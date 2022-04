Karlsruhe – Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Karlsruhe (ots) – Über 100 Verstöße gegen den gesetzlich vorgeschriebenen

Mindestabstand registrierten Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe bei einer

Verkehrskontrolle am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr an der

Bundesautobahn 5.

Binnen zwei Stunden dokumentierten die Beamten 107 Verstöße gegen den

gesetzlichen Mindestabstand. Den Fahrern droht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Bei einer parallel eingerichteten Kontrollstelle auf dem Parkplatz „Silbergrund“

waren Missachtungen von Sozialvorschriften registriert worden, die

Sicherheitsleistungen in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag nach sich

zogen.

Bereits am Mittwoch waren an einer Kontrollstelle an der Bundesstraße 36 bei

Rheinstetten zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr mehrere Verstöße gegen die

Ladungssicherung sowie ebenfalls gegen Sozialvorschriften zu verzeichnen. Sowohl

die Fahrer der Lkw als auch die Unternehmer müssen mit einer Anzeige rechnen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Radfahrerin – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem

Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Karlsruhe zu.

Eine 43-jährige Fahrradfahrerin war polizeilichen Feststellungen zufolge gegen

11.55 Uhr entlang der Karlstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Sie fuhr

auf einem Fahrradschutzweg, als sie von einem Radfahrer überholt und dabei

offenbar geschnitten wurde. Hierbei stürzte die Frau von ihrem Rad und wurde

schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu

setzen.

Bruchsal – E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend befuhr ein 40-Jähriger mit einem E-Scooter

die Industriestraße, obwohl er offenbar unter der Beeinflussung berauschender

Mittel stand.

Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22.45 Uhr bemerkten die Polizisten Anzeichen

für eine Drogenbeeinflussung. Ein anschließender Schnelltest reagierte bei dem

E-Scooter-Fahrer dann auch positiv auf Amphetamin und THC. Zudem konnten bei ihm

noch Utensilien aufgefunden werden, die auf Drogenkonsum hinweisen.

Bei dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Er musste seinen Weg

schließlich zu Fuß fortsetzen.

Karlsruhe – Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer flüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer flüchtete am Donnerstag gegen

02.30 Uhr vor einer Polizeistreife, da er wohl alkoholisiert war.

Eine Polizeistreife des Polizeireviers Marktplatz versuchte auf dem Marktplatz

den 22-Jährigen zu kontrollieren. Dieser ignorierte die Aufforderungen der

Polizisten anzuhalten und flüchtete zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgung

stellten die Beamten den jungen Mann in der Zähringerstraße.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille.

Der E-Scooter-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

rechnen.

Pfinztal – Zeugen klären Unfallflucht auf

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Autofahrer beschädigte beim Wenden am Mittwoch

gegen 21.15 Uhr einen Metallzaun in der Reetzstraße und flüchtete vom Unfallort.

Aufmerksame Zeugen trugen in der Folge zur Ermittlung des geflüchteten Fahrers

bei.

Die Beamten des Polizeireviers Bretten stellten mithilfe der Zeugenangaben das

Unfallfahrzeug an der Halteradresse fest. Das Auto wies entsprechende

Beschädigungen auf. Die Polizisten konnten einen 21-Jährigen als mutmaßlichen

Fahrer ermitteln.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Der Fahrer muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Waghäusel – Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 07.40 Uhr in der

Kolpingstraße wurde ein 15-jähriger Mofafahrer leicht verletzt.

Der 15-Jährige nahm an der „Unteren Bachstraße“ wohl die von rechts kommende

vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin nicht wahr und stieß mit ihr zusammen. In der

Folge fuhr der Mofafahrer noch gegen einen Zaun.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.250 Euro.

Waghäusel – Betrunken und unter Drogen am Steuer

Karlsruhe (ots) – Während einer stationären Kontrollstelle in Kirrlach stellten

Polizisten eine wohl betrunkene Autofahrerin fest. Außerdem ergaben sich

Hinweise auf Drogenbeeinflussung.

Die Dame war den Beamten gegen 10 Uhr am Mittwoch in der Waghäusler Straße

aufgefallen, weil sie am Steuer telefonierte. Während der Kontrolle stellte sich

heraus, dass die Frau offenbar alkoholisiert war. Außerdem ergaben sich Hinweise

auf eine Drogenbeeinflussung.

Der 29-Jährigen wurde Blut abgenommen. Sie wird angezeigt.

Karlsruhe – Einbrüche in Gartenhütten von Kleingartenanlagen

Karlsruhe (ots) – Zwischen Montag und Mittwoch brachen unbekannte Täter acht

Gartenhütten der Kleingartenanlagen am Hirtenweg und des Technologieparks in

Karlsruhe auf.

Nach dem derzeitigen Stand knackten Langfinger bereits Anfang dieser Woche die

Schlösser mehrerer Gartenhäuser auf und entwendeten verschiedene Gegenstände.

Die Höhe des Sachschadens sowie des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt

und Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Walzbachtal – Brand eines Akkus macht Haus vorerst unbewohnbar

Karlsruhe (ots) – Der Akku eines sogenannten Hoverboards ist am Mittwochabend in

einem Einfamilienhaus in Walzbachtal-Jöhlingen in Brand geraten und hat das Haus

unbewohnbar gemacht.

Das Sportgerät war am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zum Laden an einer Steckdose im

Büro angeschlossen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Akku des

„Waveboards“ offenbar in Brand geraten. Die Feuerwehr Walzbachtal löschte das

Feuer des Akkus und konnte schlimmeres verhindern. Die Rauchentwicklung machte

das Gebäude in der Folge jedoch unbewohnbar.

Die Bewohnerin konnte das Haus mit ihren beiden Kindern glücklicherweise

unverletzt verlassen. Der Gebäudeschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Bruchsal – Philippsburg – Polizei nimmt zwei mutmaßliche Drogenhändler fest – 26-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Das Kriminalkommissariat Bruchsal nahm nach langwierigen Ermittlungen am

Dienstag gegen 18.40 Uhr zwei mutmaßliche Drogenhändler fest und stellte bei

anschließenden Durchsuchungen mehrere Kilogramm unterschiedlicher Drogen sicher.

Zunächst konnte ein 40-jähriger Tatverdächtiger bei einem vermeintlichen

Drogengeschäft durch ein Mobiles Einsatzkommando festgenommen werden. Bei der

anschließenden Durchsuchung stellte die Kriminalpolizei in seiner Wohnung

150.000 Euro sicher, die mutmaßlich im Zusammenhang mit Drogengeschäften stehen.

Darüber hinaus fand das Kriminalkommissariat Bruchsal bei einem zweiten

26-jährigen Festgenommenen etwa ein Kilogramm Heroin, drei Kilogramm Amphetamin,

über ein Kilogramm Marihuana, über 10.000 Euro sowie einen Teleskopschlagstock.

Der 26-Jährige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem

zuständigen Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Bretten – Einbruch in Sanierungsobjekt

Karlsruhe (ots) – Während Arbeiten in einem Sanierungsobjekt im Postweg in

Bretten wurden aus einem verschlossenen Raum mehrere hochwertige Geräte und

Werkzeuge gestohlen.

Der oder die Diebe brachen in dem von einem Bauzaun umgebenen Haus einen

abgeschlossenen Raum auf und stahlen die Geräte. Teilweise waren die Werkzeuge

noch in einer separat gesicherten Box untergebracht. Ein Mitarbeiter hatte den

Raum am Dienstagabend abgeschlossen, bemerkt wurde der Diebstahl am

Mittwochmorgen. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

„Bist du stark genug für das härteste Schülerpraktikum Deutschlands?“

Bad Bergzabern (ots) – Es ist wieder soweit… Die Panther Challenge findet in

diesem Jahr statt.

99 Schülerinnen und Schüler werden von unseren Einstellungsberatern ausgesucht

und in Bundespolizeiuniform eingekleidet. Um unser Berufsbild den jungen Leute

so realitätsnah wie möglich näher zu bringen, werden sie, wie die Einsatzkräfte

auch, in Gruppen und Züge aufgeteilt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden durch ein Team erfahrener Beamter der

Bundespolizeiabteilung betreut und begleitet: An drei anspruchsvollen Tagen

sollen sie Teamgeist, Intelligenz und Fitness bei inszenierten

Demonstrationslagen, beim Einsatztraining und beim Bewältigen verschiedener

Challenges im Team unter Beweis stellen.

Die Übernachtung ist in Zelten auf dem Gelände der Bundespolizeiabteilung

vorgesehen.

Daneben gibt es natürlich auch Informationen rund um die Bundespolizei, die

Ausbildung, Karrierechancen und Verwendungsmöglichkeiten.

Für die Panther Challenge vom 15. – 17. Juli 2022 in der Bundespolizeiabteilung

Bad Bergzabern können sich ab sofort interessierte Jugendliche und junge

Erwachsene im Alter zwischen 14 und 21 Jahren bewerben, die sportlich aktiv und

charakterstark sind und keine gesundheitlichen Einschränkungen haben.

Voraussetzung ist ein anvisierter mindestens mittlerer Bildungsabschluss sowie

gute Noten in Sport, Deutsch und Englisch.

Weitere Informationen über Bewerbungsmodalitäten gibt es von der

Einstellungsberatung unter Tel: 06432/8007 1920 oder -1922 und 0631/34073 6100

oder per Email: bpolak.sb41.pantherchallenge.bbz@polizei.bund.de