Vermögensschaden statt Vermögensgewinn

Schifferstadt (ots) – Die Möglichkeit mit dem Handel von Kryptowährung Geld zu verdienen, endete mit einem Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Geschädigte lud im Februar eine entsprechende App aus dem Internet herunter und registrierte sich.

Im Anschluss wurde sie von einem Mann kontaktiert, der in der Folgezeit mehrere Geldüberweisungen forderte, um hiermit angeblich eine Kryptowährung zu erwerben und diese auch für die Geschädigte gewinnbringend weiter zu verarbeiten.

Erst als sich die Bank der Geschädigten bei ihr meldete, wurde ihr der Betrug bewusst: anstatt einem Gewinn war ein Vermögensschaden zu verzeichnen. Die Polizei ermittelt.

Unberechtigte Kreditkartenabbuchung

Limburgerhof (ots) – Der angestrebte Erwerb eines Staubsaugers über eine Internetplattform am Donnerstag 31.03.2022, führte letztlich zu einem Vermögensschaden von mehreren hundert Euro. Die Geschädigte dieses Falls erhielt eine SMS mit einem Link für den Bezahlvorgang. Nach Betätigung des Links wurde die Geschädigte misstrauisch und beendete den Bezahlvorgang.

Sie löschte die SMS und ließ ihre Kreditkarte vorsorglich sperren. Leider zu spät: die Abrechnung ihres Kreditkartenkontos brachte zum Vorschein, dass ihr unberechtigt Geld abgebucht wurde. Den Staubsauger erhielt sie nicht.

Die Polizei warnt vor dem Öffnen von SMS unbekannter Absender. Insbesondere sollten Empfänger solcher Nachrichten misstrauisch werden, wenn sie am Ende der Nachricht auf eine ihnen unbekannte Internetseite weitergeleitet werden sollen.

Weitere Informationen zu dem Kriminalitätsphänomen “Smishing” (Zusammensetzung aus SMS und Phishing) sowie Verhaltenshinweise finden sich im Internet.

Diebstahl von Bierdosen

Neuhofen (ots) – Ein 36-jähriger Mann befand sich am Mittwoch 06.04.2022 gegen 08:30 Uhr, in einem Supermarkt in der Industriestraße. Hier nahm er aus der Warenauslage eine Palette mit 15 Bierdosen an sich und verstaute hiervon 7 Dosen in seinem Rucksack. An der Kasse zahlte der Mann lediglich die restlichen 8 Bierdosen und wollte hiernach den Markt verlassen.

Von einer Mitarbeiterin angesprochen, händigte der Mann schließlich die unbezahlten Dosen aus und verließ den Markt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der alkoholisierte Mann, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille, angetroffen werden.

Bei der Personendurchsuchung wurde ein Teppichmesser bei ihm aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass er dieses bereits beim Ladendiebstahl mitführte, weshalb ein Strafverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen gegen ihn eingeleitet wurde. Hiernach wird grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren bestraft, wer beim Diebstahl eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug mit sich führt. Das Strafmaß fällt folglich höher aus, als beim einfachen Diebstahl.

Einbruch in Firma

Dannstadt-Schauernheim (ots) – In der Nacht vom 05.04. auf den 06.04.2022 drangen bislang unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma in der Straße Am Bocke ein. Es wurden mehrere Metallteile entwendet, wobei die Schadenshöhe bislang noch nicht beziffert werden kann.

Ersten Ermittlungen zu Folge wurde das Diebesgut mit einem Kraftfahrzeug über den parallel verlaufenden Riedgraben abtransportiert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen

Mutterstadt/Dannstadt-Schauernheim/Schifferstadt (ots) – Im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche standen am Mittwoch 06.04.2022 von 07:30-14:30 Uhr, motorisierte Verkehrsteilnehmer im Fokus der Polizei. Bilanz der Kontrollen im gesamten Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt in diesem Zeitraum: 6 Gurt- und 2 Handyverstöße. Außerdem wurde in einem Fall das Nichtmitführen des Fahrzeugscheins geahndet.

Von 15:30-18:30 Uhr fanden sodann am gleichen Tag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei weitere Kontrollen, schwerpunktmäßig in Mutterstadt und im Ortsteil Schauernheim, statt. Die Bilanz hier: 2 Gurtverstöße sowie 2 Kontrollaufforderungen.