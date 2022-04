Straßenraub – 28-Jähriger verletzt – Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Wesertor (ots) – Zu einem versuchten Raubüberfall an der Schlagd kam es am Mittwochabend 06.04.2022 gegen 18:30 Uhr. Wie der 28-jähriger Mann schilderte, ging er allein an der Fulda spazieren als ihn der Unbekannte von hinten an der Schulter zurück zog und die Herausgabe von Geld forderte. Der nordafrikanisch aussehende Täter sprühte ihm Reizstoff ins Gesicht und durchsuchte die Jackentasche des Opfers.

Der Räuber machte dabei aber keine Beute und lief anschließend die Treppe zur Fuldabrücke hoch in Richtung Weserstraße. Die nach der Mitteilung über den versuchten Überfall von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg.

Das 28-Jährige erlitt leichte Augenverletzungen, weshalb Rettungskräfte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Ob er durch Pfefferspray oder eine andere Substanz verletzt wurde, ist bislang nicht geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

25 bis 29 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, dünn, leicht braune Haut, mittellange schwarze Dreadlocks, die am Hinterkopf zum Pferdeschwanz gebunden waren, nordafrikanisches Äußeres, trug eine dunkle Jacke und schwarze Handschuhe.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubversuch führen nun die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Klapprad-Fahrerin flüchtet nach Unfall mit anderer Radlerin – Zeugen gesucht

Kassel-Wehlheiden (ots) – Eine unbekannte Klapprad-Fahrerin ist am Montagnachmittag 04.04.2022 in der Tischbeinstraße, Ecke Gräfestraße, mit einer anderen Radlerin zusammengestoßen und anschließend abgehauen. Wie die 45-jährige Radfahrerin aus Kassel der an der Unfallstelle eingesetzten Streife der Polizeireviers Mitte schilderte, hatte sich der Unfall gegen 14:10 Uhr ereignet.

Sie war zu dieser Zeit aus der Gräfestraße gekommen und hatte im Einmündungsbereich zur Tischbeinstraße gewartet, als sie plötzlich von rechts von der anderen Fahrradfahrerin angefahren wurde, die auf dem Radweg in nicht zulässiger Fahrtrichtung unterwegs war.

Bei der Kollision verkeilten sich die beiden Räder, wodurch das Bein der 45-Jährigen eingeklemmt wurde. Obwohl sie vor Schmerzen laut schrie, flüchtete die unbekannte Fahrradfahrerin kurzerhand in Richtung Frankfurter Straße, nachdem sie ihr Rad befreit hatte. Die leicht verletzte Kasselerin brachte ein Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Bei der geflüchteten Fahrerin soll es sich um eine 45-50 Jahre alte Frau mit dunklerem Teint und dunklen langen Haaren gehandelt haben, die ein weißes Klapprad fuhr.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf die unbekannte Klapprad-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Unfall auf der Bundesautobahn 7

Kassel (ots) – Am Mittwoch 06.04.2022 kam es gegen 23:30 Uhr auf der Bundesautobahn 7, zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und Dreieck Kassel Süd, Fahrtrichtung Hannover, aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kastenwagen und einem Lastkraftwagen. Hierbei wurde der 22-jährige Fahrer des Kastenwagens eingeklemmt und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Durch den Auffahrunfall geriet der Kastenwagen in Brand. Dieser konnte allerdings durch einen unbeteiligten Lastkraftwagenfahrer gelöscht werden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an den Händen zu.

Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr musste die Bundesautobahn voll gesperrt werden. Der schwer verletzte Fahrer und der leicht verletzte Ersthelfer kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Vollsperrung wurde gegen 01:00 Uhr wieder aufgehoben.

