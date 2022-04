Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz

Wiesbaden (pl) – Ein herrenloser Koffer sorgte am Freitagmorgen 08.04.2022 in der Bleichstraße für einen Polizeieinsatz. Der an einer Ecke des Faulbrunnenplatzes herumstehende Koffer war gegen 09.20 Uhr aufgefallen. Der Bereich rund um den verdächtigen Gegenstand wurde daraufhin abgesperrt.

Es kam ein Diensthund zum aufspüren von Sprengmitteln zum Einsatz. Gegen 10.10 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der Koffer war leer.

Achtung!! WhatsApp-Betrüger weiterhin aktiv!

Wiesbaden, 06.04.2022 bis 07.04.2022,

(pl)Im Bereich von Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Kontaktaufnahmen mittels WhatsApp. Gestern wurde erneut ein Fall bekannt, bei dem eine Wiesbadenerin um knapp 2.000 Euro betrogen wurden. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, überwies die Wiesbadenerin das geforderte Geld auf das angegebene Konto und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Sollten Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, Kinder von lebensälteren Eltern sein, warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals!

Wohnung in Vereinsgebäude von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden-Schierstein, Unterm Hafen, 07.04.2022, 10.00 Uhr bis 08.04.2022, 02.50 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagvormittag und der Nacht zum Freitag wurde die Wohnung in einem Vereinsgebäude in der Straße “Unterm Hafen” in Schierstein von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und brachen anschließend in die dortige Wohnung ein. Nachdem sie den Wohnraum nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Herumliegende Gegenstände im Visier von Autoaufbrechern

Wiesbaden, Niederwaldstraße, 06.04.2022, 16.30 Uhr bis 07.04.2022, 09.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen musste eine Autofahrerin in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren Opel am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Niederwaldstraße abgestellt und ihre hochwertige Daunenjacke sowie weitere Gegenstände im Wagen belassen. Am nächsten Morgen musste sie dann gegen 09.00 Uhr feststellen, dass Autoaufbrecher ihr Fahrzeug auf unbekannte Weise geöffnet und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Diebstahl eines Pedelecs,

Wiesbaden-Sonnenberg, Majoranweg, 06.04.2022, 22.30 Uhr bis 07.04.2022, 06.20 Uhr,

(pl)Auf ein schwarz-blaues Pedelec von Specialized hatten es Fahrraddiebe in der Nacht zum Donnerstag im Majoranweg in Sonnenberg abgesehen. Die Täter entfernten die auf dem Fahrrad befindliche Plane, durchtrennten ein Schloss und ergriffen anschließend mit dem E-Bike im Wert von rund 4.000 Euro die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Leichtkraftrad gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Nassauer Straße, 07.04.2022, 06.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Diebe haben am Donnerstag in der Nassauer Straße in Biebrich ein schwarzes Leichtkraftrad von KTM gestohlen. An dem zwischen 06.30 Uhr und 16.00 Uhr entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-FJ 55 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Hausfassade mit Graffiti besprüht,

Wiesbaden, Scharnhorststraße, 06.04.2022, 18.00 Uhr bis 07.04.2022, 08.00 Uhr,

(pl)In der Scharnhorststraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag die Fassade eines Mehrfamilienhauses mit Farbe besprüht. Der hierdurch angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3.Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

E-Rollerfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 07.04.2022, 11.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag wurde ein 30-jähriger E-Rollerfahrer bei einem Unfall in der Schwalbacher Straße verletzt. Eine 66-jährige Autofahrerin wollte gegen 11.30 Uhr mit ihrem Nissan aus einem Parkhaus heraus auf die Schwalbacher Straße in Fahrtrichtung Emser Straße auffahren und kam verkehrsbedingt auf dem Gehweg im Ausfahrtsbereich zum Stehen. Der mit seinem Elektroroller die Schwalbacher Straße entlangfahrende Mann nahm den stehenden Pkw offensichtlich zu spät wahr und versuchte noch zu bremsen. Hierbei verlor er auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Scooter und stürzte. Aufgrund seiner bei dem Sturz erlittenen Verletzungen musste der 30-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei Gurt-Kontrollen eine Vielzahl von Handyverstößen festgestellt, Wiesbaden,

Rheinufer, Wambach, Schwalbacher Straße, 06.04.2022, 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch hat der Zentrale Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis Verkehrskontrollen durchgeführt. Die erste Kontrollstelle richteten die Polizeikräfte zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr am Rheinufer in Wiesbaden an der Ecke “Am Parkfeld” ein und die zweite Kontrolle fand zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Schwalbacher Straße in Wambach statt. Aufgrund der aktuellen Roadpol-Aktionswoche “Seatbelt” war die Zielrichtung der Kontrolle eigentlich Verstöße gegen die Gutpflicht. Bei dem Blick in die Fahrzeuge wurden allerdings häufig Fahrerinnen und Fahrer festgestellt, die während der Fahrt ihr Smartphone bedienten. Diese wurden natürlich auch angehalten und kontrolliert. Das führte dazu, dass in der Kontrollzeit lediglich vier Gurtverstöße, dafür aber 41 Handyverstöße festgestellt und geahndet wurden.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Wiesbaden, Bundesstraße 417

Dienstag: Bundesautobahn 66, hinter Anschlussstelle Frauenstein, Fahrtrichtung Frankfurt

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Europaweiter Aktionstag gegen Hasspostings // 8 Beschuldigte aus Hessen

Wiesbaden (ots) – Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) sowie weitere hessische Strafverfolgungsbehörden haben am Donnerstag 07.04.2022 an einem europaweiten Aktionstag gegen Hasspostings teilgenommen. An diesem Aktionstag haben Strafverfolgungsbehörden aus 12 europäischen Staaten teilgenommen.

Im Rahmen des durch das Bundeskriminalamt (BKA) in Deutschland koordinierten Aktionstages wurden am Donnerstag 07.04.2022 in 8 Bundesländern eine Vielzahl strafprozessualer Maßnahmen wie Durchsuchungen, Vernehmungen und Sicherstellungen wegen Hasspostings im Internet durchgeführt. In Hessen fanden strafprozessuale Maßnahmen gegen insgesamt 8 Personen statt.

Bei den Beschuldigten aus Hessen handelt es sich um 6 Männer und 2 Frauen im Alter zwischen 43 und 60 Jahren aus Wiesbaden, dem Lahn-Dill-Kreis, dem Landkreis Fulda, dem Main-Kinzig-Kreis und dem Wetteraukreis. Diese stehen insbesondere im Verdacht, über das Internet strafrechtlich relevante Äußerungen getätigt und dabei Personen des politischen Lebens aufgrund deren Tätigkeit beleidigt und zu deren Tötung aufgerufen zu haben.

Gegen die Beschuldigten wird daher u.a. wegen des Verdachts der Beleidigung und der Bedrohung gemäß §§ 185, 241 Strafgesetzbuch, aber auch wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und der Billigung von Straftaten gemäß §§ 111, 140 Strafgesetzbuch ermittelt.

An den Einsatzmaßnahmen waren neben der ZIT und dem HLKA auch die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen mit Maßnahmen in eigener Verantwortung beteiligt.

Die den gestrigen Maßnahmen gegen hessische Beschuldigte zugrundeliegenden Ermittlungsverfahren beruhen ganz überwiegend auf Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern bei der Meldeplattform hessengegenhetze.de sowie auf Meldungen von professionellen Organisationen der Zivilgesellschaft aus der Kooperation keinemachtdemhass.de.

Sowohl die Meldeplattform als auch die Kooperation sind in Umsetzung des Aktionsprogramms #HESSENGEGENHETZE der hessischen Landesregierung seit November 2019 eingerichtet worden. Die darüber eingehenden Meldungen zu Hass und Hetze im Netz werden zentral von der ZIT geprüft. Bei strafrechtlicher Relevanz führen ZIT und HLKA die Ermittlungen zur Identifizierung der Tatverdächtigen.

Beruhend auf dem Aktionsprogramm #HESSENGEGENHETZE konnten bereits über 8.750 Meldungen überprüft und in über 3.800 eingeleiteten Ermittlungsverfahren ca. 1.600 Beschuldigte identifiziert werden.

Rheingau-Taunus

Fahrräder aus Wohnhaus entwendet, Taunusstein-Wehen,

Klingenthaler Straße, Mittwoch, 06.04.2022, 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend stahlen Diebe zwei hochwertige Fahrräder aus einem Mehrfamilienhaus in Taunusstein-Wehen. Zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr gelang es den Unbekannten in einem unbeobachteten Moment in das Mehrfamilienhaus in der Klingenthaler Straße einzusteigen. Im Hausflur angekommen stahlen sie zwei dort abgestellte Fahrräder, ein Mountainbike und ein E-Bike im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro und traten sogleich die Flucht an.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Fahrzeugaufbrecher geht leer aus,

Taunusstein, B417, Mittwoch, 06.04.2022, 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag ging ein Fahrzeugaufbrecher in Taunusstein leer aus. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr suchte der bislang Unbekannte den Parkplatz einer Kompostieranlage unweit der Bundesstraße 417 auf und schlug die Scheibe eines dort geparkten Renault Clio ein. Daraufhin durchwühle die Person das Fahrzeug, gelangte jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht an Diebesgut. Im Anschluss gelang dem Täter oder der Täterin unbemerkt die Flucht.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Nach Zusammenstoß geflüchtet,

Idstein, Hertastraße/Oranienstraße, Donnerstag, 07.04.2022, 06:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen kam es in Idstein zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sattelauflieger eines Lkw beschädigt wurde. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, bog ein unbekanntes Fahrzeug von der Hertastraße kommend in die Oranienstraße ein und touchierte dabei den abgestellten Sattelauflieger am linksseitigen Heck.

Ohne den dabei entstandenen Sachschaden von ca. 3.500 Euro zu beachten, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06126)9394-0.

