Frankfurt: Polizei warnt vor Betrugsmasche über Messenger-Dienst

Frankfurt (ots) – (dr) Mit einer dreisten Betrugsmasche über den

Kurznachrichten-Messenger „WhatsApp“ versuchen Unbekannte seit kurzem,

unwissende Personen, vor allem Ältere, um ihr Erspartes zu bringen. Aus

aktuellem Anlass warnt die Frankfurter Polizei alle Bürgerinnen und Bürger vor

dieser Masche und bittet Geschädigte, Fälle dieser Art anzuzeigen.

Erst vergangene Woche, am 29. März 2022, erhielt eine 71-jährige Frau aus dem

Frankfurter Nordend eine „WhatsApp“-Nachricht, in der sich ihr schreibendes

Gegenüber als Tochter ausgab und um finanzielle Unterstützung bat. Aufgrund der

angeblichen Sperrung ihres Online-Bankings, könne sie eine Rechnung nicht

bezahlen. In der Folge kam die 71-Jährige der Aufforderung der vermeintlichen

Tochter sofort nach und überwies in Echtzeit eine Summe von beinahe 5.000 Euro

auf das ihr mitgeteilte, fremde Konto. Als die Seniorin rund eine Stunde später

erneut eine Aufforderung erhielt, eine Überweisung zu tätigen, wurde sie

schließlich stutzig. Ein Anruf bei der echten Tochter brachte dann Gewissheit,

dass sie Betrügern zum Opfer gefallen war.

Warnung der Polizei:

Die Betrugsmasche hat immer das gleiche Muster. Der vermeintliche Sohn / die

vermeintliche Tochter meldet sich über einen Nachrichtendienst und teilt mit, in

finanziellen Nöten zu stecken. Die unbekannte Nummer wird mit dem Defekt des

Handys erklärt und ein Telefongespräch abgelehnt, da dieses erst eingerichtet

werden müsse.

Einige nette Worte und Emojis (z.B. betende Hände, Kuss) später überweisen die

arglosen Eltern das ersehnte Geld, meist Beträge von mehreren tausend Euro, auf

ein fremdes Konto und nehmen an, die Rechnung ihres „Sprösslings“ beglichen zu

haben. Der Betrug fällt leider erst viel später auf. Das Geld ist weg.

Seien Sie deshalb bei Bargeldforderungen über Messengerdienste

wie „WhatsApp“ äußerst misstrauisch. Achten Sie auf Anrede / Rechtschreibung / Höflichkeitsform („Liebe Vater, überweisen Sie bitte Geld.“). Speichern Sie die unbekannte Nummer nicht automatisch ab.

Nummer Ihrer Tochter / Ihres Sohnes und suchen Sie das direkte Gespräch. Sofern Sie niemanden erreichen, fragen Sie Ihr Gegenüber nach

Sachen, die nur die echte Tochter/ der echte Sohn wissen kann.

veranlassen Sie bei Ihrer Bank umgehend eine Rücküberweisung und verständige Sie die Polizei. Erstatten Sie bei einem Betrug und / oder einem Versuch bei der

Polizei Anzeige. (K24)

Frankfurt-Praunheim: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt – Bezug zu Meldung Nr. 0251 vom 07.03.2022

Frankfurt (ots) – (dr) Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es am Sonntag,

den 06. März 2022, zu einem Raubüberfall auf eine Praunheimer Tankstelle, bei

dem ein bislang unbekannter Mann den dortigen Mitarbeiter zur Herausgabe von

Bargeld aufforderte. Nach einer Auseinandersetzung, bei welcher der Unbekannte

auch Reizstoff einsetzte, ergriff dieser letztlich ohne Beute die Flucht.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer

kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Eine Videosequenz, die den

unbekannten Täter zeigt, kann über den nachfolgenden Link eingesehen werden:

https://k.polizei.hessen.de/706111910

Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 /

755-51299 entgegen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (dr) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

April 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße April 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße April 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach April 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße April 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.