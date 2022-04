Am frühen Morgen von 2 Unbekannten bedroht

Limburg (ots)-(fh) – Am Freitagmorgen 08.04.2022 gegen 06:00 Uhr, wartete der Geschädigte vor seinem Wohnhaus in der Domstraße auf einen Arbeitskollegen. Plötzlich näherten sich ihm 2 unbekannte Männer und sprachen verbale Drohungen aus. Dabei hielt einer der Männer ein Messer in Hand.

Daraufhin flüchtete der Limburger in sein Wohnhaus, von wo aus er die Polizei verständigte. Die herbeigeeilte Polizeikräfte konnten die beiden Männer vor Ort nicht mehr antreffen.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 20-30 Jahre alt, schlanke. Beide trugen einen dunklen Kapuzenpullover, blauen Hosen und eine Mund-Nase-Bedeckung und sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Polizeistation Limburg nimmt unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 Hinweise zu den Tätern entgegen.

Baum stürzt auf Fahrbahn

Elz (ots)-(pl) – Aufgrund eines umgestürzten Baumes kam es am Donnerstagmittag 07.04.2022 auf der B 8 zwischen Malmeneich und Elz zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzen Personen. Eine 34-jährige Autofahrerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Audi auf der Bundesstraße in Richtung Elz unterwegs, als in einem dortigen Waldstück ein Baum auf die Straße kippte.

Der Baum erfasste den Pkw der 34-Jährigen und auch ein nachfolgender 53-jähriger Sprinterfahrer wurde noch in den Unfall verwickelt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 34-Jährige und der 53-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrer flieht und wird letztlich festgenommen

Weilburg, Limburger Straße bis Weilstraße, Freitag, 08.04.2022, 01:05 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag wurde ein Autofahrer nach einer kurzen Verfolgungsfahrt von der Polizei festgenommen. Einer Streife der Polizeistation Weilburg fiel um kurz nach 01:00 Uhr im Bereich der Limburger Straße ein schwarzer Smart auf, welcher mit einer männlichen Person besetzt war.

Die Beamten entschieden sich dazu das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen und setzten sich mit dem Streifenwagen hinter das Fahrzeug. Als dem Fahrer des Smart offenbar die Präsenz des Polizeifahrzeuges auffiel, beschleunigte er mit seinem Pkw und fuhr mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mühlbergtunnel. Hierbei überfuhr das Fahrzeug eine rot geschaltete Ampel wodurch glücklicherweise keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

In Höhe der Weilstraße gelang es der Streife, dass zu diesem Zeitpunkt gewendete Fahrzeug, zum Stillstand zu bewegen. Der Insasse, ein 38-jähriger Weilburger, wurde daraufhin festgenommen. Es zeigte sich der Grund für die Flucht. Bei der Durchsuchung des Smart konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Weiterhin steht der Weilburger im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Darüber hinaus konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Letztlich wurde bei ihm eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt und seine Wohnung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsucht.

Alkoholisierter Mann sorgt für Polizeieinsatz

Bad Camberg (ots)-(pa) – Im Bad Camberger Stadtteil Würges kam es am frühen Freitagabend 08.04.2022 zu einem Polizeieinsatz im Bereich der Eifelstraße. Ein 73-jähriger Mann hatte nach Zeugenangaben gegen 17.00 Uhr im Garten seiner Wohnanschrift lautstark Drohungen geäußert. Zudem sollen mehrere Knallgeräusche zu hören gewesen sein.

Die Polizei begab sich daraufhin mit mehreren Streifen an die Örtlichkeit und sperrte den Bereich ab. Gegen 20 Uhr konnte eine hinzugezogene Spezialeinheit der hessischen Polizei den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann widerstandslos festnehmen, als dieser das Haus verließ.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt. Der 73-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Verkehrskontrollen in Bad Camberg

Bad Camberg, 07.04.2022, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag führte die Polizei in Bad Camberg zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr Verkehrskontrollen durch. Die Beamtinnen und Beamten setzten hierbei das Hauptaugenmerk auf Handy- sowie Gurtverstöße. In dem Zeitraum wurden insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert. In zwei Fällen nutzten die Personen am Steuer ihr Mobiltelefon und elf Insassen hatten ihren Gurt nicht angelegt.

Zudem wurden zwei Mängelanzeigen ausgestellt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bad Camberg, L 3031, Höhe Waldschloss

