Piaggio” zu schaffen und entwendeten den Motorroller im Anschluss.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Roller das Versicherungskennzeichen “228 LBU” angebracht. Insgesamt wird der Schaden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Wer hat weißes Auto mit Darmstädter Nummernschild bemerkt?

Ober-Ramstadt (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag (07.04.) am “Rondell” fahndet die Polizei in Ober-Ramstadt nach dem bislang noch unbekannten Unfallverursacher. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Autos mit Darmstädter Kennzeichen gegen 15.30 Uhr beim Rechtsabbiegen auf die Bundestraße 426 in Richtung Mühltal, die Vorfahrt eines roten Kleinbusses, der aus Richtung Wembach kam.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dieser nach links ausweichen und kollidierte dort mit einem grauen Kombi, der anschließend noch die Leitplanke streifte. Trotz erheblicher Schäden fuhr das unfallverursachende Auto weiter.

Die Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und hoffen auf weitere Zeugenhinweise. Wem ist der flüchtige Wagen aufgefallen und wer kann ihn sowie den Fahrer oder die Fahrerin näher beschreiben? Hinweise nimmt Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Zusammenstoß von LKW und Linienbus

Erbach (ots) – Am Freitag (08.04.) ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der B47 zwischen Erbach und Würzberg. Ein 38-Jähriger Fahrzeugführer aus Heilbronn befuhr mit einem Klein-Lastkraftwagen die Bundesstraße 47 in Fahrtrichtung Würzberg.

Nach ersten Erkenntnissen überholte der 38-Jährige im Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Linienbus, welcher mit fünf Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, der Klein-Lastkraftwagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 35.000 EUR geschätzt.

Zwei Fahrgäste des Linienbusses sowie der Fahrer des Klein-Lastkraftwagen wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Verkehrsordnungswidrigkeit wird sich der Unfallverursacher auch strafrechtlich wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Die stark frequentierte Unfallörtlichkeit musste während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Eingesetzt waren neben zwei Streifen der Polizeistation Erbach, mehrere Rettungs- und Notarztfahrzeuge auch die freiwilligen Feuerwehren aus Erbach, Dorf-Erbach und Ernsbach.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad König (ots) – Am Donnerstag 07.04. kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz der Asklepios Schlossbergklinik zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-jährige Mitarbeiterin aus Bayern stellte ihr Fahrzeug gegen 05:45 Uhr auf einem der Parkplätze ab, die über die Zufahrt an der Höhenstraße zu erreichen sind.

Als sie gegen 14:30 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Kratzer am linken Außenspiegel fest. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 50 EUR.

Michelstadt (ots) – Am Donnerstag 07.04. gegen 14 Uhr befuhr ein 71-jähriger Odenwälder mit seiner schwarzen Mercedes-Benz Limousine die B47 von Michelstadt kommend in Fahrtrichtung Steinbach.

In Höhe des Bahnüberganges kam es nach jetzigem Ermittlungsstand zu einer Kollision zwischen dem Pkw des Odenwälders und einem dunkelblauen Lkw. Beide Fahrzeuge entfernten sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Unfallfluchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch zu melden.

Zeller Gewerbezentrum: Kurioser Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Bad König (ots) – Am Freitag (08.04.) ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall der kuriosen Art. Der 56-jähriger Mossautaler hatte seinen LKW zunächst ordnungsgemäß abgestellt, allerdings vergessen, diesen gegen Wegrollen zu sichern und die Handbremse anzuziehen. Der LKW “machte sich selbstständig” und rollte über die Fahrbahn. Hier schob er einen vor dem Haus geparkten Kleinwagen einer 61-jährigen Michelstädterin gegen die dortige Hauswand.

Das Resultat war ein erheblicher Sachschaden. Am geparkten PKW entstand Totalschaden, die Hauswand wurde hierbei gar durchbrochen und auch das führerlose Fahrzeug wurde beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 90.000EUR. Personen wurden glücklicherweise nicht geschädigt.

