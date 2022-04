30-Jähriger beleidigt und bedroht Einsatzkräfte

Eschwege (ots) – Um 11:25 Uhr am Freitag 08.04.2022 wurde aus der Ringstraße in Neu-Eichenberg/Bahnhof gemeldet, dass ein Mann auf seinem Grundstück laut herumschreit. Angebotene nachbarschaftliche Hilfe quittierte der Mann mit beleidigenden Worten. Anschließend ging er in das Haus zurück, wo er weiterhin lauthals herumschrie.

Die mittlerweile eingetroffene Polizeistreife wurde ebenfalls mit beleidigenden Worten betitelt, zudem bedrohte er die Polizeibeamten. Dabei gab er an, mithilfe einer Schusswaffe vorgehen zu wollen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-Jährigen, der dort wohnhaft ist.

Weitere Bewohner des Hauses konnten zwischenzeitlich das Haus verlassen. Aufgrund der fortlaufenden Bedrohung gegenüber den Polizeibeamten (durch die Tür schießen zu wollen) wurden das Spezialeinsatzkommando sowie die Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen angefordert. Ebenso wurden vorsorglich ein Rettungswagen und Notarzt nach Neu-Eichenberg verlegt.

Um 13:27 Uhr konnte der 30-Jährige durch das Spezialeinsatzkommando festgenommen werden. Dabei zeigte sich dieser sehr renitent und leistete entsprechende Gegenwehr. Bei der Festnahme zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu, die von den vor Ort anwendenden Rettungskräften/Notarzt versorgt wurden.

Der 30-Jährige wurde im Anschluss unter polizeilicher Begleitung in die Psychiatrie gebracht. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung führte nicht zum Auffinden von Waffen.

Auffahrunfall

Um 08:01 Uhr bemerkte heute Morgen ein 34-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal zu spät, dass der vorausfahrende Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste. Dieser wurde von einer 39-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung “Andreas-Höhe” in Eschwege. Der Sachschaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben.

Mit Radfahrer kollidiert

Um 18:15 Uhr befuhr gestern Abend eine 67-Jährige aus Eschwege die Straße “Am Bahnhof” in Eschwege und beabsichtigte auf das Parkplatzgelände des dortigen Ärztehauses zu fahren. Dabei übersah sie einen 66-jährigen Radfahrer aus Eschwege, der durch den Zusammenstoß mit dem Fahrrad zu Fall kam, aber unverletzt blieb. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Pkw und E-Scooter kollidieren – Fahrer leicht verletzt

Eschwege (ots) – Um 19:20 Uhr befuhr am Donnerstag 07.04.2022 ein 33-Jähriger aus Eschwege mit seinem Elektro-Kleinstfahrzeug (E-Scooter) den Kreisverkehr in der Dünzebacher Straße/Leuchtbergstraße/Wiesenstraße vom dortigen Edeka-Markt kommend und beabsichtigte in die Wiesenstraße abzubiegen. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Weißenborn befuhr den Kreisverkehr von der Dünzebacher Straße kommend.

Der 33-Jährige gab an, dass sich der Pkw auf Höhe der Ausfahrt Leuchtbergstraße plötzlich links neben ihm befunden habe, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß gekommen sei. Der Pkw-Fahrer schilderte dagegen, dass ihn der 33-Jährige mit dem E-Scooter rechts überholen wollte und es dadurch zum Zusammenstoß kam.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich 33-Jährige, er wurde ins Klinikum Werra-Meißner nach Eschwege gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Wildunfälle

(ots) – Um 05:15 Uhr befuhr heute früh ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die L 3227 aus Richtung Mäckelsdorf in Richtung Friemen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn lief. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich das Tier. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

(ots) – Ebenfalls mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 06:23 Uhr, eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel, die auf der L 3226 zwischen Gehau und Schemmern unterwegs war. Das Reh lief danach weiter. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Jagdwilderei

Wegen Jagdwilderei ermittelt die Eschweger Polizei, nachdem in der Gemarkung von Frankershausen 2 Tiere (Rotwild) tot aufgefunden wurden, die dort offensichtlich fachgerecht aufgebrochen wurden. Durch den zuständigen Jagdpächter wurden die “Tierreste” dort am Donnerstag 07.4.2022 aufgefunden.

Das verwertbare Fleisch wurde wohl zwischen dem 06.04.22, 22:00 Uhr und dem 07.04.22, 06:00 Uhr entnommen, die aufgebrochenen Reste zurückgelassen. Der Schaden soll sich zwischen 800-1.000 EUR belaufen. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Körperverletzung

Um 17:03 Uhr gerieten Donnerstag 07.04.2022 ein 20-Jähriger und ein 43-Jähriger, beide aus Sontra, in der Sontraer “Niederstadt” verbal aneinander. Nach dem Wortgefecht schlug der 20-Jährige von hinten dem 43-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Der 43-Jährige stürzte durch den Faustschlag und verletzte sich, so dass er in das Klinikum Werra-Meißner gebracht wurde. Bei dem Sturz wurde zudem dessen Brille beschädigt. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Der Polizei in Sontra gelang es anschließend den Tatverdächtigen zu ermitteln.

Polizei Witzenhausen

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Witzenhausen Tel.: 05542/93040 entgegen.

Wildunfall

Um 19:29 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 05.04.22, 23:00 Uhr und dem 07.04.22, 09:00 Uhr wurde in der Steinstraße in Witzenhausen ein Pkw Mercedes beschädigt. Das Auto parkte auf dem Parkplatz vor dem Uni-Gebäude (im hinteren Bereich), wo im Tatzeitraum mittels schwarzer Farbe das Wort “BMW” auf die Motorhaube sowie die Zahl “247” auf die Beifahrerseite großflächig aufgesprüht wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben. In unmittelbarer Nähe wurde in der Steinstraße eine unverschlossene Garage geöffnet und eine schwarze Sprühdose entwendet. Mit dieser wurde die Heckscheibe des dort abgestellten Pkws – ohne erkennbares Muster – besprüht, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Hakenkreuz an Wand gemalt

In der Nacht vom 07.04./08.04.22 kam es in der Unterführung in der Brückenstraße in Witzenhausen zu einer Sachbeschädigung durch Unbekannte, die dort ein Hakenkreuz in weißer Farbe an die Wand aufbrachten. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben; die Polizei ermittelt zusätzlich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Diebstahl einer Geldbörse

In einem Ladengeschäft in der Straße “Am Markt” in Witzenhausen wurde bereits am 31.03.22 eine Geldbörse entwendet, als eine 67-Jährige aus Witzenhausen an der Kasse mit EC-Karte bezahlte. Dabei legte sie ihr Portmonee ebenfalls im Kassenbereich kurz ab.

Im Glauben das Portmonee mit dem Einkauf auch wieder eingepackt zu haben, bemerkte sie den Diebstahl erst zu Hause. Am Donnerstagvormittag 07.04.2022 wurde dann die Geldbörse auf einem Betriebsgelände in der Mündener Straße in Witzenhausen aufgefunden. Aus diesem fehlte “nur” das Bargeld in Höhe von 23 EUR.

