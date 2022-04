Mann versteckt sich unter Zug

Dillenburg-Bahnhof (ots) – Ein bislang Unbekannter versteckte sich Donnerstag 07.04.2022 gegen 20 Uhr, unter einem Personenzug im Bahnhof. Wachpersonal hatte den Mann entdeckt und den Vorfall dem Bundespolizeirevier Gießen gemeldet. Nachdem der Unbekannte den Sicherheitsmitarbeiter bemerkte, flüchtete dieser sofort.

Zurückgelassen hatte der Mann ein Taschenmesser, welches später durch die Bundespolizei sichergestellt wurde. Auf dem Fluchtweg des Mannes fanden die Ordnungshüter zudem eine schwarze Kapuzenjacke in der Größe S (Marke Michael Kors).

Wer Angaben zu der verdächtigen Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Wetzlar-Hermannstein: Audi RS 6 gestohlen –

In der Nacht von Donnerstag (07.04.2022) auf Freitag (08.04.2022) schlugen in der Straße “Am Streitacker” Autodiebe zu. Die Täter überwanden die Diebstahlsicherung eines schwarzen Audi RS6 Kombi und fuhren mit dem rund 64.000 Euro teuren Gefährt davon. An dem Wagen waren die Kennzeichen “LDK-HG 251” angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang “Am Streitacker” Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Audi Kombi machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Sinn: Am Edeka abgelenkt und bestohlen –

Nach einem Trickdiebstahl am Edeka-Markt in der Herborner Straße bittet die Polizei um Mithilfe. Am gestrigen Donnerstag (07.04.2022), gegen 16.14 Uhr verstaute das 88-jährige Opfer den Einkauf ins Auto. Hierbei wurde die Sinnerin von einem jungen Mann angesprochen, der ihr Hilfe anbot. Als sie wenige Augenblicke später in ihre Einkaufstasche schaute, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte.

Sie geht davon aus, dass der junge Mann diese unbemerkt aus der Tasche stibitzt hatte. Dem Dieb fielen Bargeld und Dokumente in die Hände. Zu dem Täter kann sie lediglich sagen, dass er ca. 165 cm groß war und ihrer Einschätzung nach aus Mitteleuropa stammte.

Zeugen, die den Vorfall gestern Nachmittag auf dem Edeka-Parkplatz beobachteten oder die Angaben zur Identität des Diebes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Promillefahrt endet an Hauswand –

Sein “dringendes Bedürfnis” wurde einem berauschten Opelfahrer gestern Abend (07.04.2022) zum Verhängnis. Gegen 21.40 Uhr stoppte er in der Straße “Zum Höllberg”, stieg aus und pinkelte auf eine Wiese. Nachdem er wieder in seinem Wagen saß, war er aufgrund seiner Alkoholisierung offensichtlich nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug zu bedienen und sein Opel rollte die abschüssige Straße hinab.

Die Rückwärtsfahrt ging einen kleinen Hang hinunter und endete an einer Hauswand. Der Driedorfer pustete 2,16 Promille und musste sich auf der Herborner Wache einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher.

Die Schäden an seinem Opel, der Hangbepflanzung sowie der Hauswand werden auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Auf den Promillefahrer kommt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Ehringshausen: Diebe im Schuhgeschäft –

Auf Beute aus einem Schuhgeschäft hatten es Unbekannte heute in den frühen Morgenstunden (08.04.2022) in der Wetzlarer Straße abgesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter gegen 02.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Laden verschafften. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber, ließen die Einbrecher keine Wertsachen mitgehen.

Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit in der Wetzlarer Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten unter Tel.: (02772) 47050 die Herborner Polizei zu informieren.

Lahnau: Nach Unfall weitergefahren –

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Dutenhofen und Lahnau bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Gestern Abend (07.04.2022), gegen 20.00 Uhr war der 25-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes SUV in Richtung Lahnau unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein weißer Kleintransporter teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der Benzfahrer nach rechts und touchierte mehrere Felder einer Schutzplanke. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer im weißen Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Dutenhofen fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Nähere Angaben zum flüchtigen Transporter oder dessen Fahrer kann der 25-Jährige nicht machen. Den Schaden am Mercedes und an der Leitplanke beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro. Hinweise zu dem weißen Transporter oder dessen Fahrer nimmt der Verkehrsunfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Betrugsmasche per “WhatsApp”

Dillenburg (ots) – In den zurückliegenden Tagen ergaunerten Betrüger mit einer vorgetäuschten Notsituation eines Angehörigen Geld von ihren Opfern. Die Polizei warnt davor, auf die per WhatsApp verschickten Textnachrichten zu reagieren und empfiehlt diese umgehende zu löschen.

Auch bei diesem Betrug bedienen sich die Täter einer gängigen Masche. Um die Emotionen ihrer Opfer zu triggern, täuschen die Betrüger eine angebliche Notsituation eines Familienangehörigen vor. Allerdings suchen die Betrüger nicht, wie bei den klassischen Schockanrufen, per Telefongespräch den Kontakt mit ihren Opfern, sondern nutzen Textnachrichten des Messengerdienstes “WhatsApp”. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betrugskommissariates der Kriminalpolizei bearbeiten derzeit vermehrt Fälle, bei denen die Täter auf diese Art und Weise niedrige vierstellige Euro-Beträge ergaunerten.

In denen der Polizei bekanntgewordenen Fälle erhielten die Opfer WhatsApp-Textnachrichten von vermeintlichen Angehörigen über eine bis dato unbekannte Handynummer. Im Text weist dann beispielsweise der mutmaßliche Sohn oder die Tochter daraufhin, dass dies die neue Handynummer sei und bittet gleichzeitig aufgrund einer Notlage um die Überweisung eines Betrages an ein ebenfalls in der Nachricht aufgeführtes Konto. Um den Lieben aus der “Patsche” zu helfen, überwiesen die Angeschriebenen den geforderten Betrag an die ihnen nicht bekannte Kontoverbindung. Erst bei einem späteren Kontakt mit dem Sohn oder der Tochter fiel der Betrug auf, allerdings waren die Überweisungen dann meist nicht mehr zu stoppen. Im Lahn-Dill-Kreis überwiesen die Opfer Beträge zwischen 1.200 und 1.900 Euro.

Um nicht Opfer der Masche zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kindes oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimalerweise ein Video-Anruf.

Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen persönlich gesprochen zu haben.

Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im öffentlichen Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummer. So erschweren sie Betrügern das Leben.

Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen.

Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs wurden.

