Versuchter Enkeltrickbetrug – Polizei warnt

Schlitz (ots) – “Papa? Bist du’s?” Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger beim sogenannten Enkeltrick am Telefon. Sie geben sich als gute Bekannte, Verwandte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Nicht selten werden die Opfer durch die Betrüger wiederholt angerufen oder gar am Telefon gehalten, bis es zu einer Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen gekommen ist. Hierdurch haben die Opfer keine Möglichkeit Dritte zu kontaktieren, werden enorm unter Druck gesetzt und in den meisten Fällen zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Am Donnerstagvormittag (07.04.) riefen unbekannte Trickbetrüger bei einem älteren Ehepaar aus Schlitz an und gaben sich als deren Tochter aus. Die Frau am Telefon weinte und erzählte, dass sie einen schweren Autounfall verursacht habe. Anschließend übernahm ein vermeintlicher Polizeibeamter das Telefonat und erklärte, dass eine Person bei dem Unfall tödlich verletzt worden sei. Nun müsse das Ehepaar eine Kaution zahlen, um die Tochter vor der Untersuchungshaft zu bewahren.

Die Rentner erkannten den Betrug glücklicherweise frühzeitig, beendeten das Telefonat und kontaktierten Ihre tatsächliche Tochter.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform.

Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Kennzeichen gestohlen

Homberg (Ohm). Das hintere amtliche Kennzeichen VB-RG 32 eines silbernen Daihatsu entwendeten Unbekannte am Donnerstagabend (07.04.), in der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.50 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Hof in der Brunnenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firma

Alsfeld. Eine Firma in der Liederbacher Straße wurde am frühen Freitagmorgen (08.04.), gegen kurz vor 2 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit leicht verletzter Frau

Petersberg. Eine 40-jährige Peugeot-Fahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Donnerstag, (07.04.) leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr sie gegen 20.45 Uhr die L 3174 in Fahrtrichtung Margretenhaun und wollte nach rechts auf die Breitunger Straße abbiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie im Verlauf der Rechtskurve zunächst über die dortige Verkehrsinsel gegen ein Richtungsanzeigeschild und prallte anschließend gegen die linke Seite eines Lkws eines 43-Jährigen, welcher die Breitunger Straße befuhr und nach links auf die L 3174 einbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.700 Euro.

Verkehrsunfall – Zeugenhinweise erbeten

Wildeck-Obersuhl. Am Donnerstag (07.04.), gegen 17.50 Uhr, fuhr eine Skoda-Fahrerin aus Werra-Suhl-Tal, rückwärts aus einer Parkbucht des Parkplatzes im Rhädenweg. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus Wildeck fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem VW-Kombi rückwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke. Beide Fahrzeuge stießen bei dem Ausparkvorgang zusammen.

Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt rund 2.700 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bürogebäude und Diebstahl eines Pkw

Bad Hersfeld. Ein Bürogebäude in der Hünfelder Straße im Ortsteil Hohe Luft wurde in der Nacht zu Donnerstag (07.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten aus denen sie mehrere Schlüssel, darunter einen Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Skoda Yeti, entwendeten. Anschließend stahlen die Langfinger das auf dem Parkplatz abgestellte Auto mitsamt den amtlichen Kennzeichen HEF-XS 10.

Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 15.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bürocontainer aufgebrochen

Friedewald. Unbekannte brachen das Vorhängeschloss eines Bürocontainers in der Straße “Im Gewerbegebiet” zwischen dem 14. März und Donnerstag (07.04.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger einen Heizlüfter der Marke “Master” im Wert von rund 150 Euro und flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen- und Kraftstoffdiebstahl

Heringen. Das hintere amtliche Kennzeichen K-LL 5588 eines blauen VW Golf entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 30. März bis Sonntag (03.04.). Darüber hinaus bohrten die Täter ein Loch in den Tank des Fahrzeugs und stahlen den Kraftstoff in noch unbekannter Menge.

Zur Tatzeit stand das Auto in der Lengerser Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

