Schockanrufer

Schwalbach (ots)-(he) – Am Donnerstag 07.04.2022 kam es in Schwalbach zu zwei der Polizei gemeldeten sogenannten “Schockanrufen”, bei denen die Betrüger mittels einer “schockierenden” Nachricht Geld erbeuten möchten. Die zwei angerufenen Seniorinnen reagierten jedoch richtig und so liefen die Versuche der Täter ins Leere.

Einer 71-Jährigen wurde am Telefon erklärt, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun 55.000 Euro Kaution benötigt würden. Die Angerufene sagte einfach, dass sie so viel Bargeld nicht besitze und beendete das Gespräch.

In dem zweiten Fall suchten sich die gemeinen Betrüger eine 80-jährige Schwallbacherin aus und berichteten dieser, dass ihre Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem die Unfallgegnerin zu Tode gekommen sei. Die Enkelin sei nun von der Polizei festgenommen worden und werde nur nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 60.000 Euro wieder freigelassen. Auch diese Dame erwiderte, dass sie nur einen geringeren Betrag zur Verfügung habe.

Eigentlich war dieser Satz schon zu viel! Als die Betrüger nun jedoch mehrmals nach der Mobilnummer der Seniorin fragten, wurde es auch ihr zu bunt und sie legte auf. Sehr gut! Die Mobilfunknummer wird in solchen Fällen fast immer erfragt, da die Täter mit dem Opfer ständig im Kontakt bleiben wollen; auch wenn dieses sich zum Beispiel auf dem Weg zur Bank oder zur vereinbarten Geldübergabe befindet. Totale Kontrolle ist hier das Ziel. Das Opfer soll von jeglichen Einflüssen von außen abgeschirmt werden.

WhatsApp-Betrüger weiterhin aktiv!

Kelkheim, Schwalbach, Donnerstag, 07.04.2022

(he)Betrüger, welche es auf Vermögenswerte von zumeist lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern abgesehen haben sind weiterhin auch im Main-Taunus-Kreis aktiv. Gestern wurden 3.000 Euro in Kelkheim sowie 2.000 Euro in Schwalbach erbeutet. Die Masche ist dieselbe wie schon in den vergangenen Tagen. Die unbekannten Täter kontaktierten die Opfer per Messenger-Nachricht und spielten dem ausgesuchten Opfer vor, dass es ihr Sohn/ihre Tochter sei, der/die Kontakt aufgenommen habe. Weil man das Handy verloren habe und von einem anderen Gerät schreiben müsse, erscheine nicht die altbekannte Nummer, sondern eine für das Opfer unbekannte. Das Kind bittet nun die Rechnungen zu überweisen, da dies mit dem Ersatzhandy aktuell nicht gehe.

Natürlich möchten Eltern helfen, ahnen jedoch nicht, dass man Betrügern in die Falle gegangen ist. Die beschriebene Variante ist nur eine Spielart, wie gemeine Betrüger an Ihr Geld gelangen möchten. Auch per SMS -Nachricht werden zurzeit vermehrt Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und erklärt, dass man eine neue Mobilfunknummer habe. Aus diesem Grund erscheine nicht wie gewohnt der Name von Tochter, Sohn oder Enkel im Display sondern nur “die neue Nummer”. Dann wird versucht Vertrauen aufzubauen, um jedoch schlussendlich von finanziellen Problemen zu sprechen, verknüpft mit der Bitte eine offene Rechnung zu begleichen.

Lassen Sie sich auf solche Spielchen nicht ein. Überweisen oder übergeben Sie niemals aufgrund von telefonischen oder schriftlichen Kontaktaufnahmen Geld. Wenn Verwandte oder Freunde von Ihnen Geld leihen möchten, dann kommen diese persönlich bei Ihnen vorbei! Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen immer und wählen Sie den Notruf. Sollten sie doch zum Opfer geworden sein und Geld überwiesen haben, kontaktieren sie neben der Polizei auch umgehend ihre Bank. Manchmal kann das Geld noch mit einer Rücküberweisung gesichert werden. Unter www.polizei-beratung.de erhalten Sie viele weitere nützliche Hinweise zu den Maschen der Betrüger.

Wahlplakat beschmiert

Schwalbach am Taunus, Badener Straße, Feststellungszeitpunkt: Dienstag, 05.04.2022, 15:00 Uhr

(he)Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Schwalbach in der Badener Straße ein Wahlplakat mit fremdenfeindlichen Aussagen beschmiert wurde. Eine verständigte Polizeistreife fuhr vor Ort, stellte das Plakat sicher und fertigte eine entsprechende Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu dem Sachverhalt.

Trickdiebin erbeutet Bargeld

Kelkheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 07.04.2022, 11:50 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es in Kelkheim in einer Buchhandlung zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine unbekannte Täterin einen 50-Euroschein erbeutete. Die Diebin wendete den sognannten Wechselfallentrick an. Die Täterin wollte in einer, in der Frankfurter Straße gelegenen, Buchhandlung etwas für wenige Euro an der Kasse bezahlen. Hierfür übergab sie dem Personal einen 100-Euroschein. Während der Übergabe des Wechselgeldes begann die Täterin nun Diskussionen bezüglich des Preises der Ware und verlangte weiterhin eine andere Wechselgeldstückelung.

Ständig wurden andere Stückelungen gefordert, bzw. unaufhörlich auf das Gegenüber eingeredet. Schlussendlich möchte man den gesamten Kauf dann rückgängig machen. Ziel ist es, das Gegenüber abzulenken, zu verunsichern und im gesamten ein großes Tohuwabohu zu veranstalten.

In diesem ganzen Durcheinander bekam dann die Täterin ihren 100-Eurschein wieder zurück; schaffte es jedoch auch heimlich einen 50-Euroschein des zwischenzeitlich schon ausgehändigten Wechselgeldes zu behalten.

Beschreibung: Weiblich, circa 1,60 Meter, schwarze Haare, schwarze Mütze, dunkle Winterjacke und Jeans, kaum Deutschkenntnisse, stark abgenutzte schwarze Handtasche.

Die Polizei in Kelkheim bittet unter der Rufnummer (06195) 6749-0 um Hinweise.

Eingangstür beschädigt

Eschborn, Am Stadtpfad, Donnerstag, 07.04.2022, 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(he)Gestern Mittag kam es in der Straße “Am Stadtpfad” in Eschborn zu einer Sachbeschädigung an einer Eingangstür, bei der ein Schaden von circa 500 Euro entstand. Zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Glasfüllung der Eingangstür der dortigen Postbank, bzw. Poststelle.

Spuren oder sonstige Hinweise auf den oder die Täter liegen bis dato nicht vor. Wer im genannten Tatzeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 9695-0 bei der Polizei in Eschborn zu melden.

3-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Soden, Neuenhain, Altenhainer Straße, Donnerstag, 07.04.2022, 08:35 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde ein 3-jähriger Junge in Neuenhain bei einem Verkehrsunfall schwerverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Um 08:35 Uhr stand der fast 4-Jährige mit seiner Mutter in der Altenhainer Straße an einer Fußgängerampel. Diese zeigte rot und man wartete. Zeitgleich war ein Seat-Fahrer auf der Schulstraße aus Neuenhain kommend in Richtung Altenhainer Straße unterwegs.

An der Kreuzung Schulstraße, Königsteiner Straße, Altenhainer Straße fuhr der PKW-Fahrer bei Grünlicht in die Kreuzung ein, musste jedoch aufgrund des stockenden Verkehrs auf der Kreuzung anhalten. Als er nun seinen Abbiegevorgang in die Altenhainer Straße fortführen konnte, hatte die Ampel für ihn schon wieder auf rot geschaltet und dem 4-Jährigen und seiner Mutter demnach ein Grünlicht gezeigt. Der Junge lief los, prallte seitlich gegen den PKW und wurde dabei schwerverletzt. An dem PKW wurde der rechte Seitenspiegel abgerissen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch, 13.04.2022: B8, Bereich Zufahrt “Rote Mühle”

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen