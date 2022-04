Bahnübergang vermutlich bis 22 Uhr gesperrt

Rülzheim (ots) – 07.04.2022 – Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Bahnübergang in Rülzheim, L540 Richtung Bellheim, kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Durch eine beschädigte Oberleitung wird der Bahnübergang noch bis voraussichtlich 22 Uhr voll gesperrt bleiben. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Suche nach unfallbeschädigtem PKW

Hatzenbühl (ots) – Der Fahrer des PKW BMW, der am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall mit zwei erheblich beschädigten Fahrzeugen verursachte (die Polizei berichtete), meldete sich am Dienstagvormittag erneut telefonisch auf der Polizeiinspektion Wörth am Rhein. Er gab an, dass ihm eingefallen sei, dass er kurz vor dem bereits polizeilich aufgenommenen Unfall eventuell ein anderes geparktes Fahrzeug gestreift und beschädigt haben könnte.

Das habe am rechten Fahrbahnrand in der Luitpoldstraße in Hatzenbühl, in absteigender Fahrtrichtung geparkt. Bedauerlicherweise habe er keine genaue Erinnerung an das Fahrzeug und konnte sich auch das Kennzeichen nicht merken. Bei Nachschau habe er lediglich feststellen können, dass sich das Fahrzeug nicht mehr an der genannten Örtlichkeit befunden habe.

Aufgrund der starken Beschädigungen am PKW des 85-jährigen Unfallverursachers, konnten an diesem keine Hinweise auf einen etwaigen vorherigen Unfall erlangt werden. Die Polizei ist deshalb darauf angewiesen, dass sich der Halter des eventuell beschädigten PKW, welcher am 02.04. gegen 05:50 Uhr an der oben genannten Örtlichkeit geparkt war, meldet.

Unklar ist allerdings bislang, ob der Fahrer des BMW das unbekannte geparkte Fahrzeug überhaupt touchierte und ob dabei ein Sachschaden entstanden ist. Ermittlungen diesbezüglich werden geführt, gegebenenfalls wird ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Verkehrsunfallort eingeleitet.

PKW-Halter meldet abgeschlepptes Fahrzeug als gestohlen

Winden (ots) – Am Dienstagmittag 05.04.2022 erschienen drei Männer, 23, 25 und 40 Jahre alt, gemeinsam auf der Polizeiinspektion Wörth, um dort einen PKW als gestohlen zu melden. Der Peugeot wäre angeblich vor wenigen Monaten durch den 40-Jährigen aus Winden an den 25-Jährigen aus Germersheim verkauft und seitdem ausschließlich durch den 23-jährigen, ebenfalls in Winden wohnenden Mann genutzt worden.

Dieser habe das Fahrzeug allerdings in den letzten 2 Monaten unbewegt in Winden stehen lassen und das Fehlen des Fahrzeuges erst vor 2 Tagen bemerkt, als er damit in die Werkstatt fahren wollte. Zu dritt wollten die Männer nun Strafanzeige wegen Diebstahls des Kraftfahrzeuges erstatten.

Der aufnehmende Beamte wurde stutzig, als die 3 Männer im Rahmen der Anzeigenaufnahme immer mehr Details berichteten und fragte genauer nach. Hierbei gab der 23-Jährige schließlich an, dass er vor Kurzem einen großen roten Aufkleber auf der Windschutzscheibe des nun spurlos verschwundenen PKW sichten konnte.

Die Männer wurden an das zuständige Ordnungsamt verwiesen, welches den PKW mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgeschleppt haben dürfte.

Auto aufgebrochen

Schwegenheim (ots) – Am Mittwochmittag (15.00 – 15.40 Uhr) parkte eine 72-jährige Autofahrerin ihren PKW auf einem Waldparkplatz in der Nähe des Kräutergartens in Schwegenheim, um dort spazieren zu gehen.

Als sie zurück an ihr Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen und ihre Geldbörse aus dem Innenraum entwendet wurde. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.