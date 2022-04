Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (06.04.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Lkw (3,5 t) rückwärts auf ein Grundstück in der Landecker Straße. Dabei touchierte der Fahrer mit seinem Fahrzeug eine auf dem Gelände laufende 50-jährige Fußgängerin aus Bad Hersfeld. Die Frau fiel hierdurch zu Boden und wurde leicht verletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Rotenburg-Mündershausen. Zur Unfallzeit am Mittwoch (06.04.), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Rotenburger mit seinem Leichtkraftrad die L 3336 (Stockstraße) aus Richtung Mündershausen kommend in Richtung Rotenburg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Unbekannte in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 16-Jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr einen angrenzenden Hang hinauf. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Audi gehandelt haben. Der Gesamtschaden beträgt circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (06.04.) in ein Bürogebäude in der Straße „Alter Zeller Weg“ ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Schotten. Zwei unbekannte Täter versuchten am Mittwochnachmittag (06.04.), gegen 15 Uhr, die Zugangstür einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gederner Straße aufzuhebeln. Als die Bewohnerin auf die hierdurch entstandenen Geräusche aufmerksam wurde, entdeckte sie die beiden Einbrecher, die daraufhin flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

Die beiden Täter können als männlich, circa 1,70 Meter groß mit kurzen, schwarzen Haaren beschrieben werden. Einer der Männer hatte einen Vollbart und trug eine Brechstange sowie einen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Romrod. Ein Haus in der Vadenröder Straße im Ortsteil Strebendorf wurde am Mittwoch (06.04.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten eine Seitentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. In ein Einfamilienhaus in der Straße „Untere Fuldaer Gasse“ brachen Unbekannte am Mittwoch (06.04.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr, ein. Nachfolgend entwendeten die Langfinger zwei Bildschirme der Marke „ASUS“ und ein Skatebord der Marke „TITUS“ im Gesamtwert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bei Anzeigenaufnahme: Geschädigter bespuckt und beleidigt Polizisten

Fulda. Zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern kam es am Mittwochabend (06.04.), gegen 20:15 Uhr, auf dem Gehweg im Bereich einer Tankstelle in der Leipziger Straße. In dessen Verlauf wurde ein 29-Jähriger aus Büdingen durch Schläge ins Gesicht verletzt. Als die Streifen der Polizeistation Fulda kurze Zeit später vor Ort eintrafen, hatte sich der unbekannte Schläger bereits entfernt. Die genauen Umstände des Streits sind derzeit noch nicht bekannt.

Im Rahmen der anschließenden Anzeigenaufnahme zeigte sich der offensichtlich unter berauschenden Mitteln stehende Geschädigte gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv und spuckte einem eingesetzten Beamten ins Gesicht, sodass ihm Handfesseln angelegt werden müssten. Dabei leistete der 29-Jährigen Widerstand und beleidigte die Beamten fortlaufend mit Schimpfwörtern.

Nach einer ärztlichen Versorgung im Krankenhaus, musste der Mann auf Grund seiner körperlichen Verfassung die Nacht im Gewahrsam der Polizeistation Fulda verbringen. Das Ergebnis einer durchgeführten Blutentnahme steht derzeit noch aus.

Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zeugen, die Angaben zur Identität des unbekannten Schlägers machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Aufbruch von Fiat Ducato gescheitert

Poppenhausen. Zwischen dem 31.03. und 05.04. scheiterten Unbekannte bei dem Versuch, gewaltsam die Fahrertür eines Fiat Ducato zu öffnen. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Autohandels in der Straße „Am Forsthaus“. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 750 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-LJ 300 eines schwarzen Daimler Chrysler entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag (05.04.), gegen 13.15 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Betriebsgelände in der Konrad-Zuse-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de