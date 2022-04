Gießen: Einbruch in Juweliergeschäft – Festnahme in der Bahnhofstraße

(ots) – Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord konnte am frühen Freitagmorgen 08.04.2022 auf frischer Tat einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Offenbar war der 41-Jährige gerade dabei, einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße zu begehen. Den Beamten war ein dunkler PKW gegen 03.50 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen. Der PKW stand mit dem Heck direkt vor der Eingangstür eines Juweliergeschäftes.

Da zudem der optische Melder des Juweliergeschäftes rot leuchtete und auch die Eingangstür offenstand, mussten die Beamten von einem Einbruch ausgehen. Kurz danach lief eine Person aus dem Geschäft und stieg in den PKW. Offenbar wollte der mutmaßliche Einbrecher flüchten.

Die Beamten setzten ihren PKW direkt hinter das Auto des Unbekannten. Wenig später stieg der Unbekannte aus und wollte zu Fuß flüchten. Die Beamten konnten den Mann aber nach einigen Metern festnehmen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen handelt.

Offenbar, so die ersten Ermittlungen, hatte der Verdächtige eine Art Holzramme dazu benutzt, um mit dem PKW rückwärts dagegen zu fahren und die Tür rabiat aufzubrechen. In dem Auto fanden die Beamten dann bei der Durchsuchung Gegenstände, die vermutlich kurz zuvor aus dem Juweliergeschäft entwendet wurden. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren.

Die Ermittlungen dazu dauern an. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, die den Fall bearbeitet, unter der Rufnummer 0641/7006 6555, zu geben.

Gießen: Hochwertiger PKW entwendet

Auf einen Audi Q7 im Wert von etwa 70.000 Euro hatten es Diebe am Freitag, gegen 02.30 Uhr, im Niebergallweg in Klein-Linden abgesehen. Die Diebe hatten gegen 02.30 Uhr zugeschlagen und das Auto mit den Kennzeichen GI-MM 1189 dann von dort weggefahren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Illegal getunter PKW gestoppt

Bereits am Dienstag war Mitarbeitern des regionalen Verkehrsdienstes Gießen auf der B 457 bei Fernwald ein BMW aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte es sich heraus, dass sowohl die Vorder- und Hinterachse mit unzulässigen Distanzscheiben versehen waren.

Auch an den Abblendlichtern hatte der Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf offenbar nicht erlaubte Teile eingebaut. Dies alles führte dazu, dass die Betriebserlaubnis erlosch.

Gießen: 55 Zoll Fernseher entwendet

In der Straße Grenzborn in Gießen haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 10.30 und 11.20 Uhr, einen großen Fernseher aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entwendet.

Die Unbekannten waren aus bislang nicht bekannten Gründen in die Wohnung gekommen und hatten das Gerät dann abtransportiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen: LKW Batterien entwendet

In der Ferdinand-Porsche-Straße waren am Mittwochabend offenbar Diebe von Altbatterien am Werk. Die Unbekannten, die laut Zeugen mit einem Laster mit polnischen Kennzeichen vorgefahren sein sollen, hatten die sieben Batterien aufgeladen und flüchteten dann von dem Firmengrundstück in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Lich: Unfall mit Radfahrer – Zeugen gesucht

Eine bislang Unbekannte befuhr am Donnerstag (07.April) gegen 07.55 Uhr die Paul-Gerhardt-Straße und beabsichtigte nach rechts in die Kolnhäuser Straße abzubiegen. Offenbar übersah die Unbekannte dabei einen 15-jährigen Radfahrer, der auf dem linken Gehweg der Kolnhäuser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Unbekannte fuhr den Radfahrer an, so dass dieser stürzte und sich verletzte. Die Unbekannte hielt kurz an, erkundigte sich nach seinem Befinden und beabsichtigte ihr Fahrzeug zu wenden. Anschließend fuhr die Unbekannte davon, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Kombi. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 20-30-jährige Frau mit schulterlangen Haaren. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: VW touchiert

Ein Unbekannter touchierte auf dem Parkplatz eines Hotels in der Liebigstraße zwischen Montag (04.April) 18.00 Uhr und Freitag (08.April) 10.00 Uhr einen geparkten weißen VW UP. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: Hauswand touchiert

Zwischen Mittwoch (06.April) 18.00 Uhr und Donnerstag (07.April) 17.45 Uhr touchierte ein Unbekannter auf unbekannte Weise eine Hauswand in der Schloßstraße. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: BMW auf Parkplatz touchiert

Am Donnerstag (07.April) touchierte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rodheimer Straße einen geparkten BMW. Zwischen 13.30 Uhr und 21.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter den silberfarbenen 1er BMW am vorderen, linken Kotflügel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Donnerstagabend (07.April) gegen 19.50 Uhr beabsichtigte eine 23-jährige Frau aus Fernwald in einem Mercedes von einer Grundstückseinfahrt nach rechts in die Grünberger Straße einzubiegen. Dabei missachtete die Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines 46-Jährigen in einem Audi, der von Gießen kommend die Grünberger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

