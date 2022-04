Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 08.04.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Warnung vor neuer Betrugsmasche

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.04.2022 kam es im Dienstbezirk der Polizei Bad Dürkheim zu einer Serie einer neuen Betrugsmasche. Dabei wird eine angebliche „Vorgerichtliche Mahnung“ einer Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in München per Brief übersandt. Angeblich hätten die angeschriebenen Bürger einen Dienstleistungsvertrag mit der „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot 6/49“ abgeschlossen. Die aufgelaufenen angeblichen Kosten, zuzüglich Anwaltskosten und Mahngebühren, sollen mittels SePa-Mandat oder über einen beiliegenden QR-Code bezahlt werden. Die Polizei rät hier, scannen wie weder den QR-Code ein, noch erteilen sie ein SePa-Mandat. Wenden sie sich mit dem Schreiben an die Polizei Bad Dürkheim und erstatten eine Strafanzeige. Dies geht bequem vom Computer über die polizeiliche Online-Wache (www.polizei.rlp.de/de/onlinewache), per Email oder auch persönlich auf der Polizeidienststelle. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Handy aus Firmenfahrzeug gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 07.04.2022 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurde, aus einem am Oberen Finkenpfad in Bad Dürkheim abgestellten Firmenfahrzeug, ein Mobiltelefon entwendet. Die Mitarbeiter ließen ihren Transporter kurz unverschlossen auf der Straße stehen, während sie in einem Keller arbeiteten. In dieser Zeit entwendeten bislang unbekannte Täter ein Handy der Marke Samsung Galaxy S 21 Ultra, im Wert von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Durchfahrtskontrollen

Ellerstadt (ots) – Am 07.04.2022 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde auf einem Wirtschaftsweg zwischen der L526 und dem Freiheideplatzweg in Ellerstadt das Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt 3 Fahrzeugführer befuhren verbotswidrig den Wirtschaftsweg und müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Während der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, die aufgrund der Präsenz der Streife wendeten und zurückfuhren. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann.

Wattenheim, L520: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Wattenheim (ots) – Am Freitag, 08.04.2022, ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der L520 zwischen Wattenheim und Carlsberg auf schneematschbedeckter Fahrbahn ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Da laut Meldung bei einem der verunfallten Fahrzeuge Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Wattenheim hinzugezogen, sowie vorsorglich ein Rettungswagen. Das medizinische Personal musste jedoch nicht tätig werden, es blieb beim Blechschaden. Da auch keine Betriebsstoffe ausliefen, unterstützte die Feuerwehr die Polizei mit Sperrungs- und Verkehrsmaßnahmen.

Zum Unfallhergang: Ein BMW, ein Skoda und ein Chrysler befuhren die L520 in Richtung Carlsberg. Nachdem der Fahrer des Chrysler verkehrsbedingt aufgrund einer Fahrzeugschlange (vermutlich wegen eines weiter vorne ins Amseltal abbiegenden Fahrzeuges) bis zum Stillstand abbremsen musste, hielt auch der Fahrer des Skoda hinter dem Chrysler an. Der BMW-Fahrer erkannte die vor ihm stehende Fahrzeugschlange zwar, konnte jedoch auf der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Skoda von hinten auf, sodass dieser nach vorne auf den Chrysler geschoben wurde. Hierbei ist leider besonders erwähnenswert, dass der BMW bereits mit Sommerreifen ausgerüstet war. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da der Unfall auf die nicht vorschriftsgemäße Bereifung im Bezug auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen ist.

Da weiterhin auch der Chrysler bereits mit Sommerreifen ausgerüstet war, wurde gegen den Fahrer ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wobei die Regelsanktion jedoch geringer ist, da in diesem Fall keine Mitverursachung des Unfalls vorgeworfen werden kann.

Aufgrund der vor Ort anhaltenden Straßenglätte wurde die Straßenmeisterei Grünstadt hinzugezogen, die den entsprechenden Straßenabschnitt ergänzend streute.

Bis zur vollständigen Freigabe der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei verblieb die L520 zwischen Wattenheim und der Einmündung der K32 für die Dauer von etwa 90 Minuten gesperrt.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Grünstadt an alle Verkehrsteilnehmer appellieren, bei widrigen Witterungsverhältnissen besonders rücksichtsvoll und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Zusätzlich erinnert die Polizei Grünstadt an die gemäß §2 Abs. 3a StVO geltende situative Winterreifenpflicht, wonach ohne Rücksicht auf fixe Termine die aktuelle Wetter- und Witterungslage, sowie die Straßenverhältnisse maßgeblich für das Erfordernis von Winter- oder Allwetterreifen sind.

BAB 6, Wattenheim: Autobahnpolizei Ruchheim nimmt Unfall der kuriosen Art auf

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):