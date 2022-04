Edingen, Rhein-Neckar-Kreis: Ansprechen von Kindern – Kriminalpolizei ermittelt; Wer kann weitere Hinweise geben?

Edingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen

13:45 Uhr und 14:45 Uhr wurden drei Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren,

unabhängig voneinander, von einem bislang nicht bekannten Mann angesprochen.

Eine aufmerksame Passantin bemerkte in den frühen Nachmittagsstunden einen

jungen Mann, der in der Nähe des Bahnhofs mehrere Kinder angesprochen hatte. Da

ihr das verdächtig vorkam, verständigte die 44-Jährige sofort die Polizei.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Ladenburg suchten daraufhin umgehend die

Örtlichkeit auf, konnten den Mann trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen aber

nicht mehr antreffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann die Kinder

nach deren Hosengröße gefragt haben und sie gebeten haben, mit ihm auf Geldsuche

zu gehen. Alle drei Kinder verhielten sich vorbildlich, ließen sich auf kein

Gespräch ein, gingen sofort nach Hause und erzählten umgehend ihren Eltern was

passiert war.

Die Hintergründe des Ansprechens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der

aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, weiße Sneaker, schwarze Hose

und graue Jacke

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Gesuchten machen können, werden gebeten

sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu

melden.

St. Leon-Rot/BAB 5: Auffahrunfall mit Beteiligung eines Sattelzugs – erheblicher Sachschaden entstanden – Folgeunfall – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Sattelzugs am frühen Donnerstagnachmittag

auf der A 5 bei St. Leon-Rot. 50-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem

Kleinlaster-Gespann, auf dem zwei Autos geladen waren, auf der rechten Fahrspur

der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe St. Leon-Rot musste er

verkehrsbedingt bremsen. Der ihm nachfolgende 33-jährige Sattelzug-Fahrer

bemerkte dies zu spät, versuchte noch zu bremsen, fuhr dem Kleinlaster-Gespann

jedoch hinten auf. Auf dem Sattelzug war ein großes Stahlelement geladen,

welches sich durch die Wucht des Aufpralls nach vorne ins Führerhaus der

Sattelzugmaschine verschob. Der Fahrer des Sattelzugs konnte sich unverletzt

selbst auf dem Führerhaus befreien. Auch der Fahrer des Gespann-Fahrzeugs blieb

unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren

und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000

Euro geschätzt.

Im Zuge der weiteren Unfallermittlungen wird geprüft, inwiefern die Ladung des

Sattelzug unzureichend gesichert war.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt

kurzzeitig voll gesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch

an. Der rechte und mittlere Fahrstreifen sowie die Standspur sind derzeit noch

gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 10 Kilometern Länge.

Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Unfall. Der Fahrer einer dunkelgrauen

Mercedes S-Klasse mit Schweizer Kennzeichen drängelte sich an mehreren

Verkehrsteilnehmern vorbei und blieb dabei an einem Sattelzug hängen. Ohne sich

um den Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Mercedes geben können, werden

gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0 zu melden.

Waibstadt: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots) – Am Mittwochvormittag, kurz nach 10 Uhr, kollidierte ein

Sattelzugfahrer beim Einfahren von der Langen Straße auf die Hauptstraße mit

einer 52-jährigen Fiat-Fahrerin, die währenddessen in der Langen Straße

angehalten hatte. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr anschließend weiter und

hinterließ nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von rund 3.000.- Euro. Der

Auflieger des Sattelzuges hatte eine beige Verkleidung auf der in blauer Schrift

der Name einer Spedition zu lesen war. Hinweise bitte an den Polizeiposten

Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.:

07261/690-0.

Sandhausen: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – Ein Kia X-Ceed, der zwischen Dienstag, 13 Uhr und Mittwoch, 9

Uhr, vor dem Anwesen Nr. 4 in der Bandholzstraße geparkt war, wurde von einem

bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt

fort und hinterließ ein Sachschaden von rund 3.000.- Euro. Aufgrund der

Beschädigungen ist es nicht ausgeschlossen, dass auch am Verursacherfahrzeug

deutlich sichtbare Beschädigungen vorhanden sind. Hinweise bitte an den

Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 oder an das Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0.

Dossenheim: Autoaufbruchserie -Zielrichtung Multifunktionslenkräder und Navigationssysteme- reißt nicht ab; Kripo ermittelt; Zeugen dringend gesucht

Dossenheim (ots) – Die Serie von Autoaufbrüchen in der Region, bei denen es die

Täter auf Multifunktionslenkräder und Navigationssysteme abgesehen haben, reißt

nicht ab.

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten (Montag auf Dienstag und Dienstag auf

Mittwoch) brachen die Unbekannten insgesamt acht Fahrzeuge in Dossenheim auf

(Buchenweg: 3; Ingeborg-Bachmann-Straße; Sudetenstraße, Konrad-Adenauer Straße;

Schwabenheimer Straße und Sophie-Scholl-Straße: jeweils 1) und entwendeten

entweder die Multifunktionslenkräder, die Navigationssysteme oder gleich beides

zusammen.

Allein hier entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 80.000.-

Euro.

Seit dem 11. Februar 2022 wurden bislang 29 Fälle (Mannheim: 7; Dossenheim: 8;

Ketsch: 5; Hockenheim: 4; Sandhausen: 3; Schwetzingen: 2) registriert. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf nahezu 300.000.- Euro.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täter weiter ihr Unwesen in der Region

treiben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in allen Fällen bereits die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder in den

aktuellen Dossenheimer Fällen auch direkt an das Polizeirevier HD-Nord, Tel.:

0621/4569-0.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickreiches Diebespaar erbeutet Bargeld – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei Trickdiebe erbeuteten am

Mittwochnachmittag bei einem 70-jährigen Ehepaar in Hockenheim einen

dreistelligen Bargeldbetrag. Der 70-Jährige wurde kurz nach 15 Uhr von einem ihm

unbekannten Pärchen von seiner Wohnadresse in der Alex-Möller-Straße

angesprochen. Nach kurzer Unterhaltung entfernte sich der später Geschädigte von

der Örtlichkeit. Während dessen Abwesenheit klingelte das Diebespaar bei der

Ehefrau des 70-Jährigen und gaben vor, dass sie Bekannte des Ehemanns seien und

baten um einen Zettel und einen Stift, um die Telefonnummer für eine spätere

Kontaktaufnahme notieren zu können. Die unbekannte Frau folgte der Geschädigten

in die Wohnung und notierte die Rufnummer und einen Namen. Offenbar schlich sich

in der Zwischenzeit der unbekannte Mann unbemerkt in die Wohnung und entwendete

aus dem Geldbeutel des 70-jährigen Geschädigten das Bargeld. Anschließend

verabschiedete sich die unbekannte Frau wieder. Den Diebstahl bemerkten die

Geschädigten erst nach der Rückkehr des Ehemanns.

Das unbekannte Paar wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person:

20 bis 30 Jahre alt

170 cm groß

Leicht korpulent

Rundes Gesicht

Kurze dunkle Haare

Südosteuropäisches Erscheinungsbild

Weibliche Person:

Ca. 25 bis 30 Jahre alt

Ca. 165 cm groß

Schlank

Sprach Hochdeutsch

War bekleidet mit beigefarbenem Kapuzenmantel

Zeugen, die verdächtige Feststellungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

St. Leon-Rot/ BAB 5: Unterschlagenes Fahrzeug ins Netz gegangen

St. Leon-Rot/ BAB 5 (ots) – Einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf ging am

Mittwochmittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot ein als unterschlagen gemeldetes

Auto ins Netz gegangen. Der Polizeistreife gegen 12 Uhr ein Renault Master auf,

der in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Zur Kontrolle wurde das Fahrzeug an

einem nahegelegenen Autobahnparkplatz ausgeleitet. Bei der Überprüfung stellte

sich heraus, dass der Renault durch Unterschlagung abhandengekommen war und

sichergestellt werden solle. Nach Rücksprache mit der sachbearbeitenden

Polizeidienststelle in Köln stellte sich heraus, dass der im Fahrzeug

befindliche 20-jährige Beifahrer sich unrechtmäßig in den Besitz des Renault

gebracht hatte und nun auf dem Weg nach Freiburg sei. Das Fahrzeug, die

Schlüssel sowie die Fahrzeugpapiere wurden einbehalten und werden dem

rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Gegen den 20-jährigen Beifahrer wird

jetzt wegen Unterschlagung ermittelt. Dem Fahrer des Renault war, nach

derzeitigem Kenntnisstand, die wahre Herkunft des Fahrzeugs nicht bekannt. Beide

Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß

entlassen.

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Fahrradunfall leicht verletzt

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit dem Schrecken davon gekommen ist am

Mittwochmorgen ein 14-Jähriger, der mit seinem Fahrrad wohl etwas zu schnell

unterwegs war und dabei gegen die Kirchenmauer in der Kirchstraße fuhr. Trotz

der Betätigung seiner funktionstüchtigen Bremsen war ein Zusammenstoß bei nasser

Straße im Kurvenbereich nicht mehr abzuwenden. Durch den Aufprall schleuderte

der Junge gegen 7.30 Uhr über sein Fahrrad und anschließend über die Mauer in

den Hof der Kirche. Der befindet sich allerdings in 2,5 Metern Tiefe.

Glücklicherweise landete der 14-Jährige im Bereich einer Grünanalage. Sofort

alarmierte Rettungskräfte konnten keine Verletzungen bei dem offensichtlich

geschockten Radler feststellen – zur Sicherheit kam dieser allerdings in ein

Krankenhaus.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit PKW gegen Hauswand gefahren

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochvormittag gegen 11:30

Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein PKW gegen ihre Hauswand gefahren

sei und hierbei ein Regenfallrohr beschädigt habe. Vor Ort konnte in Erfahrung

gebracht werden, dass der 39-jährige Fahrer des Chryslers seinen PKW gegen 11

Uhr dort abgestellt hatte. Von der Kollision mit der Hauswand und dem Regenrohr

habe er, wie er den Beamten gegenüber angab, nichts bemerkt. Bei der

Unfallaufnahme machte der Mann einen sichtlich nervösen Eindruck. Bei der

Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten die Polizisten Hinweise auf einen

zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Urintest ergab ein positives Ergebnis auf

Amfetamine und Kokain. Der Mann musste daher auf der Dienststelle eine Blutprobe

abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben außerdem erste Verdachtsmomente, dass der

Führerschein des Mannes gefälscht sein könnte. Dies wird nun näher geprüft. Der

Mann muss mit Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens unter

Drogeneinfluss und wegen des Verdachts der Urkundenfälschung rechnen.

Neckargemünd, Dilsberg/Rhein-Neckar-Kreis: PKW Fahrer streift Kind und fährt weiter – Zeugen gesucht

Neckargemünd, Dilsberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag kurz vor

14 Uhr überquerte ein 11-jähriges Kind die Langenzeller Straße auf Höhe der

Einmündung am Herrbach. Hierbei achtete der 11-Jährige vermutlich nicht

ausreichend auf den fließenden Verkehr und wurde durch den Außenspiegel eines

vorbeifahrenden PKWs gestreift. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Eine

ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Nach dem Kontakt mit dem

Jungen fuhr der unbekannte Fahrzeugführer weiter in Richtung Langenzell ohne

anzuhalten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen Opel

Corsa mit Heidelberger Zulassung gehandelt haben. Der Fahrer wird als männlich,

25-35 Jahre, 3-Tage-Bart, schwarze Haare mit einem Ohrstecker im linken Ohr

beschrieben. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den

Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Neckargemünd unter 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.