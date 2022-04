Fragwürdige Mahnungen

Lauterecken (ots) – Zahlreiche Bürger erhalten derzeit auf dem Postweg

sogenannte „vorgerichtliche Mahnschreiben“. Bei den Mahnschreiben beruft sich

der Absender auf ein mutmaßliches Lotto-Abonnement, welches die betroffenen

Bürger abgeschlossen hätten. In der Folge wird die Zahlung von 289,50 Euro

gefordert. Weiterhin wird gefordert ein vorgefertigtes Dokument auszufüllen, um

einen bestehenden Vertrag zu kündigen. Dieses Schreiben beinhaltet auch die

Bestätigung, dass die Forderung mittels Lastschrift auf dem angegebenen Konto

eingezogen werden darf. Die Polizei empfiehlt, dieses Schreiben nicht

auszufüllen. Im Zweifel wenden sie sich an die Polizeiinspektion Lauterecken

unter der Telefonnummer 06382-9110.|pilek

Der Enkeltrick geht auch mit anderen Verwandtschaftsgraden

Kaiserslautern (ots) – Eine Seniorin erhielt am Dienstagvormittag einen Anruf

wonach ihr Großnichte weinend um finanzielle Unterstützung bat, da sie ansonsten

bestraft werden würde. Ihr Konto sei aufgrund Spielschulden gesperrt worden. Sie

müsste Bargeld vorzeigen, damit es wieder freigeschaltet werde. Die Frau wurde

über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden in ein Gespräch gebunden. Letztendlich

übergab sie einer Abholerin Bargeld und Schmuck fünfstelligen Euro-Bereich. Als

die Seniorin am Mittwoch nicht, wie abgesprochen, den Schmuck zurückbekam, rief

sie ihre Großnichte an und der Betrug flog auf. Die Seniorin erstattete Anzeige

bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

Abholerin konnte die Frau als 1,60 Meter groß mit kräftiger Statur beschreiben.

Sie hatte einen dunklen Wintermantel, eine Pudelmütze und eine Gesichtsmaske an.

Die Polizei warnt weiterhin: Lassen Sie sich nicht von Betrügern am Telefon

überrumpeln. Geben Sie keine persönlichen Daten von sich preis. Gehen Sie nicht

auf Geldforderungen ein und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an

unbekannte Personen. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über die

Betrugsmaschen. Die Gauner haben es meist auf ältere Menschen abgesehen.

Verständigen Sie die Polizei, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten und

erstatten Sie Anzeige, wenn Sie auf die Kriminellen hereingefallen sind. Sollten

Sie die Tricks der Betrüger und das richtige Verhalten bei solchen und ähnlichen

Anrufen noch einmal nachlesen wollen, finden Sie weitere Informationen auf der

Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)

unter https://s.rlp.de/93. |elz

Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch sind in der Burgstraße

Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, um so

in den Innenraum zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schubladen und

stahlen einen zweistelligen Euro-Betrag. Jetzt ermittelt die Polizei. Die

Beamten sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges

beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei

rückten am Mittwoch zu einem Wohnhausbrand in der Raabengasse aus. Gegen 19:05

Uhr ging der Notruf über das Feuer ein. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses

brannte es. Der Wohnungsinhaber war nicht daheim, Nachbarn konnten sich

rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen wurden nicht verletzt. Die Wehr

löschte das Feuer. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe ist

noch nicht abschätzbar. Aktuell ist die Brandursache nicht geklärt. Ein

Gutachter wird den Brandort untersuchen. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Zeche geprellt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Gegen eine „Zechprellerin“ ermittelt die Polizei

seit Mittwochabend. Die Frau war in Kaiserslautern in ein Taxi gestiegen und

hatte sich nach Enkenbach-Alsenborn fahren lassen. Am Wunschort angekommen,

stieg die Frau aus. Sie gab gegenüber dem Fahrer an, dass sie kein Geld bei sich

habe. Sie wollte das Geld aus ihrer Wohnung holen. Die Frau kam nicht mehr

zurück. Der Taxifahrer schaltete die Polizei ein und stellte Strafantrag wegen

Betrugs. Die Ermittlungen nach der Zechprellerin laufen. |elz

Wer hat das Schild umgefahren?

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der Katzweilerstraße in Otterbach hat am

Mittwochabend ein unbekannter Fahrzeugführer ein Verkehrszeichen umgefahren. Das

Schild stand in Höhe der Hausnummer 28 auf einer Verkehrsinsel. Die Polizei geht

davon aus, dass der Unfallverursacher mit überhöhter Geschwindigkeit das Schild

getroffen hat. Dabei fielen sowohl Schild als auch der linke Außenspiegel des

verursachenden Pkws ab. Anschließend prallte er mit seinem Fahrzeug an einen

Bordstein am rechten Fahrbahnrand und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit

unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beschrieb den Wagen als weiße Mercedes

E-Klasse. Der PKW dürfte deutlich erkennbar an der linken Fahrzeugfront sowie

einer Felge auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Die Polizei ermittelt

wegen Fahrerflucht und bittet und Hinweise. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen,

wohlmöglich den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fahrerflucht – Zaun beschädigt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Hirschhorn einen

Zaun beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um

Hinweise. Der unbekannte Fahrer ist zwischen 8 und 15:30 Uhr mit dem Zaun in der

Sonnenbergstraße kollidiert. Er entfernte sich danach von der Unfallstelle.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Während der Arbeit bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Mittwochnachmittag in der Dresdener Straße

zugeschlagen. Zwischen 12 und 16 Uhr drangen die Unbekannten in ein Baufahrzeug

ein, das in Höhe des Hauses Nummer 8 am Fahrbahnrand abgestellt war. Sie stahlen

aus dem unverschlossenen Innenraum eine schwarze Tasche, in der sich mehrere

Schlüssel, private Dokumente, eine Bankkarte sowie etwas Bargeld befanden.

Der Fahrer hatte den Ford Transit gegen 12 Uhr abgestellt und war in der Nähe

seiner Arbeit nachgegangen. Erst als er das Fahrzeug gegen 16 Uhr wieder

benutzen wollte, bemerkte er, dass seine private Umhängetasche nicht mehr da

ist. Hinweise auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben; es war ihm niemand

aufgefallen.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Transporter zu schaffen machte,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 225 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am

Mittwoch eine Unfallflucht klären und den verantwortlichen Fahrer ermitteln. Der

Zeuge hatte beobachtet, wie ein Autofahrer gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz

eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße beim Ausparken mit seinem Hyundai

Tucson den neben ihm abgestellten Ford Fusion rammte. Anschließend stellte der

Unfallverursacher seinen Wagen noch einmal kurz ab, stieg aus, schaute sich die

Schäden an seinem und dem anderen Pkw an – dann stieg er aber wieder ein und

fuhr davon.

Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Hyundai gemerkt hatte, konnte die Polizei

den Halter ausfindig machen und ihm zu Hause einen Besuch abstatten. Der Pkw

stand in der Nähe – und er hatte genau die Schäden, die der Zeuge beschrieben

hatte.

Der 66-Jährige wurde daraufhin über seine Rechte und Pflichten als Beschuldigter

aufgeklärt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht zu. |cri

Wiederholungstäterin wiedererkannt

Kaiserslautern (ots) – Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes am Fackelrondell

sind am Mittwochnachmittag einer Diebin auf die Schliche gekommen. Die beiden

Frauen wurden gegen 14 Uhr auf eine Kundin aufmerksam, die sich gerade im Markt

aufhielt, und erkannten in ihr eine Ladendiebin, die vor gut zwei Wochen bei

einem Besuch in der Filiale „lange Finger gemacht“ hatte.

Sie folgten der Unbekannten und konnten beobachten, wie diese an einem

benachbarten Geschäft offenbar Schuhe stehlen wollte – die Etiketten hatte sie

bereits abgerissen und wollte die Schuhe gerade in ihre Tasche stecken, als sie

merkte, dass sie „Zuschauer“ hat. Daraufhin warf sie die Schuhe einfach wieder

weg.

Die beiden Zeuginnen sprachen die junge Frau dennoch an und baten sie, mit

zurück zum Drogeriemarkt zu kommen. Dort übergab die 30-Jährige ihnen eine

Tasche, in der sich mehrere Artikel aus dem Sortiment des Marktes befanden –

offenbar aus einem ganz aktuellen Diebstahl, der noch gar nicht bemerkt worden

war.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten durchsuchten anschließend auch noch den

Kinderwagen, den die Frau bei sich hatte. Darin fanden sie eine neue

Kindermütze, die aus dem benachbarten Geschäft stammte, und für die es keinen

Kaufbeleg gab. Sie wurde zusammen mit den anderen Sachen sichergestellt. Die

weiteren Ermittlungen laufen. Auf die 30-Jährige kommt auf jeden Fall ein

Strafverfahren zu. |cri

Diebe bedienen sich auf Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Werkzeuge und Geräte sind von einer Baustelle in

der Von-Miller-Straße gestohlen worden. Am Mittwochmorgen fiel Mitarbeitern auf,

dass unbekannte Täter über Nacht eine Kiste aufgebrochen und daraus unter

anderem Akkuschrauber und Föhnapparate entnommen haben. Der Schaden wird auf

mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Anzeigenaufnahme am Vormittag teilte ein Mitarbeiter mit, dass in

den vergangenen Wochen bereits Baustoffe im Wert von mehreren tausend Euro

gestohlen worden seien. Der Diebstahl wurde nachträglich erfasst. Die

Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, die sich

beispielsweise abends oder am Wochenende unbefugt im Baustellenbereich

herumgetrieben haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri