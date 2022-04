Korbach: Die Polizei-News

Unbekannter zerkratzt 2 Autos – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 06.04.2022 beschädigte ein Unbekannter 2 Autos in Korbach. Einige Tage vorher wurde einer der geschädigten Autobesitzer von einem Mann angesprochen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen und dem Mann bestehen könnte.

In der Nacht zu Mittwoch hat ein unbekannter Täter zwei unmittelbar nebeneinander parkende Autos der Marke BMW im Eidinghäuser Weg in Korbach zerkratzt. Es entstand Sachschaden von jeweils etwa 1.000 Euro.

Bei der Anzeigenaufnahme schilderte einer der beiden Geschädigten, dass er einige Tage zuvor von einem Mann angesprochen worden sei. Dieser habe ihm gesagt, dass er an dieser Stelle nicht parken dürfe, da diese Parkflächen für dort wohnende ältere Menschen freigehalten werden sollten. Außerdem habe der Mann auch damit gedroht, dass was passieren werde, falls er weiterhin dort parkt.

Dieser Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Er habe blonde Haare, blaue Augen und einen 3-Tage-Bart gehabt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Hoher Sachschaden durch Farbschmierereien an Fahrzeugen bei Kirche

Korbach (ots) – Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag 24. März, auf Freitag 25. März, bei der “Kirche am See” auf der Halbinsel Scheid an. Der Täter besprühten zahlreiche im Besitz der Kirche stehende Fahrzeuge, darunter mehrere Wohnwagen, Fahrräder und ein Kleinkraftrad. Alle Fahrzeuge standen auf dem Grundstück der “Kirche am See”.

Bei den Sachbeschädigungen benutzte der Täter pinkfarbenes Markierungsspray. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

