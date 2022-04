Herborn: Parkplatzrempler beim Rewe –

Auf dem Rewe-Center Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen schwarzen Seat Leon. Wahrscheinlich beim Rangieren streifte der flüchtige Unfallfahrer den dort geparkten Seat. Der Leon ist an einem Kotflügel und an beiden Türen der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Zeugen, die den Zusammenstoß am 06.04.2022 (Mittwoch), zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Polizei in Herborn zu melden.

Herborn-Schönbach: LKW nimmt Mauer und Streugutbehälter mit –

Am Mittwochmorgen (06.04.2022), gegen 07:00 Uhr beschädigte ein Brummifahrer eine Grundstücksmauer. Der 62-Jährige aus dem Landkreis Lippe bog von der Schönbacher Hauptstraße ab und streifte mit dem Auflieger eine Mauer und einen Streugutbehälter. Die Schäden an dem Auflieger, der edelstahlverkleideten Mauer und dem Streugutbehälter belaufen sich auf geschätzte 4.700 Euro.

Lahnau-Dorlar: Verletzt nach Auffahrunfall –

Ein Auffahrunfall an der Einmündung nach Dorlar forderte am Mittwochmorgen (06.04.2022) eine Leichtverletzte. Gegen 05.40 Uhr wollte die 44-jährige Fahrerin eines VW Touran von Garbenheim kommend nach links in Richtung Dorlar abbiegen. Die Fahrerin des ihr folgenden Seats schätzte die Situation offensichtlich falsch ein und prallte in das Heck der Wetzlarerin. Die ebenfalls in Wetzlar lebende 58-jährige Unfallfahrerin im Seat klagte an der Unfallstelle über Nacken- und Rückenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport in Krankenhaus. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Sinn-Fleisbach: Dieseldiebstahl –

In der Straße „Großacker“ schlugen unbekannte Dieseldiebe an zwei dort abgestellte Baufahrzeuge zu. Sie brachen die Tanks eines Radladers und eines Löffelbaggers auf und saugten insgesamt zwischen 150 und 200 Liter Kraftstoff ab. Die Aufbruchschäden an den Baumaschinen belaufen sich auf rund 400 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen dem 28.03.2022 und dem 04.04.2022 zuschlugen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel. (02772) 47050 entgegen.

Bischoffen und Herborn: Tempo- und Gurtkontrollen –

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei, nahmen gestern (06.04.2022) Schnellfahrer, Gurtmuffel und Handybenutzer ins Visier.

Zwischen 09.00 und 12.00 Uhr bauten die Ordnungshüter ihre Messtechnik in einer 70-er Zone der B 255 bei Bischoffen auf. Die gute Nachricht: keiner der Gemessenen raste durch die Messstelle, so dass keine Bußgelder und Punkte oder sogar ein Fahrverbot drohen. Nur wenige der gemessenen Fahrzeugführer waren dort zu flott unterwegs und diejenigen, die sich nicht an das Tempolimit hielten, fuhren moderat zu schnell. Auf 12 Schnellfahrer kommen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 20 km/h Verwarnungsgelder zwischen 20 und 60 Euro zu.

Nachmittags, zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, stoppten die Polizistinnen und Polizisten Autos am Kreisverkehr der Professor-Sell-Straße in Herborn. Ein Autofahrer konnte die Finger während der Fahrt nicht von seinem Handy lassen. Das bringt ihm ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg ein. 11 Mal baten die Ordnungshüter um 30 Euro, da Insassen nicht den Gurt angelegt hatten. Weil ihr Kind völlig ungesichert mit im Auto saß, kommt auf eine Fahrzeugführerin ein Punkt in der Verkehrssünderkartei und ein Bußgeld von 60 Euro zu.

Quasi auf dem Heimweg zur Dienststelle fiel den Kollegen ein E-Roller-Fahrer ins Auge. Das Gefährt des 13-Jährigen hatte kein Versicherungskennzeichen und verfügte zudem nicht über die erforderliche Typenzulassung. Außerdem erreichte der Roller Geschwindigkeiten deutlich über die erlaubten 21 km/h. Während dieser Kontrolle fuhren zwei Jugendliche auf einem E-Roller an den Schutzleuten vorbei. Das Duo musste ebenfalls stoppen. Auch hier fehlten der Versicherungsschutz und die Typenzulassung. Beide Scooter wurden sichergestellt. Die drei jungen Rollerfahrer mussten mit auf die Dienststelle, wo sie von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Der Verkehrsdienst ermittelt nun wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Wetzlar: Berauschte Fahrer erwischt –

Am späten Mittwochabend (06.04.2022) zogen Wetzlarer Polizisten zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr.

Gegen 23.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter auf der Frankfurter Straße einen Opel Astra. Wegen seiner deutlichen Alkoholfahne ließen sie den 45-jährige Fahrer pusten. Das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von 0,69 Promille an. Auf der Wache pustete der Solmser in ein geeichtes Promillegerät, dass ihm eine Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille nachwies. Für seine Promillefahrt werden ein Bußgeld von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg fällig.

Knapp eine halbe Stunde später, kurz vor Mitternacht, erwischte es den Fahrer eines Opel Merivas. Der 29-Jährige war auf der „Stoppelberger Hohl“ unterwegs, als ihn eine Streife stoppte. Der im Wetteraukreis lebende Mann musste mit auf die Wetzlarer Wache, da zum einen sein Atem stark nach Alkohol roch und ihm zum anderen ein Drogenschnelltest den Konsum von Amphetamin nachwies. Ein Arzt nahm ihm eine Blutprobe ab. Aufgrund einer zurückliegenden Alkoholfahrt ist der 29-Jährige offensichtlich derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dies hat neben der Anzeige wegen der Drogen- und Alkoholfahrt auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zur Folge.

Hüttenberg-Rechtenbach: Wohnwagen geknackt –

Einen Schaden von rund 150 Euro ließen Unbekannte an einem in der Straße „Am Schwingbach“ abgestellten Wohnwagen zurück. In der Nacht von Dienstag (05.04.2022) auf Mittwoch (06.04.2022) hebelten die Täter die Tür des weißen Mobilwohnheims des Herstellers Knaus Tabbert auf. Derzeit gehen die Besitzer davon aus, dass keine Gegenstände aus dem Wohnwagen fehlen. Zeugen, die die Täter zwischen 16.00 Uhr und 08.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen und seine Partner laden am

April 2022

in der Zeit von 13.00 – 17.00 Uhr

zu einem Aktionstag am Haus der Prävention in Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5, ein.

Fahrrad-Mobilität erfreut sich zunehmender Beliebtheit

Die Mobilität mit dem Fahrrad hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Insbesondere haben die Einschränkungen der Corona-Pandemie quasi einen Fahrrad-Boom in Deutschland ausgelöst.

Neben Fahrrädern mit konventionellem Antrieb, erfreuen sich gerade E-Bikes einer immer größeren Beliebtheit. Die Unterstützung mit einem Elektromotor gewährleistet ein wesentlich entspannteres Fahren und eröffnet in Sachen Tourenplanung oder Mobilität deutlich mehr Möglichkeiten.

Nicht zuletzt motivieren die Erhöhung der Kraftstoffpreise und das zunehmende Umweltbewusstsein auf das Rad umzusteigen. Derzeit zeichnet sich ab, dass sich das Radfahren vom reinen Freizeitradeln, hin zur Alltagsmobilität entwickelt.

Die Polizei schaut beim Thema Radmobilität ebenfalls genauer hin: Zum einen haben es Diebe vermehrt auf die meist mehrere Tausend Euro teuren E-Bikes abgesehen, zum anderen wirkt sich die zunehmende Radmobilität auf den Straßenverkehr aus.

Buntes Programm rund ums Radfahren – fürs leibliche Wohl ist gesorgt

Die Besucherinnen und Besucher erwartet am Haus der Prävention am Ludwig-Erk-Platz ein abwechslungsreiches Programm.

Moderation und musikalische Begleitung übernehmen Frank Mignon und Anita Vidovic. Das in Wetzlar bekannte Duo „City Rhythm“ führt durch das Programm und begrüßt unter anderem den mehrfachen Deutschen Meister Wolfgang Wenzel, der seine unglaublichen Fähigkeiten mit einer Rad-Trailshow vorführt, und Daniela Stamm, die ehemalige hessische Polizistin und jetzige Seriendarstellerin der Sat1-Serie „K11 – die neuen Fälle“.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen, der Malteser Hilfsdienst, das Mobilitätsmanagement und der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Wetzlar, der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC), das Mobilitätsmanagement des Lahn-Dill-Kreises sowie der Verein Pro Polizei Wetzlar bieten Interessierten kostenlose Aktionen und Attraktionen an:

Fahrradcodierung + Tipps rund um die Diebstahlsicherung + Fahrrad- und Helmcheck + Fahrrad- und Bobbycarparcours für Kinder + Verkehrssicherheit und Erkennbarkeit + Fahrradwaschanlage + Erste Hilfe nach Stürzen und Zusammenstößen + Straßenverkehrsquiz + Radverkehrsentwicklung + Show und Musik + Kaffee, Kuchen, Würstchen und Getränke +

Weitere Infos zum Aktionstag am Haus der Prävention Wetzlar unter https://k.polizei.hessen.de/670770313