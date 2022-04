Mannheim-Rheinau (ots) – Am Donnerstag 07.04.2022 gegen 13:00 Uhr sprach ein bislang nicht bekannter Mann ein 10-jähriges Kind im Bereich der Straße “Im Hummelhorst” an und bat dieses um Hilfe. Das Kind blieb daraufhin stehen, woraufhin sich der Mann in unsittlicher Art und Weise vor ihm entblößte.

Das 10-jährige Kind ging daraufhin sofort nach Hause und vertraute sich einer Nachbarin an. Diese verständigte wiederum die Polizei. Daraufhin suchten Einsatzkräfte des Polizeipostens Mannheim-Rheinau umgehend die Tatörtlichkeit auf und leiteten Fahndungsmaßnahmen ein. Diese führten bislang nicht zum Aufgreifen des Mannes.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Pullover, hellbraune Hose, schwarze Schuhe. Der Mann soll zudem einen schwarzen Mund-und Nasenschutz getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann und dessen Fluchtrichtung geben können, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.