Mannheim-Rheinau: Bei Gaststätten-Einbruch Spielautomat gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in

eine Gaststätte im Stadtteil Rheinau ein und entwendeten einen Spielautomaten.

Die Einbrecher versuchten zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr zunächst, die Seitentür

zu der Gaststätte in der Altriper Straße aufzubrechen, drangen schließlich

jedoch durch ein offenbar angelehntes Fenster in die Gasträume ein. Hier

zerstörten sie den Bewegungsmelder und zwei Überwachungskameras. Anschließend

durchsuchten sie den Thekenbereich und nahmen aufgefundenes Bargeld an sich.

Zuletzt nahmen sie einen Glücksspielautomaten mit und verließen das Lokal durch

die Eingangstür.

Ein Zeuge fand wenig später den Spielautomaten am Treppenabgang einer

nahegelegenen Bahnunterführung und bemerkte die offenstehende Tür der

Gaststätte, woraufhin er die Polizei verständigte.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere die

Einbrecher beim Transport des Automaten beobachtet haben, und sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Rheinau: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Dienstagnachmittag verursachte ein 32-jähriger

Opel-Fahrer im Stadtteil unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall, bei dem

erheblicher Sachschaden entstand. Der 32-Jährige war gegen 1.30 Uhr mit seinem

Opel auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs. An der Einmündung

zum Rheinauer Ring missachtete er die Vorfahrt einer 65-jährigen BMW-Fahrerin

und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurde der BMW so stark beschädigt, dass er

abgeschleppt werden musste. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund

15.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des

32-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Dem Mann

wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mannheim/A 656: Unbekannter Autofahrer bremst Verkehrsteilnehmer aus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/A 656 (ots) – Wie erst am Mittwoch zur Anzeige gebracht wurde, hatte

bereits am Montag ein unbekannter Autofahrer einen 73-Jährigen auf der A 656 bei

Mannheim zum Anhalten genötigt. Der 73-Jährige war gegen 8.30 Uhr mit seinem

Mercedes auf linken Fahrspur der A 656 in Richtung Heidelberg unterwegs. Hinter

ihm befand sich ein Unbekannter mit einem Dacia und fuhr ihm sehr dicht auf. Im

weiteren Verlauf überholte der Dacia-Fahrer rechts, scherte kurz vor dem

Mercedes wieder auf die linke Fahrspur ein und bremste anschließend bis zum

Stillstand stark ab. Aufgrund dessen musste der 73-Jährige seinen Mercedes

ebenfalls bis zum Stillstand bremsen, auch weitere Verkehrsteilnehmer bremsten

stark ab oder wichen nach rechts aus. Der Fahrer des Dacia stieg schließlich

aus, kam auf den Mercedes-Fahrer zu und verwickelte ihn in ein belangloses

Gespräch, bevor er schließlich in Richtung Heidelberg davonfuhr.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kombi der Marke Dacia gehandelt

haben, an dem HD-Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug war mit der

Beschriftung einer vermutlichen Reinigungsfirma und einer Heidelberger

Telefonnummer versehen.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person, ca. 175 cm groß

Untersetzt

Rundes, volles Gesicht

Kurze Haare

Sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind, selbst auch zum Bremsen

genötigt worden waren oder sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer

geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.:

0621/47093-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Autos und haut ab

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Mehrere geparkte Autos beschädigte am frühen

Donnerstagmorgen ein betrunkener Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt-Ost und

flüchtete zunächst von der Unfallstelle. Der Mann bog gegen ein Uhr mit seinem

VW Caddy aus der Schimperstraße in die Waldhofstraße ein. Dabei war der

VW-Fahrer, nach Zeugenangaben, bereits mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Im weiteren Verlauf kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen

einen am Fahrbahnrand geparkten VW und beschädigte diesen. Anschließend prallte

er gegen eine dahinter abgestellten Suzuki und beschädigte diesen ebenfalls.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen einen weiteren geparkten

Ford geschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Ein Zeuge, der die Unfälle in seinem Rückspiegel beobachtet hatte, stoppte sein

Fahrzeug, woraufhin er von dem VW-Fahrer überholt wurde. Er folgte dem

Flüchtenden durch die Carl-Benz-Straße und die Friedrich-Ebert-Straße und

verständigte die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte der VW schließlich am

Neuen Meßplatz ausgemacht und gestoppt werden. Bei dem 28-jährigen Fahrer des VW

konnte deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atem festgestellt werden. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Ihm wurde anschließend eine

Blutprobe entnommen.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt. Sein Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da er diesen nicht

mitführte. Inwiefern er überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird

derzeit noch geprüft.

Mannheim-Rheinau: Kompletträder von Mercedes gestohlen – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr,

demontierten ein oder mehrere Unbekannte Täter in der Rohrdorfer Straße vier

Kompletträder eines geparkten Mercedes-Benz und entwendete diese. Auch in Brühl

bemerkte der Besitzer eines Mercedes am Dienstag, dass die Radmuttern seiner

Räder fehlten. Die Räder wurden allerdings nicht entwendet, da die Täter

offenbar bei der Demontage gestört wurden und flüchteten. In Nähe des Tatorts

konnten bereitgestellte Steine und Styroporblöcke zum Aufbocken des Pkw

sichergestellt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621

833970 zu melden.

Mannheim-Schönau: Ausparkvorgang gescheitert, Alkoholisierter und führerscheinloser Fahrer geflüchtet

Mannheim-Schönau (ots) – Am späten Mittwochabend gegen 23:45 Uhr scheiterte ein

29-jähriger Mann beim Versuch, mit einem Mazda im Max-Winterhalter-Ring

auszuparken. Hierbei trat der Mann beim Anfahren zu stark auf das Gaspedal und

fuhr gegen einen geparkten Audi auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Personen wurden hierbei nicht

verletzt. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verdächtige von der

Unfallstelle. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte das beschädigte

Fahrzeug des Flüchtigen in der Josef-Rutz-Straße festgestellt werden. Eine

Halterabfrage führte die Polizeibeamten schließlich zu dem Verdächtigen, welcher

einräumte, kurz zuvor mit dem PKW unterwegs gewesen zu sein. Einen Führerschein

konnte er nicht vorweisen. Da der Mann auch noch nach Alkohol roch und ein

Vortest ein Ergebnis von 0,88 Promille ergab, musste er die Beamten auf das

Polizeirevier begleiten. Dort gab er eine Blutprobe ab. Gegen ihn wird nun wegen

Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im

Straßenverkehr ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn – Zeugenaufruf

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Mittwoch kurz vor 15 Uhr fuhr eine 28-jährige

Mazda-Fahrerin von der Langen Rötterstraße kommend in die Friedrich-Ebert-Straße

ein. Verkehrsbedingt kam die Frau auf den Bahngleisen zum Stehen. Eine aus

Richtung Käfertal kommende Straßenbahn kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem

Mazda der Frau. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der

Sachschaden an der Straßenbahn konnte bisher nicht beziffert werden, dürfte

jedoch geringer ausfallen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Da

der Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt ist, werden Zeugen des Unfalls

gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.:

0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Zwei Laptops aus Pkw gestohlen

Mannheim (ots) – Aus einem verschlossenen Pkw wurden in der Nacht von Mittwoch

auf Donnerstag zwei Laptops im Wert von mehr als 3.500 Euro entwendet – wie der

unbekannte Täter vorging ermittelt nun das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Das Auto war von 18:30 Uhr am Mittwochabend bis Donnerstag kurz nach Mitternacht

im Quadrat S6 vor der Hausnummer 14 abgestellt. Die Laptops ließ der Besitzer in

einer Tasche im Fußraum zurück. Zeugen, die Verdächtiges beobachteten, werden

gebeten, sich unter 0621 12580 an die Ermittler zu wenden.

Aus gegebenem Anlass weißt die Polizei daraufhin: Lassen Sie keine

Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zurück.

Folgende Tipps helfen, Navis, Autoradios & Co. vor Diebstahl zu schützen:

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug.

Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile

und die Daten-CD des Navis mit. Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an

der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie

lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. Fotografieren Sie das

Navigationsgerät. Wählen Sie ein Autoradio oder Multimediasystem, das technisch

in ausreichendem Maße gegen Diebstahl geschützt ist. Von Vorteil ist es, wenn

die einzelnen Komponenten des Systems an verschiedenen Plätzen im Fahrzeug

verbaut sind. Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer des

Autoradios bzw. des Auto- / Mobiltelefons und des Navigationsgerätes. Wenn das

Navi keine individuelle Nummer hat, kennzeichnen Sie das Gerät selbst mit einem

individuellen Zeichen. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten

Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab.

Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten

Fahrzeuge ableuchten.