Kassel (ots) – Einer couragierten Stadtreinigerin ist es zu verdanken, dass am Donnerstagmorgen 07.04.2022 eine 39-jährige Tatverdächtige nach einem Handtaschenraub festgenommen werden konnte. Die 50-Jährige war gegen 7 Uhr bei ihrer Arbeit im Bereich der Kurt-Wolters-Straße auf den stattfindenden Überfall aufmerksam geworden. Die zunächst unbekannte Täterin hatte dort eine blinde Frau an dem Gurt ihrer Handtasche zu Boden gerissen und versuchte gewaltsam, die Tasche an sich zu reißen.

Das Opfer rief laut um Hilfe. Darüber hinaus setzte sich die Frau mit ihrem Stock zur Wehr. Als die hinzugeeilte Stadtreinigerin beherzt einschritt, indem sie die Täterin anschrie, ließ diese von der Frau ab und rannte ohne Beute davon.

Ohne lange nachzudenken nahm die Zeugin mit ihrem Fahrzeug die Verfolgung der Flüchtenden auf und alarmierte gleichzeitig über den Notruf die Polizei. Am Altmarkt hatte die Flucht der 39-Jährigen dank der durchgegebenen Standortmeldungen am Telefon schließlich ein Ende, denn dort klickten für sie die Handschellen.

Das Opfer hatte bei dem Raubversuch leichte Verletzungen erlitten, weshalb ein Rettungswagen sie vorsorglich in ein Krankenhaus brachte.

Die bereits polizeibekannte Tatverdächtige aus Kassel nahmen die Polizisten mit auf das Revier. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen die 39-Jährige dauern an und werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt.

Mit Handkreissäge und Promille im Bahnhof unterwegs

Kassel-Hauptbahnhof (ots) – Mit einer hochwertigen Handkreissäge und rund 2 Promille trafen Bundespolizisten am Mittwochnachmittag 06.04.2022 auf einen 39-Jährigen im Hauptbahnhof. Der Mann war zuvor von einem Lokführer gesehen worden, wie er im Bereich des Hauptbahnhofs mitten auf den Gleisen lief.

Beamte vom Polizeirevier Mitte hatten den Mann gestoppt und an die Bundespolizei übergeben. Für die Handkreissäge (Marke Makita), die er in einer Plastiktüte bei sich trug, konnte der 39-Jährige bis heute keinen Eigentumsnachweis erbringen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat daher gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Etwaige Geschädigte oder Personen, die Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Übergabe von 15.000 Euro

Kassel-Bettenhausen (ots) – Aufmerksamen Bankmitarbeitern ist es zu verdanken, dass bislang unbekannte Betrüger am Donnerstag 07.04.2022 in Kassel scheiterten und leer ausgingen. Sie hegten Zweifel, als eine aufgeregte 81-jährige Kundin 15.000 Euro für einen Autokauf abheben wollte und verständigten die Polizei. Wie sich dann herausstellte, hatten sie genau den richtigen Riecher bewiesen, denn das Opfer hatte zuvor einen sogenannten Schockanruf erhalten.

Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Mitarbeiter der Bank in Kassel-Bettenhausen um 17:45 Uhr die Polizei gerufen. Ihr Verdacht, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, bestätigte sich kurze Zeit später. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatten die unbekannten Täter die 81-Jährige zuvor zuhause angerufen und mit der Nachricht schockiert, dass ihre Tochter bei einem Unfall eine schwangere Frau “totgefahren habe”.

Nur durch die Zahlung einer Kaution könne eine Inhaftierung der Tochter verhindert werden, so der vermeintliche Polizist am Telefon. Das Opfer fuhr daraufhin zur Bank, um den geforderten Betrag vom Konto abzuheben. Dort verhinderten letztlich die Angestellten, dass der hohe Geldbetrag den Besitzer wechselte. Die Ermittlungen der EG SÄM der Kasseler Kripo in dem Fall dauern an.

3.000 Euro an geparktem Skoda Superb

Baunatal (ots) – Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:25 Uhr in der Birkenallee in Baunatal ereignet hat. Ein Mann aus Kassel hatte in diesem Zeitraum seinen schwarzen Skoda Superb auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 39 abgestellt.

Am Abend entdeckte er den Unfallschaden am Frontstoßfänger und dem linken vorderen Kotflügel. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro, der vermutlich beim Rangieren oder Ausparken gegen den Skoda gestoßen war, fehlte jedoch jede Spur.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Ermittlern Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0561-9100.

Falsche Wasserwerker in Baunatal unterwegs

Baunatal (ots) – Bislang unbekannte Trickdiebe waren am Freitagmorgen 08.04.2022 in Baunatal unterwegs und haben sich als Wasserwerker ausgegeben. Unter dem Vorwand, wegen eines Wasserrohrbruchs die Wasserhähne und -leitungen überprüfen zu müssen, gelangten sie in 2 Wohnungen.

Während die Täter in der Straße “Am Sonnenhang” leer ausgingen, weil eine aufmerksame Bewohnerin die miese Masche durchschaute, gelang den Unbekannten in der Theodor-Heuss-Allee der Diebstahl von Geld und Schmuck aus der Wohnung eines Seniors.

In beiden Fällen verliefen die sofort eingeleiteten Fahndungen nach den Tätern bisher leider ohne Erfolg. Die Kasseler Kripo führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Zudem möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden schützen kann.

Geld und Schmuck in Theodor-Heuss-Allee erbeutet

In der Theodor-Heuss-Allee, Ecke Wagnerstraße, hatte ein Unbekannter gegen 8:50 Uhr bei dem hochbetagten Mann geklingelt und sich als Wasserwerker ausgegeben, der die Wasserhähne wegen eines Rohrbruchs überprüfen müsse. Das Opfer ging daraufhin mit dem Mann in das Badezimmer. Diesen Moment nutzte offenbar ein unbekannter Komplize, um unbemerkt durch die angelehnte Tür in die Wohnung zu schleichen und den Schmuck sowie das Geld zu stehlen. Als der Senior im Bad einen Ausweis des Wasserwerkers sehen wollte, ergriff dieser sofort die Flucht. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, Brille mit breitem dunklem Rahmen, Mund-Nasen-Schutz, trug ein kariertes Hemd und darüber eine Warnweste.

Trickdiebe scheitern “Am Sonnenhang”

Offenbar dieselben unbekannten Täter waren gegen 11:20 Uhr in der Straße “Am Sonnenhang” unterwegs und klingelten an einem Mehrparteienhaus bei einer Seniorin. Unter dem gleichen Vorwand wie zuvor gelangte der falsche Wasserwerker in die Wohnung der betagten Frau und drehte mehrere Wasserhähne gleichzeitig auf. Die Seniorin behielt den unbekannten Mann aufmerksam im Blick und bemerkte, dass er die Wohnungstür öffnete, um eine zweite Person aus dem Hausflur hereinzulassen. Als sie die Masche durchschaute, fing sie laut an zu schreien und griff zum Telefon, um die Polizei zu rufen. Daraufhin lief der Täter, ein 35 bis 40 Jahre alter und 1,75 Meter großer Mann mit Basecap, Brille und hellblauem Trainingsanzug, aus der Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am heutigen Morgen in Baunatal Beobachtungen im Zusammenhang mit den Trickdieben gemacht haben und den ermittelnden Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Tipps der Polizei

Um sich vor Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine fremde Person in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

