Taschendieb im Bahnhof Marburg gefasst

Marburg-Hauptbahnhof (ots) – Ein 32-Jähriger und ein bisher Unbekannter stahlen am Donnerstag 07.04. gegen 12.30 Uhr, einer 33-Jährigen Frau aus Bonn das Smartphone aus der Jackentasche flüchteten anschließend. Der 32-Jährige aus Neustadt wurde von 2 Polizeibeamten in Zivilkleidung verfolgt und festgenommen. Der Komplize ist weiterhin flüchtig.

Der Vorfall ereignete sich im Hauptbahnhof Marburg, in einem Zug der Hessischen Landesbahn. Bei der Beute soll es sich um ein Smartphone der Marke Samsung Galaxy X Cover Pro gehandelt haben. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Der Flüchtige, mit augenscheinlich afrikanischer Herkunft, soll auffällig helle Kleidung getragen haben. Weitere Angaben liegen noch nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Marburg: Unfall führt zu Rückstau

Wer am heutigen Freitagmorgen gegen 8 Uhr die Südspange mit dem Auto passieren musste, brauchte starke Nerven. Nach einem Unfall auf der L3125, dem Stück zwischen den B3-Zufahrten und der Umgehungsstraße, staute sich der Verkehr. Weil oben nichts mehr ging, staute sich auch der Verkehr auf den Abfahrten der Stadtautobahn jeweils mehrere hundert Meter weit.

Gegen 7.55 Uhr fuhr ein aus Richtung Südspange kommender 59-jähriger Marburger mit seinem Ford auf einen vorausfahrenden Hyundai auf. Die 23-jährige Fahrerin aus Marburg verletzte sich dabei leicht. An ihrem Auto entstanden 2000 Euro hohe Schäden, am Ford waren es 1000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit.

Gladenbach: Zeugen gesucht für Vorfall in der Marktstraße

Ein 12-jähriges Mädchen aus Gladenbach bemerkte am Donnerstag (7. April) eine Frau, die ihr auf ihrem etwa 500 Meter langen Schulweg vermutlich hinterherlief. Gegen 7.45 Uhr drehte sich das Mädchen in der Marktstraße in Höhe einer Bäckerei zu der etwa zehn Meter entfernt laufenden Frau um und sah, wie die Frau einen nicht näher bekannten Gegenstand aus ihrer Tasche zog.

Das Mädchen setzte ihren Fußweg zur Schule fort, die unbekannte Frau ging ebenfalls in die Richtung und war kurz vor der Schule nicht mehr zu sehen. Der 12-Jährigen kam die Situation merkwürdig vor, weshalb sie sich mit ihren Eltern an die Polizei wandte.

Bislang steht nicht fest, ob die Frau dem Mädchen tatsächlich hinterherlief oder nur zufällig in gleicher Richtung unterwegs war. Die Polizei bittet nun die unbekannte Frau wie auch Zeugen, die die Situation in der Marktstraße bemerkt haben, sich zu melden.

Die Unbekannte kann nur grob beschrieben werden: Sie hatte blonde Haare zu einem Dutt gebunden, trug weite, grauschwarze Kleidung und einen Schal und machte einen ordentlichen Eindruck.

Hinweise nimmt die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 entgegen.

Kirchhain: Hinweisschilder beschmiert

Schmierereien auf den Hinweisschildern des Skulpturenpfads im Anna-Park stellten Zeugen am Montag (4. April) fest. Unklar ist, wie lange die Schriftzüge sich dort bereits befinden und wer sie hinterlassen hat. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 93050) bittet um Hinweise.

Neustadt: Diebe auf Baustelle

Ein unbekannter Zeuge machte am Dienstag (5. April) einen Bauarbeiter darauf aufmerksam, dass zwei Personen gerade ein in der Nähe geparktes Baustellenfahrzeug durchsuchen würden. Der Bauarbeiter ging zum LKW und bemerkte noch zwei dunkelhäutige Männer, die gegen 14.30 Uhr von der Baustelle in der Straße Am Ruschelberg über die angrenzende Bahntrasse flüchteten.

Aus dem unverschlossenen Fahrzeug fehlten lediglich zwei Packungen Zigaretten im Wert von 16 Euro. Nähere Personenbeschreibungen liegen nicht vor, die Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/93050) bittet um Hinweise.

