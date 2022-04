E-Lastenrad “Babboe” gestohlen – Wert über 4.500 € (siehe Foto)

Zwingenberg (ots) – Ein nahezu fabrikneues E-Lastenrad des Herstellers Babboe wurde zwischen dem letzten Freitag (01.04.) und Mittwochnachmittag (06.04.) in der Darmstädter Straße gestohlen. Das Rad war mit einem stabilen Faltschloss und einer Feststellbremse gesichert. Das über 4.500 Euro teure E-Velo stand in der privaten Tiefgarage.

Das Lastenrad hat im Frontbereich eine braune Box in Holzoptik, die mit einer schwarze Plane mit Sichtfenster geschützt ist. Die Grundfarbe des Rahmens ist grau.

Wo ist das Rad aufgefallen? Wer kann Hinweise an die Ermittler des Kommissariats 41 geben? Telefon: 06251 / 8468-0.

Mit der Angst Kasse gemacht – Schockanrufe mit und ohne Folgen

Viernheim (ots) – Mit weinerlicher Stimme wurde am Mittwochmorgen (06.04.) bei einem über 60 Jahre alten Viernheimer angerufen und mitgeteilt, dass bei einem schweren Verkehrsunfall ein Fußgänger ums Leben gekommen sei. Die Anruferin, die sich als Tochter ausgab, reichte den Hörer weiter an eine angebliche Anwältin, die klar zum Ausdruck brachte, dass die Tochter im Gefängnis sitzen würde.

Starr vor Schock hörte sich der Senior weiter an, dass er mit der Zahlung von rund 50.000 Euro Kaution, die Haftstrafe der Tochter umgehen könnte. Weil der Mann ehrlicherweise erzählte, dass er lediglich 3.800 Euro und 8.000 Dollar im Haus habe, wurde er aufgefordert zur Bank zu gehen.

Wegen der Mittagspause konnte der Mann, im Nachhinein glücklicherweise, nicht mehr Bargeld abholen. Offenbar war die Anwältin auch mit den angekündigten rund 12.000 Euro zufrieden. Es wurde eine Geldabholerin geschickt, die von der Gerichtskasse kommen sollte. Das Geld steckte der Mann, wie angewiesen in einen Briefumschlag und übergab das Geld gegen 14 Uhr an die Fremde. Der Betrug flog eine halbe Stunde später auf, als die echte Tochter ihren Vater besuchte.

Im Vergleich dazu ist ein 81-Jähriger aus Viernheim mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen, dass seine Hausbank keine großen Bargeldbestände in der Filiale hat. Die geforderten 60.000 Euro bekam er nicht, außer er würde in andere Städte fahren. Die Fahrten waren dem Mann zu beschwerlich. Er rief seine Tochter direkt an.

Glück im Unglück. Schnell stellte sich heraus, dass er belogen wurde. Auch er wurde am Vormittag, vermutlich von derselben Tätergruppierung angerufen. Die Geschichte mit dem angeblichen tödlichen Unfall, war nahezu identisch erzählt.

Die Polizei warnt weiterhin:

Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, insbesondere, wenn nach Ihren Wertsachen gefragt wird

Erkundigen Sie sich selbst bei der betreffenden Person und zwar unter der Ihnen bekannten Rufnummer

Im Zweifel immer die Polizei rufen

Die Polizei (ZE40) in Darmstadt bearbeitet den Fall weiter. Wer möglicherweise an dem Tag verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, in Viernheim gemacht hat, kann diese gerne melden. Telefon: 06151/969-0.

Polizei bietet Fahrradcodierung an – Korrektur

Biblis/Lampertheim (ots) – In die ursprüngliche Meldung hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 06206/9440-100.

Darmstadt

Dank für aufmerksamen Taxifahrer

Darmstadt (ots) – Nicht alltäglich hat ein Taxifahrer am 16.03.2022 gehandelt. Dem aufmerksamen Taxifahrer ist zu verdanken, dass ein älterer Herr nicht um sein Erspartes von 20.000 Euro gebracht wurde. Der 85-Jährige erzählte während der Fahrt, dass er gerade Bargeld für die Polizei abgehoben habe.

Weil dem Taxifahrer die Schilderungen doch sehr verdächtig vorkamen, versuchte er seinen Fahrgast zu beraten und gleichzeitig zu warnen. Um sicherzugehen und großen Schaden abzuwenden, rief der Taxifahrer bei der Polizei an und wartete auf die eintreffende Streife. Diese konnte den Sachverhalt schnell klären und den bereits in Gang gesetzten Betrug aufdecken.

Um sein umsichtiges Verhalten zu würdigen, erfolgte eine Einladung zu einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium Südhessen. Der 51-Jährige folgte der Einladung und erschien in Begleitung seines Sohnes.

Polizeidirektor Scherer betonte, dass es Menschen braucht, die sich auch um andere kümmern und überreichte dem Taxifahrer für sein zeitnahes und couragiertes Handeln ein Präsent.

Scheibe eingeschlagen und Werkzeuge entwendet

Darmstadt-Bessungen (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 06.04.2022 um 18 Uhr und Donnerstag 07.04. um 07 Uhr, hatten es Kriminelle auf einen in der Rüdesheimer Straße geparkten Lastwagen abgesehen. Die Täter schlugen die Rückscheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge samt Kiste.

Die Polizei in Darmstadt (K43) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung von Gebäude

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, ist ein zu dem Sportplatz in der Kranichsteiner Straße gehörendes Gebäude in der Zeit zwischen Freitag (1.4.) und Montag (4.4.) in das Visier von Vandalen geraten. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter über den Zaun der Sportstätte und schlugen sieben Scheiben des Gebäudes ein. Dabei verursachten die Unbekannten einen Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Die Polizei in Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Wohnungstür hält Einbruchsversuch stand – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße rückte am Mittwoch (6.4.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 07.30 und 18.30 Uhr ins Innere des Mehrfamilienhauses. Dort versuchten sie eine Wohnungstür aufzuhebeln.

Ihr kriminelles Vorhaben scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Dennoch entstand ein Schaden, der auf einen zweistelligen Betrag geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Augenzeugen nach Verkehrsunfallflucht im Nordring gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Mittwoch 06.04.2022 wurde zwischen 10-11:30 Uhr in Mörfelden-Walldorf im Nordring ein geparktes Fahrzeug durch einen vorbeifahrenden weißen LKW beschädigt. Hierbei wurde der Außenspiegel des geparkten schwarzen Audis beschädigt.

Der Fahrer des LKWs entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum LKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf.

Firmeneinbruch – Kriminelle brechen Tresor auf

Rüsselsheim (ots) – Eine Firma in der Eisenstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (06.04.) in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Werkstatt des KFZ-Betriebes und brachen anschließend im Gebäude einen Tresor auf.

Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei Bargeld in die Hände, bevor sie unerkannt wieder vom Tatort flüchteten. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden von rund 5.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

