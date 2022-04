Bingen (ots) – Am Donnerstag egen 08:32 Uhr erschien ein 41-jähriger Mann in einer Binger Apotheke. Der Mann hatte mehrere Verletzungen, bei denen es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um Stich-/Schnittverletzungen handeln könnte. Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von der Mainzer Kriminalpolizei wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche am möglichen Tatort durchgeführt. Mittlerweise konnte ein 28-jähriger Mann in Gewahrsam genommen werden, der mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.